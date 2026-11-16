Consumul de energie electrică al populației a scăzut cu 11,2% în primele nouă luni din 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Datele publicate luni, 16 noiembrie, de Institutul Național de Statistică (INS) arată și o reducere a resurselor de energie primară. În schimb, producția de energie solară a crescut cu peste 52%, iar exporturile de electricitate au avansat cu 12,3%.

Românii au consumat mai puțină energie electrică în perioada ianuarie-septembrie 2026, potrivit datelor provizorii publicate de INS.

Consumul final de energie electrică la nivel național a fost de 35,72 miliarde kWh. Acesta a scăzut cu 4,1% față de primele nouă luni din 2025.

Cea mai mare reducere procentuală a fost înregistrată în cazul populației. Consumul gospodăriilor a ajuns la 7,88 miliarde kWh, în scădere cu 11,2%.

Și consumul de energie electrică din economie s-a redus cu 1,8%, până la 27,57 miliarde kWh.

În același timp, energia utilizată pentru iluminatul public a scăzut cu 6,7%, ajungând la 261,6 milioane kWh.

Datele INS arată diferențe importante între sursele de producere a energiei electrice.

Cea mai mare creștere procentuală a fost înregistrată de centralele solare fotovoltaice.

Acestea au produs 6,03 miliarde kWh în primele nouă luni din 2026. Cantitatea este cu aproximativ 52,3% mai mare decât în perioada similară a anului trecut.

Statisticile includ și energia electrică livrată de prosumatori în Sistemul Energetic Național.

Producția din hidrocentrale a crescut cu 11,3%, până la 9,86 miliarde kWh.

Și centralele eoliene au înregistrat un avans. Producția acestora a ajuns la 4,65 miliarde kWh, cu 466,7 milioane kWh mai mult decât în 2025.

În schimb, producția din termocentrale a scăzut cu 3,2%, până la 11,77 miliarde kWh.

Una dintre cele mai importante scăderi a fost înregistrată în sectorul nuclear.

Potrivit INS, centralele nuclearo-electrice au produs 5,56 miliarde kWh în perioada ianuarie-septembrie 2026.

Cantitatea este cu 2,48 miliarde kWh mai mică decât în primele nouă luni din 2025. Scăderea procentuală a fost de 30,9%.

În ansamblu, producția națională de energie electrică a ajuns la 37,87 miliarde kWh, în creștere cu 1,8%.

Resursele totale de energie electrică, formate din producție și importuri, au însumat 51,50 miliarde kWh.

Acestea au crescut cu 0,3% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Exporturile de energie electrică au crescut în primele nouă luni din 2026.

Potrivit INS, România a exportat 11,82 miliarde kWh, cu 1,30 miliarde kWh mai mult decât în perioada similară din 2025.

Creșterea procentuală a fost de 12,3%.

În schimb, importurile de energie electrică au scăzut cu 3,4%, până la 13,63 miliarde kWh.

Astfel, volumul importurilor a rămas mai mare decât cel al exporturilor.

Totodată, consumul propriu tehnologic în rețele și stații a ajuns la 3,97 miliarde kWh. Acesta a crescut cu 11% față de primele nouă luni din 2025.

Raportul INS arată și o reducere a resurselor de energie primară.

În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2026, acestea au totalizat 23,36 milioane tone echivalent petrol.

Cantitatea este cu 2,07 milioane tone echivalent petrol mai mică decât în perioada similară din 2025. Scăderea procentuală a fost de 8,2%.

Producția internă a însumat 11,59 milioane tone echivalent petrol, în scădere cu 5,8%.

În același timp, importurile de resurse energetice primare au coborât cu 10,3%, până la 11,77 milioane tone echivalent petrol.

Evoluțiile diferă în funcție de tipul resurselor energetice.

Resursele totale de țiței au scăzut cu 24,2%, până la 6,72 milioane tone echivalent petrol.

Importurile de țiței s-au redus cu 28,8%, în timp ce producția internă a scăzut cu 7%.

În cazul gazelor naturale utilizabile, resursele totale au crescut cu 2,2%, până la 7,97 milioane tone echivalent petrol.

Producția internă de gaze naturale a scăzut ușor, cu 0,7%. În schimb, importurile au crescut cu 9,7%.

Resursele de cărbune net au înregistrat o scădere de 15,4%. Producția internă s-a redus cu 16,9%, în timp ce importurile au crescut cu 16,1%.

Totodată, importurile de produse petroliere au avansat cu 19%, ajungând la 3,11 milioane tone echivalent petrol.

Datele sunt provizorii și au fost publicate de Institutul Național de Statistică în comunicatul din 16 noiembrie 2026. Următoarea raportare privind resursele energetice este programată pentru 15 decembrie 2026.