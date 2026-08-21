YouTube îi pune din nou la plată pe români. Cât va costa abonamentul fără reclame

YouTube majorează în 2026 tarifele abonamentului Premium în România, serviciu care elimină reclamele și permite descărcarea conținutului pentru redare offline. Noile prețuri se aplică planurilor Individual, Family și Student. Cea mai mare scumpire, calculată în lei, este înregistrată în cazul abonamentului destinat familiilor.

YouTube a scumpit abonamentul Premium Individual de la 29 la 32 de lei pe lună, după ce precedenta majorare de preț fusese aplicată în noiembrie 2024. Utilizatorii acestui serviciu pot urmări videoclipuri și asculta muzică fără întreruperi publicitare, inclusiv atunci când folosesc alte aplicații sau au ecranul dispozitivului blocat.

Abonamentul oferă și posibilitatea descărcării videoclipurilor și melodiilor, astfel încât acestea să poată fi redate ulterior fără o conexiune la internet.

Noile tarife diferă în funcție de tipul abonamentului ales și aduc creșteri pentru toate cele trei planuri disponibile în România:

Individual – 32 de lei pe lună, față de 29 de lei;

Family – 62 de lei pe lună, față de 55 de lei;

Student – 20 de lei pe lună, față de 18 lei.

Compania justifică majorarea tarifelor prin necesitatea de a continua dezvoltarea serviciului și de a-i susține financiar pe creatorii și artiștii care își publică materialele pe platformă.

Planul Family consemnează cea mai mare creștere, prețul său fiind majorat cu 7 lei, de la 55 la 62 de lei pe lună. Abonamentul poate fi folosit de titular împreună cu cel mult cinci membri ai familiei.

Persoanele adăugate în acest plan trebuie să aibă minimum 13 ani și să locuiască în aceeași gospodărie cu titularul abonamentului. Prin comparație, planul Individual s-a scumpit cu 3 lei, iar cel destinat studenților costă cu 2 lei mai mult.

YouTube a anunțat recent și dublarea pragurilor pe care noii creatori de conținut trebuie să le atingă înainte de a putea obține venituri prin intermediul platformei, potrivit Pagina de Media.

Potrivit noilor condiții anunțate, creatorii vor avea nevoie de cel puțin 8.000 de ore de vizionare acumulate într-un interval de 12 luni sau de 20 de milioane de vizualizări pentru videoclipurile Shorts în ultimele 90 de zile.

Pragurile actuale sunt de 4.000 de ore de vizionare în ultimul an sau de 10 milioane de vizualizări Shorts strânse în decursul ultimelor 90 de zile. Noile cerințe dublează astfel nivelurile necesare pentru accesarea monetizării de către canalele aflate la început.