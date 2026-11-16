SURSA FOTO: Dreamstime - apoptoza neuronului care se observă în diferite boli, cum ar fi encefalita virală, boli neurodegenerative, tulburări psihiatrice, tripanosomiaza africană, rabie și altele

Prefectura Neamț a anunțat confirmarea a două focare de rabie la bovine, în localitățile Tazlău și Socea, județul Neamț. Pentru limitarea răspândirii virusului, autoritățile au instituit zone de protecție, au restricționat circulația animalelor și au dispus măsuri de supraveghere sanitar-veterinară.

Două focare de rabie au fost confirmate la bovine în județul Neamț, în localitățile Tazlău, comuna Tazlău, și Socea, comuna Rediu. Autoritățile au instituit zone de protecție și supraveghere, au impus restricții privind circulația animalelor și au dispus verificarea sanitar-veterinară a animalelor care ar fi putut intra în contact cu bovinele infectate.

Reprezentanții Prefecturii Neamț au anunțat luni că Centrul Local de Combatere a Bolilor (CLCB) Neamț a aprobat planurile de măsuri sanitar-veterinare pentru controlul și eradicarea celor două focare de rabie. Cazurile au fost confirmate prin analize efectuate de Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală – Laboratorul Național de Referință pentru Rabie București, potrivit buletinelor emise la 10 noiembrie 2026.

Decizia a fost luată pe baza documentației prezentate de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Neamț. Măsurile aprobate urmăresc limitarea răspândirii virusului rabic, protejarea animalelor și prevenirea riscurilor pentru sănătatea populației.

Printre principalele măsuri se numără instituirea zonelor de protecție și supraveghere în teritoriile afectate, identificarea și monitorizarea animalelor receptive la rabie, precum și vaccinarea antirabică în cazurile prevăzute de planurile de intervenție. Autoritățile au decis restricționarea circulației libere a carnivorelor, în special a câinilor și pisicilor, în zonele vizate.

Totodată, vor fi supravegheate sanitar-veterinar animalele care ar fi putut intra în contact cu cele infectate. Monitorizarea faunei sălbatice, în special a vulpilor, va fi intensificată în colaborare cu gestionarii fondurilor cinegetice. În paralel, populația va fi informată despre semnele clinice ale rabiei, riscurile de transmitere și obligațiile proprietarilor de animale.

Măsurile vizează și protejarea sănătății oamenilor. Direcția de Sănătate Publică Neamț urmează să fie notificată pentru continuarea anchetei epidemiologice și identificarea persoanelor care au intrat în contact direct sau indirect cu animalele bolnave ori suspecte de infectare. Persoanele identificate vor fi evaluate medical, urmând să primească tratament preventiv, dacă situația o impune.

Autoritățile locale din comunele Tazlău și Rediu trebuie să aplice măsurile care intră în responsabilitatea lor. Acestea includ informarea cetățenilor, limitarea circulației libere a animalelor și gestionarea situațiilor în care sunt implicate animale fără stăpân.

Prefectura Neamț recomandă populației să respecte restricțiile sanitar-veterinare, să evite contactul cu animalele sălbatice sau cu cele care manifestă un comportament neobișnuit și să anunțe imediat medicul veterinar dacă există suspiciuni de rabie.

Persoanele care au fost mușcate sau zgâriate de un animal suspect ori au intrat în contact cu saliva acestuia trebuie să solicite de urgență un consult medical, fără să aștepte apariția simptomelor.

Autoritățile atrag atenția că rabia este o boală virală gravă, care se poate transmite de la animale la oameni. Prevenirea contactului cu animalele infectate și intervenția medicală rapidă sunt esențiale pentru evitarea îmbolnăvirii.

Potrivit Prefecturii Neamț, măsurile aprobate se aplică pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile. Acestea pot fi menținute și după acest termen, dacă situația epidemiologică impune acest lucru, până la eliminarea riscului de rabie din zonele afectate.