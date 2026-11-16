Asociația BIO România cere Guvernului reducerea TVA la 5% pentru alimentele ecologice certificate și produsele tradiționale atestate, precum și majorarea țintei naționale pentru agricultura bio până în 2030. Propunerile au fost prezentate la o conferință organizată la Buzău.

Asociația BIO România solicită Guvernului revenirea la cota de TVA de 5% pentru alimentele ecologice certificate și produsele alimentare tradiționale atestate, precum și revizuirea țintei naționale privind agricultura ecologică pentru anul 2030. Cele două propuneri au fost prezentate în cadrul Declarației de la Buzău, lansată cu ocazia conferinței „Poate fi agricultura regenerativă profitabilă?”, organizată la Buzău.

Prin această declarație, asociația urmărește valorificarea potențialului agricol și ecologic al României, dezvoltarea producției și procesării pe plan intern și îmbunătățirea accesului consumatorilor la alimente ecologice și produse tradiționale românești.

Prima solicitare vizează reintroducerea cotei de TVA de 5% pentru alimentele ecologice certificate și produsele alimentare tradiționale atestate. Potrivit BIO România, măsura ar contribui la creșterea accesibilității acestor produse pentru consumatori, inclusiv pentru copiii din școli și grădinițe, la stimularea cererii și la sprijinirea producătorilor care păstrează tradițiile alimentare și utilizează practici agricole favorabile mediului.

A doua propunere se referă la revizuirea țintei naționale minime de 6% din suprafața agricolă certificată ecologic până în 2030. Asociația consideră necesară stabilirea unui obiectiv mai ambițios, dar realist, fundamentat pe potențialul de dezvoltare al sectorului agricol ecologic din România.

Pentru analizarea acestei propuneri, BIO România solicită constituirea unui grup de lucru la nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Acesta ar urma să reunească reprezentanți ai organizațiilor din sectorul agriculturii ecologice, fermieri, procesatori, mari retaileri, specialiști din mediul de cercetare și alți actori relevanți.

Grupul de lucru va avea ca obiectiv elaborarea unei propuneri privind noua țintă națională pentru agricultura ecologică, însoțită de măsuri concrete de sprijin, resurse financiare, termene de implementare și indicatori de monitorizare. Potrivit asociației, propunerea trebuie să vizeze atât extinderea suprafețelor cultivate ecologic și creșterea numărului de operatori certificați, cât și dezvoltarea capacităților de procesare a materiilor prime ecologice românești, astfel încât o parte mai mare din valoarea adăugată să fie păstrată în România.

BIO România consideră că atingerea acestor obiective necesită informarea constantă a consumatorilor, pe baze științifice, cu privire la caracteristicile alimentelor ecologice, rolul alimentației în sănătatea umană și contribuția agriculturii ecologice la protejarea mediului.

Asociația susține că dezvoltarea unei piețe interne solide pentru alimentele ecologice românești este esențială pentru asigurarea unor perspective stabile producătorilor și procesatorilor, precum și pentru menținerea viabilității pe termen lung a sectorului ecologic.