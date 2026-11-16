Dacian Cioloș nu obține conducerea Francofoniei. Decizia a fost amânată: Este o zi foarte tristă pentru organizaţia noastră

Alegerea secretarului general al Organizației Internaționale a Francofoniei pentru mandatul 2027-2030 a fost amânată cu un an. Dacian Cioloș, candidatul susținut de România, a criticat luni, 16 noiembrie, incapacitatea statelor membre de a ajunge la un acord. Decizia a fost luată la Summitul Francofoniei, organizat în Phnom Penh, Cambodgia. Președintele Nicușor Dan a participat la reuniune pentru a susține candidatura fostului premier.

Dacian Cioloș a reacționat luni după ce statele membre ale Organizației Internaționale a Francofoniei nu au reușit să desemneze viitorul secretar general. Fostul premier consideră că această situație poate afecta relațiile dintre membrii organizației și perspectivele colaborării internaționale.

Potrivit News.ro, candidatul României a transmis că rezultatul summitului reflectă incapacitatea statelor de a depăși divergențele politice și regionale. În opinia sa, interesele comune ar fi trebuit să primeze în procesul de selecție.

„Este o zi foarte tristă pentru organizaţia noastră, care riscă să lase urme adânci pe care încă nu le putem anticipa. Sommet-ul a evidenţiat neputinţa de a lua o decizie atunci când interesul general al organizaţiei cerea statelor membre să lase deoparte lucrurile care le separă şi să găsească punctele de convergenţă. Aici nu e vorba de ţări, regiuni sau persoane, ci de un efort comun pentru menţinerea spiritului de colaborare şi a viziunii pentru relansarea încrederii că Francofonia poate face faţă provocărilor viitorului”, a transmis Dacian Cioloș.

Fostul comisar european a insistat asupra necesității refacerii relațiilor de încredere dintre statele membre. El consideră că organizația nu își poate îndeplini obiectivele fără respect reciproc și cooperare.

Potrivit acestuia, „dacă vrem ca Francofonia să fie relevantă, prioritatea absolută a Francofoniei este să reconstruim încrederea între noi”.

Dacian Cioloș a criticat modul în care apartenența geografică a candidaților a influențat discuțiile din cadrul summitului. El susține că dezbaterile s-au concentrat asupra intereselor statelor, în locul proiectelor pentru dezvoltarea Francofoniei.

Fostul premier a atras atenția și asupra dificultăților apărute atunci când un stat refuză să accepte rezultatul competiției. În opinia sa, asemenea situații împiedică organizația să își stabilească prioritățile comune.

„Nu putem lucra împreună pentru proiectele noastre, dacă nu avem încredere între noi sau respingem un candidat pentru că e dintr-o anumită regiune. Din păcate, nu am discutat în aceste zile despre viziunea pentru viitorul Francofoniei, ci despre modul în care o ţară sau alta judecă profilul geografic al unui candidat şi, mai ales, despre cum procedăm în condiţiile în care un stat nu acceptă să piardă competiţia”, a mai transmis Cioloş.

Declarațiile sale vin după ce cele 53 de state și guverne membre cu drepturi depline nu au ajuns la un consens. În competiția pentru conducerea organizației au fost înscriși patru candidați.

Dacian Cioloș consideră necesară modificarea procedurilor prin care este desemnat secretarul general al Organizației Internaționale a Francofoniei. El susține însă că aceste schimbări trebuie realizate după încheierea actualului proces electoral.

Printre măsurile propuse se numără limitarea numărului de mandate, clarificarea regulilor de vot și introducerea rotației geografice. Fostul premier consideră că asemenea modificări ar putea asigura o reprezentare mai echilibrată a statelor membre.

„Numărul de mandate pentru secretarul general trebuie limitat la maximum două. Oricine preia funcţia de secretar general trebuie să servească comunitatea francofonă în ansamblul ei, nu să o ia ostatică. Procedura de vot trebuie clarificată. Trebuie introdus principiul rotaţiei geografice. De ani de zile în Francofonie se vorbeşte despre colaborare, solidaritate, valori comune, democraţie. Aceste cuvinte devin doar sloganuri dacă între noi nu există încredere şi respect reciproc, precum şi dacă nu ne tratăm pe picior de egalitate. Iar cu sloganuri, Francofonia nu-şi va împlini niciodată uriaşul potenţial pe care îl are”, a mai transmis Cioloş.

Fostul premier a adresat și un mesaj de mulțumire statelor și reprezentanților care au sprijinit candidatura României.

