Moștenitorul Hermès, Nicolas Puech, în vârstă de 83 de ani, este supus unei evaluări psihiatrice dispuse de un judecător din Paris, în cadrul anchetei privind dispariția participației sale de 6%, evaluată la 9 miliarde de dolari. Expertiza trebuie să stabilească dacă acesta avea capacități cognitive diminuate și dacă vulnerabilitatea sa a fost exploatată financiar.

Un judecător din Paris, Franța, care anchetează dispariția averii lui Nicolas Puech, moștenitor al grupului de lux Hermès, a dispus evaluarea capacităților sale cognitive. Măsura urmărește să stabilească dacă acesta ar fi putut fi victima unor persoane care au profitat de o eventuală vulnerabilitate psihică, au declarat pentru Reuters două surse familiarizate direct cu decizia.

Nicolas Puech, în vârstă de 83 de ani, susține că a fost deposedat de participația sa de aproximativ 6% la Hermès, evaluată în prezent la circa 9 miliarde de dolari. Cazul face parte dintr-un conflict juridic și corporativ care durează de peste două decenii și în care este implicat și grupul rival LVMH, condus de miliardarul Bernard Arnault.

Potrivit celor două surse, judecătorul a solicitat unei echipe de psihiatri să evalueze dacă moștenitorul prezintă eventuale deficiențe cognitive. Rezultatul expertizei ar putea influența desfășurarea anchetei privind dispariția acțiunilor. Dacă specialiștii stabilesc că Puech avea capacități cognitive diminuate și că vulnerabilitatea sa a fost exploatată în scop financiar, acest lucru ar putea facilita stabilirea răspunderii penale a persoanelor implicate.

Legislația franceză incriminează exploatarea vulnerabilității sau a capacităților mintale diminuate ale unei persoane pentru obținerea unor avantaje financiare nejustificate. Infracțiunea este cunoscută sub denumirea de „abuz de slăbiciune”.

Prevederea legală a devenit cunoscută la nivel internațional în urma scandalului care a implicat-o pe Liliane Bettencourt, moștenitoarea imperiului cosmetic L’Oréal.

Cazul Nicolas Puech își are originile la începutul anilor 2000, când grupul LVMH a colaborat cu administratorul elvețian al averii moștenitorului Hermès, Eric Freymond, pentru a acumula discret acțiuni ale companiei. Potrivit unei investigații Reuters publicate în luna septembrie, LVMH a încheiat un acord cu Freymond în 2002 și i-a plătit cel puțin 20 de milioane de dolari sub formă de comisioane și onorarii pentru serviciile prestate.

Anul trecut, Puech i-a inclus pe LVMH și pe Bernard Arnault printre pârâții unui proces civil prin care solicită despăgubiri de 14 miliarde de euro, echivalentul a aproximativ 15,5 miliarde de dolari. Acesta cere ca despăgubirile să fie plătite de persoanele care vor fi găsite responsabile în cadrul anchetei penale desfășurate în paralel.

Investigația penală s-a concentrat asupra lui Eric Freymond, decedat în 2025, și a avocatului elvețian Alexandre Montavon, care a oferit consultanță juridică grupului LVMH în procesul de achiziționare discretă a acțiunilor Hermès. În luna mai, procurorii francezi au dispus cercetarea oficială a lui Montavon, suspectat că ar fi participat la preluarea ilegală a acțiunilor deținute de Puech, în beneficiul grupului LVMH.

Alexandre Montavon respinge acuzațiile și a contestat decizia judecătorului de a dispune evaluarea capacităților cognitive ale moștenitorului Hermès, potrivit celor două surse citate de agenția de presă Reuters.

Nici grupul LVMH, nici miliardarul Bernard Arnault nu au calitatea de suspecți oficiali în ancheta penală. În documentele depuse în instanță în luna iunie, grupul francez a negat categoric că ar fi încercat să obțină acțiunile deținute de Nicolas Puech prin operațiuni organizate împreună cu administratorul averii acestuia.

LVMH a recunoscut că a colaborat cu Eric Freymond pentru acumularea de acțiuni Hermès, însă a susținut că orice eventuală achiziție a titlurilor deținute de Puech s-ar fi produs fără intenție. Grupul a ajuns să controleze până la 23% din capitalul Hermès, declanșând un conflict corporativ major. În urma unui acord încheiat în 2014, LVMH a acceptat să renunțe la participația sa.

Nicolas Puech afirmă că a descoperit dispariția acțiunilor abia în 2022, după ce a întrerupt relația profesională cu administratorul său financiar. Moștenitorul susține că avusese încredere deplină în acesta timp de mai multe decenii.

„Avea toate semnăturile în numele meu și pregătea toate documentele”, a declarat Puech într-un interviu acordat revistei franceze L’Express în 2025.

Înainte de decesul său, Eric Freymond a negat orice implicare în activități ilegale în timpul audierilor desfășurate de procurorii din Paris. Parchetul financiar francez, reprezentanții lui Nicolas Puech și cei ai grupului LVMH au refuzat să comenteze noua decizie judiciară.