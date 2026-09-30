Zi decisivă pentru Guvernul Mureșan. Parlamentul votează miercuri noul Cabinet

Guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan ajunge miercuri, 30 septembrie, la votul de învestitură. Deputații și senatorii se reunesc în ședință comună de la ora 13:00, iar Cabinetul are nevoie de minimum 233 de voturi favorabile pentru a trece de Parlament.

Siegfried Mureșan se prezintă în fața Parlamentului cu echipa de miniștri și programul de guvernare depuse la finalul săptămânii trecute. Pentru învestirea noului Executiv este necesar votul favorabil al majorității deputaților și senatorilor, respectiv cel puțin 233 de voturi.

Premierul desemnat declara, înaintea audierilor, că PNL, USR și UDMR, cele trei formațiuni care susțin Cabinetul, dispun împreună de aproximativ 170 de voturi. În aceste condiții, pentru atingerea pragului necesar sunt necesare și voturi din afara celor trei partide.

Programul de guvernare depus de Siegfried Mureșan cuprinde 372 de măsuri, iar echipa propusă pentru viitorul Executiv este formată din 16 miniștri.

Mircea Abrudean este propus pentru Ministerul Afacerilor Interne, Radu Miruță pentru Ministerul Apărării, iar Tanczos Barna pentru Agricultură. Pentru Ministerul Justiției a fost nominalizată Andrea Chiș, în timp ce Alexandru Nazare este propus la Finanțe.

Lista este completată de Oana Țoiu la Afaceri Externe, Oana Gheorghiu la Sănătate, Cătălin Drulă la Transporturi, Cseke Attila la Dezvoltare, Raluca Turcan la Muncă și Dragoș Pîslaru la Investiții și Proiecte Europene.

Irineu Darău este propus pentru Economie, Digitalizare, Antreprenoriat și Turism, Diana Buzoianu pentru Mediu, Sebastian Burduja pentru Energie, Bulcsu Koppany Otvos pentru Cultură, iar Mihai Dimian pentru Educație și Cercetare.

Candidații pentru funcțiile de ministru au trecut luni și marți prin audierile comisiilor parlamentare de specialitate. La finalul celor două zile, opt dintre cele 16 propuneri au primit aviz favorabil, iar celelalte opt au primit aviz negativ.

Avize favorabile au primit Tanczos Barna, Alexandru Nazare, Mircea Abrudean, Dragoș Pîslaru, Oana Țoiu, Bulcsu Koppany Otvos, Cseke Attila și Diana Buzoianu.

Rezultatul audierilor nu decide însă soarta Cabinetului. Avizele comisiilor sunt consultative, iar votul care stabilește dacă Guvernul este sau nu învestit este cel din plenul reunit al Parlamentului.

În cazul în care Cabinetul Mureșan nu întrunește cele 233 de voturi necesare, procedura constituțională pentru formarea unui Guvern continuă.

Siegfried Mureșan este a treia propunere de premier făcută de președintele Nicușor Dan după demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, pe 5 mai. Eugen Tomac, desemnat în luna iunie, și-a depus mandatul după ce nu a reușit să strângă o majoritate parlamentară. Ulterior, Cabinetul propus de Adrian Veștea a ajuns la vot, dar nu a obținut majoritatea necesară pentru învestire.

Președintele Nicușor Dan a susținut, înaintea votului de miercuri, că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție pentru deblocarea actualei crize politice și a făcut apel la partidele parlamentare să depășească disensiunile.