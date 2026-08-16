Google a eliminat 449 de canale YouTube din Coreea de Sud. Cele mai multe au fost închise înainte de alegerile din iunie

Google a eliminat sute de canale YouTube în limba coreeană în numai trei luni. Cele mai multe au fost închise în luna mai, chiar înaintea alegerilor locale din Coreea de Sud din 3 iunie.

Google a închis 449 de canale YouTube în limba coreeană în al doilea trimestru al acestui an, în cadrul acțiunilor companiei împotriva operațiunilor de influență desfășurate prin intermediul platformelor sale.

Datele apar în raportul „Influence Operations Bulletin Q2 2026”, realizat de Threat Analysis Group, echipa Google care investighează amenințările și operațiunile coordonate de influență, transmite agenția Yonhap.

În aprilie au fost eliminate 22 de canale YouTube în limba coreeană. Numărul acestora a crescut puternic în luna următoare, când Google a închis alte 367 de canale.

În iunie au fost eliminate încă 60 de canale. Astfel, numărul total pentru cele trei luni a ajuns la 449.

Cele mai multe intervenții au avut loc în luna mai, cu puțin timp înaintea alegerilor locale din Coreea de Sud, organizate pe 3 iunie.

Potrivit raportului, canalele vizate distribuiau conținut politic legat de Coreea de Sud. Materialele puteau avea atât o poziție critică, cât și una favorabilă față de Guvernul sud-coreean.

Alte canale exprimau susținere sau dezaprobare față de anumite partide politice ori personalități din politica sud-coreeană.

Închiderea canalelor este prezentată în raport în contextul operațiunilor de influență investigate de Threat Analysis Group, nu ca o eliminare generală a conținutului politic de pe YouTube.

Amploarea acțiunii este cu atât mai vizibilă dacă datele sunt comparate cu perioada anterioară. Google nu eliminase niciun canal YouTube sud-coreean în intervalul cuprins între al doilea trimestru din 2025 și primul trimestru din 2026.

Numărul canalelor sud-coreene eliminate rămâne însă mult sub cel înregistrat în cazul operațiunilor asociate altor state.

În perioada dintre trimestrul al doilea din 2025 și primul trimestru din 2026, Google a închis 9.173 de canale YouTube asociate Chinei.

Pe poziția următoare s-a aflat Rusia, cu 2.083 de canale eliminate în același interval.