Acesta a mulţumit „tuturor partenerilor noştri care au susţinut viziunea pe care am propus-o, inclusiv Republicii Democratice Congo, precum şi tuturor celor care au depus eforturi pentru a sprijini candidatura României”.

Alegerea viitorului secretar general al Francofoniei a fost amânată cu un an, după ce statele membre nu au ajuns la un acord. În aceste condiții, Louise Mushikiwabo își păstrează funcția.

Decizia a fost adoptată în cadrul celui de-al XX-lea Summit al Francofoniei, desfășurat în capitala Cambodgiei. Reuniunea trebuia să stabilească persoana care va conduce organizația în mandatul 2027-2030.

Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, a explicat că rezultatul reflectă inclusiv diferențele de interese dintre membrii organizației. Diplomatul a arătat că profilul moderat al Francofoniei influențează poziționarea acesteia în relațiile internaționale.

Un rol important în amânarea scrutinului l-au avut statele africane, care solicită o implicare mai consistentă în activitatea organizației.

Cristian Diaconescu a declarat că statele africane au susținut amânarea desemnării viitorului secretar general. Potrivit fostului ministru, hotărârea a fost adoptată cu 37 de voturi.

Diplomatul a explicat că Franța și Canada exercită o influență importantă în cadrul Francofoniei. Totuși, contextul politic francez și prioritățile internaționale ale Canadei au influențat situația actuală.

„Statele africane doresc să fie implicate din foarte multe perspective și atunci, prin 37 de voturi, un vot majoritar, au amânat deocamdată decizia ce urmează a fi luată privind înlocuirea secretarului general. Sigur că, din perspectivă occidentală, Franța și Canada au un rol semnificativ în ceea ce privește influențarea votului, dar în acest moment, mai ales Franța, cu foarte multe institute culturale, zone de promovare a limbii franceze, a culturii franceze în Africa, este într-o situație ceva mai complicată, ca urmare a faptului că în câteva luni vor avea loc alegeri prezidențiale. Și, evident, Africa se uită cu foarte mare interes spre Paris, se gândesc la varianta privind alternativa politică în Franța. Canada s-a implicat de o manieră ponderată, are mult mai multe alte teme la nivel global”, a explicat Cristian Diaconescu.

Fostul ministru de Externe a subliniat că ocuparea unei funcții de conducere într-o organizație internațională reprezintă un avantaj diplomatic. O asemenea poziție poate fi valorificată inclusiv pentru promovarea intereselor naționale.

Președintele Nicușor Dan a început duminică, 15 noiembrie, o vizită oficială de două zile în Phnom Penh, capitala Cambodgiei. Șeful statului a participat la cel de-al XX-lea Summit al Francofoniei, unde România a susținut candidatura lui Dacian Cioloș.

Fostul premier și comisar european a fost propunerea României pentru funcția de secretar general al organizației. Candidatura sa a beneficiat de sprijinul președintelui, care a promovat-o inclusiv prin participarea la reuniunea internațională.

Nicușor Dan a susținut că obținerea acestei funcții ar fi demonstrat capacitatea României de a contribui la proiecte internaționale importante. Președintele a prezentat candidatura drept o oportunitate de consolidare a rolului țării în cadrul organizațiilor multilaterale.

Luni, 16 noiembrie, Nicușor Dan a reacționat la decizia de amânare a alegerii secretarului general al Francofoniei. Într-un mesaj publicat pe Facebook, președintele a explicat că negocierile dintre statele membre nu au permis identificarea unui candidat acceptat de toate părțile.

„După mai multe runde intense de negociere, statele membre ale Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei nu au ajuns la consens privind noul Secretar general. Tocmai pentru a nu afecta unitatea francofoniei, s-a luat decizia de a amâna cu un an desemnarea noului Secretar general al OIF”, a scris, luni, pe Facebook, preşedintele Nicuşor Dan.

Șeful statului a apreciat campania desfășurată de Dacian Cioloș și a evidențiat contribuția acesteia la promovarea României. Potrivit președintelui, proiectul prezentat de fostul premier a urmărit reformarea și modernizarea Organizației Internaționale a Francofoniei.

„Dacian Cioloş a făcut o campanie foarte bună, care a crescut vizibilitatea României în toate ţärile francofone de pe mai multe continente, cu un proiect ambiţios, de reformă, revitalizare şi modernizare a OIF”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele consideră că participarea României la această competiție a demonstrat capacitatea țării de a organiza și susține candidaturi internaționale. El a subliniat experiența și resursele necesare pentru desfășurarea unor asemenea campanii diplomatice.