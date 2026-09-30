Premieră Istorică la Paris! Nadia Comăneci a strălucit la Turnul Eiffel pentru L’Oréal într-o rochie ATU Body Couture și pantofi HARDOT

Parisul a fost martorul unui moment de-a dreptul memorabil, iar emoția trăită de românii de pretutindeni a atins cote maxime. În cadrul Paris Fashion Week, pe 28 septembrie, spectacolul-manifest „Le Défilé L’Oréal Paris” (aflat la a IX-a ediție) a transformat celebra Place Joffre — spațiul grandios dintre Turnul Eiffel și École Militaire — într-o scenă sub cerul liber dedicată frumuseții, încrederii și solidarității feminine.

Marea atracție a serii pentru noi a fost reprezentată de Nadia Comăneci, care a marcat o dublă premieră istorică: devenită primul ambasador L’Oréal Paris din România care pășește pe celebrul catwalk, Zeița de la Montreal a dus numele țării noastre pe unul dintre cele mai vizibile podiumuri de modă ale lumii.

Așa cum vă relatam din culise, alegerea ținutei Nadiei poartă o poveste remarcabilă. Fără vreun aranjament prealabil, din selecția propusă pentru defilare, Nadia a ales o creație semnată de un brand autohton: o rochie superbă creată în România de ATU Body Couture, completată perfect de o pereche de pantofi realizați de brandul românesc HARDOT.

Pe lângă ținuta creatorilor români, Nadia a purtat pe catwalk bijuterii de o valoare sentimentală uriașă — inelul primit de la soțul ei, Bart Conner, și lănțișorul cu cercurile olimpice —, alături de piese create de un cunoscut brand de bijuterii din România, Teilor.

Anul 2026 marchează o jumătate de secol de la primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice, obținut de Nadia la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976. În plin „An Nadia”, legenda sportului mondial continuă să deschidă drumuri noi, de această dată pe un podium dedicat stilului și eleganței.

„Să reprezint România la Le Défilé L’Oréal Paris a fost o experiență cu totul specială. Pentru prima dată, România a fost reprezentată la acest eveniment, pe un podium diferit de cel sportiv, dar unde am simțit aceeași emoție și energie. Sper ca acest moment să le inspire pe femei să creadă în ele și să își urmeze propriul drum”, a mărturisit Nadia Comăneci.

La rândul său, Daniela Crăciun-Mercaș, Director de Marketing L’Oréal România, a subliniat însemnătatea momentului:

„Participarea Nadiei Comăneci la Le Défilé, ca reprezentant al brandului nostru L’Oréal Paris, este un moment de mândrie pentru România și o premieră pentru echipa noastră locală. Nadia inspiră generații prin excelența, autenticitatea și încrederea în sine pe care le întruchipează.”

Nadia Comăneci a împărțit podiumul parizian cu un pluton fabulos de ambasadoare globale: Jane Fonda, Eva Longoria, Viola Davis, Andie MacDowell, Kendall Jenner, Cara Delevingne, Simone Ashley, Aishwarya Rai și, pentru prima dată pe catwalk-ul L’Oréal Paris, actrița Kristen Bell. Punctul culminant al serii a fost participarea legendarei Céline Dion, care a închis spectacolul cântând live sub luminile Turnului Eiffel.

În timp ce la Paris se scria istorie, la București sute de invitați — parteneri, colaboratori și echipa L’Oréal România — s-au adunat în cadrul unui eveniment exclusivist de vizionare pentru a urmări transmisia în direct și a susține în atmoferă de sărbătoare pașii Nadiei pe podium.

Această apariție încununează o perioadă extrem de plină pentru campioana noastră în România, unde a participat la selecția copiilor pentru sala de gimnastică din Otopeni susținută de Fundația Țiriac, la lansarea filmului lui Tudor Giurgiu, la campania Vodafone Gen 10 și la turneul ecvestru de la Singureni Manor.

Prin parcursul său, Nadia Comăneci continuă să le arate femeilor din întreaga lume ce înseamnă cu adevărat mesajul emblematic al brandului: „Pentru că meriți”.