DNSC explică noua tactică a atacatorilor cibernetici: Cum este exploatată încrederea utilizatorilor

Directoratul Național de Securitate Cibernetică – DNSC atrage atenția asupra unei metode folosite de atacatori pentru a obține acces la informații sensibile sau pentru a determina utilizatorii să facă acțiuni care le pot compromite conturile și dispozitivele. Este vorba despre ingineria socială, o tehnică bazată pe manipularea persoanei, nu neapărat pe atacarea directă a unui sistem informatic.

Mai exact, DNSC avertizează că ingineria socială folosește manipularea pentru a determina utilizatorii să divulge date sensibile, să acceseze linkuri sau fișiere și să facă acțiuni care le pot compromite conturile ori dispozitivele. Atacatorii exploatează în special încrederea, curiozitatea, teama și sentimentul de urgență.

„Când atacatorii nu pot sparge sistemul, încearcă să convingă utilizatorul. Ingineria socială este o tehnică de manipulare prin care atacatorii încearcă să determine o persoană să divulge informații sensibile, să acceseze un link, să deschidă un fișier sau să efectueze o acțiune care poate compromite securitatea unui cont sau dispozitiv. În loc să atace direct tehnologia, atacatorii exploatează încrederea, curiozitatea, teama sau sentimentul de urgență”, transmite Directoratul Național de Securitate Cibernetică – DNSC.

Potrivit explicațiilor publicate de DNSC, o astfel de tentativă poate porni de la o interacțiune aparent obișnuită. Atacatorul poate încerca să creeze impresia că solicitarea vine din partea unei persoane cunoscute, a unei organizații sau a unui serviciu cu care utilizatorul are legătură.

Semnele care pot indica o tentativă de inginerie socială sunt legate, printre altele, de presiunea exercitată asupra destinatarului, de solicitarea unor date confidențiale sau de îndemnurile de a accesa rapid anumite linkuri ori fișiere.

Printre elementele evidențiate se află solicitările care creează un sentiment de urgență. Un mesaj care îi cere utilizatorului să acționeze imediat poate urmări să reducă timpul disponibil pentru verificarea informațiilor și pentru analizarea solicitării.

Un alt indiciu îl reprezintă cererea unor parole, coduri MFA sau alte informații confidențiale. DNSC atrage atenția și asupra situațiilor în care utilizatorului i se solicită efectuarea unei plăți sau a unui transfer fără ca această cerere să fie așteptată.

De asemenea, accesarea unui link sau descărcarea unui fișier la solicitarea unui expeditor trebuie tratate cu atenție, mai ales atunci când mesajul este neașteptat. Chiar și aparența că mesajul provine de la o persoană cunoscută nu reprezintă, singură, o garanție că solicitarea este legitimă.

„Recunoaște semnalele de alarmă:

Ești presat să acționezi imediat;

Ți se solicită parole, coduri MFA sau alte informații confidențiale;

Primești o solicitare neașteptată de plată sau transfer;

Ești îndemnat să accesezi urgent un link sau să descarci un fișier;

Mesajul pare să provină de la o persoană cunoscută, dar solicitarea este neobișnuită;

Ți se cere să păstrezi conversația sau acțiunea secretă”, se mai arată în comunicatul emis de DNSC.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică recomandă verificarea identității expeditorului înainte ca utilizatorul să furnizeze informații sau să efectueze acțiuni solicitate prin mesaje suspecte. Verificarea poate fi făcută printr-un canal separat și oficial, pentru a evita continuarea interacțiunii exclusiv prin mijlocul prin care a fost transmisă solicitarea.

DNSC recomandă, de asemenea, ca utilizatorii să nu ia decizii sub presiune și să analizeze cu atenție cererile primite. O solicitare urgentă nu trebuie să determine automat furnizarea unor date, accesarea unui link sau deschiderea unui atașament.

„Cum te protejezi?

Verifică identitatea persoanei sau organizației printr-un canal separat și oficial;

Nu acționa sub presiune. Oprește-te și analizează solicitarea;

Nu comunica niciodată parole sau coduri de autentificare;

Nu accesa linkuri și atașamente înainte de a verifica sursa;

Activează MFA pentru un nivel suplimentar de protecție a conturilor.

În ingineria socială, tehnologia nu este întotdeauna prima țintă. Uneori, atacul începe cu o simplă conversație”, a mai avertizat Directoratul Național de Securitate Cibernetică – DNSC, în postarea de pe scocial media.