Guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu, a explicat luni, 16 noiembrie, în ce condiții România ar putea apela la Fondul Monetar Internațional (FMI). Acesta a precizat că țara are nevoie de finanțare, însă nu se află într-o situație care să impună un acord cu instituția internațională. Isărescu a atras atenția asupra importanței credibilității externe și a respectării țintelor de deficit bugetar.

Guvernatorul BNR a fost întrebat, în cadrul unei conferințe de presă, dacă România riscă să ajungă la un împrumut cu Fondul Monetar Internațional.

Mugur Isărescu a explicat că un asemenea risc există întotdeauna. Totuși, el a subliniat că România nu se confruntă în prezent cu o criză valutară.

Potrivit acestuia, sprijinul financiar al FMI devine necesar atunci când o țară are probleme valutare și rezerve insuficiente.

„Risc există oricând, dar, pentru că am văzut că s-a creat aşa o discuţie mare cu vine Fondul, un fel de bau-bau pe care l-am mai trăit de câteva ori şi ia măsuri mai aspre, Fondul vine când avem o criză valutară şi nu avem rezerve. Nu e cazul României. Ţara are nevoie de bani, dar nu de bani de la FMI, că acolo e vorba numai de un schimb de valute. Noi le dăm lei în contul nostru de la FMI şi ei ne dau bani pentru rezervă valutară, deci valută atunci când nivelul rezervei este scăzut sau când există o criză valutară”, a afirmat Mugur Isărescu.

Guvernatorul a explicat și mecanismul prin care funcționează această finanțare. România ar oferi lei în schimbul valutei necesare consolidării rezervelor.

În prezent, însă, o asemenea intervenție nu este necesară, potrivit șefului BNR.

Mugur Isărescu a precizat că România are nevoie de alte surse de finanțare pentru susținerea economiei.

Printre acestea se numără investițiile străine, fondurile europene și împrumuturile de pe piețele de capital.

Guvernatorul consideră că atragerea fondurilor europene trebuie intensificată. În același timp, credibilitatea României pe piețele internaționale rămâne esențială.

El a explicat că respectarea angajamentelor privind deficitul bugetar poate contribui la menținerea ratingului de țară.

„Explic tehnic, ca să ieşim dintr-o discuţie care nu îşi are rostul. Ţara are nevoie de bani, dar din investiţii străine, din fonduri europene, care e bine să fie atrase în mai mare măsură şi din împrumuturi pe pieţele de capital şi aici este riscul cel mare şi eventual şi o conexie cu Fondul, că dacă credibilitatea noastră pe plan internaţional s-ar deteriora într-o asemenea măsură, un acord cu Fondul poate să reducă această credibilitate, dar nu este, nu suntem în situaţia actuală. În situaţia actuală avem acord cu Uniunea Europeană. Avem ţinte de deficit. Trebuie să le îndeplinim şi atunci şi rating-ul şi credibilitatea ţării pot fi menţinute fără acord cu Fondul”, a transmis guvernatorul BNR.

Astfel, Isărescu a subliniat importanța îndeplinirii țintelor de deficit asumate în relația cu Uniunea Europeană.

Potrivit acestuia, respectarea acestor angajamente poate permite României să își păstreze credibilitatea fără un acord cu FMI.

Guvernatorul BNR a clarificat și situația vizitelor reprezentanților Fondului Monetar Internațional în România.

Acesta a precizat că Banca Națională menține legături permanente cu instituția internațională. Cele două părți schimbă periodic informații și opinii privind evoluțiile economice.

Prin urmare, prezența reprezentanților FMI în România nu înseamnă automat pregătirea unui nou acord de finanțare.

Isărescu a amintit că experții Fondului au efectuat o vizită în primăvară. O nouă vizită ar putea avea loc în primăvara următoare.

„Şi încă o formulare ca să vă mai tulbur. Fondul să ştiţi că nu vine aşa… E chiar prezent aproape săptămânal la noi, că ţinem legătura cu ei, Banca Naţională are legături permanente cu FMI, schimbăm informaţii, opinii. Şi după câte ştiţi, în primăvară a fost aici şi-au spus părerea şi probabil că mai vine din nou în primăvară. Asta nu înseamnă că facem un acord de tip stand-by cu ei pentru că nu de acei bani avem nevoie”, a mai declarat Mugur Isărescu.

Guvernatorul a reiterat că România nu are nevoie, în prezent, de un acord stand-by cu FMI. Prioritatea rămâne atragerea finanțării din investiții, fonduri europene și piețele de capital.