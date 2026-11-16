Bani pentru încălzirea locuințelor în iarna 2026–2027. Ministerul Finanțelor pune la dispoziția primăriilor 300 de milioane de lei

Ministerul Finanțelor a aprobat normele pentru acordarea unor împrumuturi în valoare totală de 300 de milioane de lei. Banii sunt destinați autorităților locale care gestionează sisteme centralizate de termoficare. Fondurile pot fi utilizate pentru asigurarea căldurii în sezonul rece 2026–2027, achitarea facturilor restante și acoperirea pierderilor. Primăriile pot depune solicitările până la 31 decembrie 2026.

Ministerul Finanțelor a anunțat aprobarea normelor metodologice pentru acordarea împrumuturilor destinate sistemelor centralizate de termoficare.

Ordinul ministrului Finanțelor nr. 1.540/2026 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 942 din 11 noiembrie 2026.

Documentul pune în aplicare măsurile prevăzute de OUG nr. 43/2026, adoptată de Guvern la 30 octombrie.

Prin acest mecanism, autoritățile locale pot contracta împrumuturi din venituri din privatizare, în limita unui plafon total de 300 de milioane de lei.

Sumele pot acoperi cheltuielile pentru producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice.

De asemenea, primăriile pot utiliza fondurile pentru plata facturilor restante și acoperirea pierderilor induse ale sistemelor centralizate de termoficare.

Mecanismul este deja operațional, iar solicitările pot fi transmise până la 31 decembrie 2026, inclusiv.

Ministerul precizează că banii vor fi virați în maximum șapte zile lucrătoare de la semnarea convenției de împrumut.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că măsura urmărește sprijinirea orașelor care dispun de sisteme centralizate de termoficare.

Oficialul a amintit și celelalte instrumente financiare puse la dispoziția administrațiilor locale în acest an.

„Anul acesta am sprijinit autoritățile publice locale cu fiecare instrument pe care îl are Ministerul Finanțelor. Am deblocat 2 miliarde de lei prin mecanismul de compensare a plăților restante, am dat primăriilor dreptul să își folosească excedentul pentru protecția copilului, pentru persoanele cu dizabilități și pentru vârstnici și vom face demersuri ca autoritățile să aibă resursele necesare ca proiectele PNRR care au fost începute să fie și terminate.

Acum punem 300 de milioane de lei la dispoziția orașelor cu sistem centralizat de termoficare, pentru ca nicio familie să nu intre în iarnă cu teama că rămâne fără căldură.

Banii sunt în Trezorerie, normele sunt publicate, procedura este simplă și exclusiv electronică, iar sumele ajung în conturile primăriilor în cel mult șapte zile lucrătoare de la semnarea convenției.

Le cer primarilor să nu aștepte ultima zi: iarna nu ține cont de calendarul administrativ.

Ministerul Finanțelor și-a îndeplinit atribuțiile la timp. Acum fiecare leu trebuie să ajungă acolo unde contează – în căldura din casele oamenilor”, a declarat Alexandru Nazare.

Valoarea maximă a împrumutului depinde de numărul locuințelor deservite de sistemul centralizat de termoficare.

Autoritățile locale care asigură încălzirea pentru cel puțin 80.001 locuințe pot contracta împrumuturi de maximum 75 de milioane de lei.

În cazul localităților cu cel mult 80.000 de locuințe deservite, plafonul este de 25 de milioane de lei.

Împrumuturile pot fi rambursate într-o perioadă cuprinsă între un an și zece ani.

Rambursarea se face în tranșe trimestriale egale. Autoritățile beneficiază și de o perioadă de grație de 12 luni pentru rambursarea principalului.

Dobânda este fixă pe întreaga durată a împrumutului și se calculează în funcție de ROBOR la trei luni.

Pentru împrumuturile cu scadență de până la trei ani, se aplică o marjă de un punct procentual peste ROBOR.

Marja crește la 1,5 puncte procentuale pentru împrumuturile de trei până la cinci ani. Pentru cele de cinci până la zece ani, aceasta ajunge la două puncte procentuale.

Autoritățile pot rambursa anticipat împrumuturile, integral sau parțial.

Pentru accesarea fondurilor este necesar avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale. Solicitanții nu trebuie să înregistreze restanțe la împrumuturile contractate anterior din venituri din privatizare.

Ministerul precizează că aceste finanțări sunt exceptate de la anumite limite legale privind îndatorarea și plafoanele de contractare.

Autoritățile locale interesate trebuie să depună documentația exclusiv electronic, până la 31 decembrie 2026, inclusiv.

Solicitările se transmit la adresa [email protected].

Subiectul mesajului trebuie să conțină mențiunea „Împrumut OUG nr. 43/2026”, urmată de denumirea unității administrativ-teritoriale, județ și valoarea solicitată.

Documentele trebuie transmise separat și semnate electronic de ordonatorul principal de credite.

Dosarul include cererea de autorizare, calculul gradului de îndatorare și situația datoriei publice locale existente.

Sunt necesare și declarații privind finanțările în derulare, lipsa restanțelor și destinația sumelor solicitate.

De asemenea, autoritățile trebuie să prezinte hotărârea de aprobare a împrumutului și documentele financiare prevăzute de norme.

Cererile sunt analizate în ordinea înregistrării.

După aprobarea solicitării, Ministerul Finanțelor transmite convenția de împrumut în cel mult cinci zile lucrătoare.

Sumele aprobate sunt virate în maximum șapte zile lucrătoare de la semnarea convenției de ambele părți.

Documentele transmise după termenul-limită nu vor fi luate în considerare. Fac excepție completările solicitate de secretariatul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.

Împrumuturile de 300 de milioane de lei fac parte dintr-un pachet mai amplu de sprijin pentru autoritățile locale.

OUG nr. 43/2026 permite administrațiilor locale să garanteze, până la 31 martie 2027, împrumuturile contractate de operatorii de termoficare din subordine pentru achiziția combustibilului.

Totodată, până la 31 decembrie 2026, autoritățile pot contracta direct împrumuturi de la instituții de credit în același scop.

Aceste operațiuni trebuie să respecte regulile privind ajutorul de stat.

Ministerul Finanțelor amintește și mecanismul de compensare de două miliarde de lei pentru plățile restante ale administrațiilor locale.

Pachetul include și posibilitatea utilizării excedentului bugetar pentru anumite servicii sociale și finalizarea proiectelor finanțate prin PNRR.

Potrivit instituției, noile norme au fost aprobate în termenul legal de 15 zile, pentru ca finanțarea să fie disponibilă înainte de perioada cea mai solicitantă a sezonului rece.