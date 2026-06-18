7 moduri prin care poți economisi bani, fără să renunți la micile plăceri ale vieții! Facturile mai mari și prețurile în continuă creștere îi obligă pe tot mai mulți români să fie atenți la fiecare leu cheltuit. Vestea bună este că economisirea nu presupune sacrificii majore. Specialiștii în finanțe personale au identificat câteva obiceiuri simple care pot reduce semnificativ cheltuielile de zi cu zi.

Creșterea prețurilor i-a determinat pe mulți oameni să caute soluții simple pentru a economisi bani, fără a-și modifica radical stilul de viață. Specialiștii în finanțe personale susțin că diferența este făcută, de cele mai multe ori, de obiceiurile mici și constante, care reduc cheltuielile fără a afecta semnificativ confortul de zi cu zi.

Un prim pas recomandat este realizarea unei liste înainte de a merge la cumpărături. Potrivit experților, vizitele la supermarket fără o planificare prealabilă duc aproape întotdeauna la achiziții impulsive. Verificarea produselor deja existente în casă și planificarea meselor pentru perioada următoare pot reduce considerabil cheltuielile. De asemenea, alimentele congelate reprezintă o opțiune avantajoasă, deoarece au o durată de păstrare mai mare și contribuie la diminuarea risipei alimentare. În schimb, produsele deja porționate sau pregătite sunt, de regulă, mai scumpe decât variantele simple.

Specialiștii recomandă și evitarea obiceiului de a cumpăra mereu din același magazin. Multe persoane plătesc mai mult doar din rutină, fără să compare ofertele disponibile. Unele magazine practică prețuri mai avantajoase pentru produsele alimentare, în timp ce altele oferă reduceri la articole pentru casă sau la produsele achiziționate în cantități mari. Magazinele de tip discount, piețele locale și depozitele en-gros pot contribui la reducerea costurilor fără a necesita schimbări importante în stilul de viață.

O altă metodă eficientă de economisire este renunțarea la preferința exclusivă pentru anumite branduri. Experții atrag atenția că multe produse marcă proprie sunt fabricate în aceleași unități ca mărcile consacrate. În numeroase cazuri, diferența de preț este determinată mai degrabă de costurile de marketing și ambalare decât de calitatea produsului. Din acest motiv, consumatorii sunt încurajați să testeze alternative mai accesibile pentru produsele pe care le cumpără frecvent.

O soluție mai puțin luată în considerare este alegerea fructelor și legumelor cu aspect imperfect. Produsele cu forme neregulate sau cu un aspect mai puțin atrăgător sunt adesea comercializate la prețuri mai mici, deși calitatea și valoarea lor nutritivă rămân aceleași. În plus, această alegere contribuie la reducerea risipei alimentare.

Planificarea meselor poate fi, de asemenea, un instrument util pentru reducerea cheltuielilor, însă nu trebuie să fie rigidă sau perfectă. Scopul principal este evitarea comenzilor de mâncare făcute în ultimul moment și a cumpărăturilor realizate din grabă. Mulți specialiști recomandă alegerea meniului săptămânal în funcție de produsele aflate la reducere. Astfel, dacă anumite tipuri de carne sau legume sunt mai ieftine într-o anumită perioadă, acestea pot deveni baza mai multor mese.

Economisirea poate continua și atunci când luăm masa în oraș. Specialiștii recomandă atenție la preparatele promovate drept „specialitatea casei” sau „recomandarea chef-ului”. De multe ori, acestea sunt preparatele care generează cel mai mare profit pentru restaurant. Clienții sunt sfătuiți să aleagă ceea ce își doresc cu adevărat și să nu se lase influențați exclusiv de promovarea din meniu.

O altă variantă tot mai populară este cumpărarea produselor second-hand. În ultimii ani, această piață s-a dezvoltat considerabil, iar platformele online, magazinele de consignație și piețele locale oferă numeroase produse aproape noi la prețuri mult mai mici. Mobilierul, hainele pentru copii, bicicletele și echipamentele sportive se numără printre categoriile pentru care astfel de achiziții sunt deosebit de avantajoase. Experții subliniază că multe obiecte își pierd rapid valoarea imediat după cumpărare, chiar dacă au fost utilizate foarte puțin.

Specialiștii în finanțe personale afirmă că economisirea nu presupune renunțarea la confort sau la micile plăceri ale vieții. Mai importantă este construirea unor obiceiuri simple și sustenabile, care reduc constant cheltuielile mici, dar repetitive, generând în timp economii semnificative.