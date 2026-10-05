Donald Trump lansează acuzații grave pentru Ucraina. Președintele SUA spune că prețul benzinei crește din cauza atacurilor lansate de Kiev în Rusia

Președintele american Donald Trump a afirmat luni că majorarea prețului la benzină nu este cauzată de războiul pe care Statele Unite l-au lansat împotriva Iranului, ci de atacurile Ucrainei asupra Rusiei.

Donald Trump a explicat, într-o postare pe rețeaua Truth Social, că Strâmtoarea Ormuz nu mai reprezintă cauza creșterii prețului la benzină, întrucât prin această cale circulă aproape în fiecare zi un număr record de barili.

Potrivit președintelui american, factorul care contribuie acum la majorarea prețurilor este situația rafinăriilor, relatează AFP. El a indicat faptul că rafinăriile din Rusia sunt bombardate de Ucraina, în timp ce rafinăriile americane sunt închise în state precum California, situație pe care a atribuit-o democraților.

„Ceea ce duce la creșterea prețului la benzină nu mai este Strâmtoarea Ormuz, deoarece acum ies de acolo, aproape zilnic, cantități record de barili, ci cuvântul «rafinării», în condițiile în care cele din Rusia sunt distruse în urma atacurilor Ucrainei, iar ale noastre sunt închise în state democrate, precum California, de către «Dumocrați»”, a scris el pe Truth Social.

Postarea poate fi vizualizată aici.

Creșterea prețurilor la benzină și motorină reprezintă o sursă majoră de nemulțumire pentru alegătorii americani. Aceștia vor fi chemați la urne pe 3 noiembrie pentru alegerile de la mijloc de mandat.

În prezent, unele sondaje prevăd că Partidul Republican, care controlează ambele camere ale Congresului, ar putea pierde cel puțin una dintre acestea. Camera Reprezentanților este indicată drept una dintre camerele pe care republicanii riscă să le piardă.

La sfârșitul lunii februarie a fost declanșat războiul SUA-Israel și Iran. În urma conflictului, Iranul a închis practic Strâmtoarea Ormuz, ceea ce a blocat exporturile prin unul dintre cele mai importante puncte de tranzit maritim la nivel mondial.

Sub presiunea președintelui SUA, Donald Trump, statele membre ale Grupului celor Șapte au convenit vineri să elibereze 100 de milioane de barili de motorină și țiței din rezervele de urgență. În același timp, țările G7 s-au angajat să nu impună restricții asupra exporturilor de energie, notează Reuters.

În cadrul Energy Intelligence Forum de la Londra, Amin Nasser a avertizat că presiunile asupra aprovizionării cu țiței și asupra produselor rafinate vor continua să se intensifice până la redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz și revenirea încrederii pe piețe. Chiar și după redeschiderea strâmtorii, refacerea stocurilor ar putea dura până la doi ani, în condițiile în care cererea de petrol se menține.