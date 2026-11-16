Curs BNR, luni, 16 noiembrie. Euro pierde teren, dolarul se apreciază. Noile cotații

Banca Națională a României (BNR) a publicat luni, 16 noiembrie 2026, noile cotații valutare. Euro a înregistrat o ușoară scădere și a ajuns la 5,3494 lei. În schimb, dolarul american s-a apreciat, fiind cotat la 4,8600 lei. Gramul de aur s-a ieftinit, iar indicele ROBOR la trei luni a rămas neschimbat.

Moneda europeană a fost cotată luni, 16 noiembrie, la 5,3494 lei, potrivit datelor BNR. Euro a scăzut cu 0,0004 lei față de ședința precedentă, când valora 5,3498 lei.

Dolarul american a înregistrat o creștere mai pronunțată. Acesta a ajuns la 4,8600 lei, după o apreciere de 0,0172 lei. Vineri, 13 noiembrie, moneda americană fusese cotată la 4,8428 lei.

Lira sterlină s-a apreciat cu 0,0080 lei și a ajuns la 6,4103 lei. În ședința precedentă, aceasta valora 6,4023 lei.

Francul elvețian a înregistrat o creștere ușoară, de 0,0002 lei. Moneda a fost cotată la 5,7816 lei, față de 5,7814 lei în ședința anterioară.

Principalele cotații BNR din 16 noiembrie 2026 sunt:

Euro (EUR): 5,3494 lei, în scădere cu 0,0004 lei.

Dolar american (USD): 4,8600 lei, în creștere cu 0,0172 lei.

Liră sterlină (GBP): 6,4103 lei, în creștere cu 0,0080 lei.

Franc elvețian (CHF): 5,7816 lei, în creștere cu 0,0002 lei.

Gramul de aur s-a ieftinit luni, potrivit cursului publicat de BNR.

Prețul unui gram a ajuns la 604,3140 lei, în scădere cu 1,5648 lei față de ședința precedentă.

Vineri, 13 noiembrie, gramul de aur fusese cotat la 605,8788 lei.

Scăderea vine după o depreciere mai accentuată înregistrată în ședința anterioară. Pe 12 noiembrie, gramul de aur valora 611,8686 lei.

Indicele ROBOR la trei luni, utilizat pentru calcularea dobânzilor la unele credite în lei, a rămas la 6,07%.

ROBOR la șase luni a scăzut cu 0,01 puncte procentuale, ajungând la 6,13%. În schimb, indicele la 12 luni s-a menținut la 6,19%.

Valorile ROBOR comunicate pentru 16 noiembrie sunt:

ROBOR la 3 luni: 6,07%, fără modificări.

ROBOR la 6 luni: 6,13%, în scădere cu 0,01 puncte procentuale.

ROBOR la 12 luni: 6,19%, fără modificări.

În ceea ce privește indicele IRCC, valoarea aferentă trimestrului al doilea din 2026 este de 5,57%.

Acesta a crescut ușor față de trimestrul precedent, când era de 5,56%.

IRCC este utilizat pentru calcularea dobânzilor variabile la numeroase credite acordate consumatorilor.

Datele privind cursul mediu lunar arată o apreciere a monedei europene față de leu.

În august 2026, cursul mediu al euro a fost de 5,2498 lei. În septembrie, acesta a crescut la 5,2630 lei, iar în octombrie a ajuns la 5,3385 lei.

Și dolarul american a înregistrat o creștere a cursului mediu lunar.

În august, dolarul avea o valoare medie de 4,5288 lei. În septembrie, aceasta a urcat la 4,5724 lei, iar în octombrie a ajuns la 4,7648 lei.

Cotațiile publicate de BNR reprezintă cursuri de referință. Acestea pot fi diferite de prețurile de cumpărare și vânzare practicate de băncile comerciale și casele de schimb valutar.