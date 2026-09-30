Schimbări radicale la Disney după instalarea noului director general. Ce se află în spatele celor 300 de concedieri

Disney a decis să elimine aproximativ 300 de locuri de muncă, într-o nouă etapă a procesului de reducere a personalului derulat după preluarea conducerii companiei de către Josh D’Amaro, la începutul acestui an. Informația a fost furnizată de o persoană familiarizată cu situația și citată de CNBC.

Cele mai multe dintre posturile vizate de noile disponibilizări se află în departamentele de resurse umane și tehnologie, potrivit aceleiași surse. Persoana citată a solicitat anonimatul, deoarece nu era autorizată să discute public despre măsurile adoptate de companie.

Reducerea numărului de angajați se înscrie într-un proces mai amplu prin care Disney urmărește diminuarea costurilor. Compania a eliminat deja mii de locuri de muncă în ultimii ani, iar restructurările au continuat și după instalarea lui Josh D’Amaro în funcția de director general.

În aprilie, Disney se pregătea să elimine până la 1.000 de locuri de muncă, în condițiile în care D’Amaro a decis consolidarea activităților de marketing la nivelul întregului grup. Măsura făcea parte din schimbările operate de companie pentru simplificarea structurii sale și reducerea cheltuielilor.

O altă rundă de concedieri a avut loc în iulie, când Disney a redus cu câteva sute numărul angajaților din mai multe structuri corporative. Restructurările au afectat inclusiv Pixar, ESPN, Disney Entertainment Television și studiourile Disney.

Cele mai multe dintre disponibilizările din acea etapă au fost raportate la Pixar și National Geographic. Reducerile au venit după alte măsuri adoptate de companie pentru reorganizarea operațiunilor și controlul costurilor.

În august, Disney a transmis că sunt posibile noi măsuri pentru diminuarea cheltuielilor. În raportul financiar trimestrial, compania preciza că analizează mai multe variante prin care să reducă nivelul costurilor și să elibereze resurse pentru investiții și dezvoltare.

În aceeași perioadă, compania a început să ofere unor directori cu vechime pachete financiare pentru pensionare anticipată voluntară. Măsura a reprezentat o altă componentă a eforturilor de reducere a cheltuielilor și de ajustare a structurii de personal.

„Rămânem concentraţi puternic pe reducerea costurilor la nivelul întregii companii, pentru a crea capacitate suplimentară de investiţii în creştere, şi evaluăm mai multe instrumente, inclusiv reduceri ale costurilor cu forţa de muncă şi ale cheltuielilor generale şi administrative”, preciza Disney în raport.

Noua rundă de aproximativ 300 de concedieri vine după aceste măsuri și continuă programul de eficientizare derulat de Disney sub conducerea lui Josh D’Amaro. Reducerile afectează în principal departamentele de resurse umane și tehnologie, potrivit persoanei familiarizate cu situația.

Disney urmărește, prin aceste măsuri, reducerea cheltuielilor operaționale și eliberarea unor fonduri care să poată fi alocate investițiilor în domeniile considerate prioritare pentru dezvoltare. Compania a indicat anterior că reducerea costurilor cu forța de muncă și a cheltuielilor generale și administrative se află printre opțiunile analizate.

Datele menționate în material indică scăderi importante ale numărului de posturi disponibile în serviciile profesionale și de afaceri, precum și în domeniile asociate sănătății.

În august, angajările au consemnat o creștere ușoară, în timp ce numărul demisiilor a rămas aproape neschimbat. În aceeași perioadă, concedierile au înregistrat o ușoară scădere.

La Disney, însă, măsurile de reducere a personalului au continuat prin eliminarea celor aproximativ 300 de posturi menționate de sursa citată de CNBC. Noile disponibilizări se adaugă reducerilor de personal anunțate în lunile precedente și altor măsuri adoptate de companie pentru diminuarea cheltuielilor.

Procesul de restructurare a inclus în acest an mai multe divizii și structuri ale grupului, printre care Pixar, ESPN, Disney Entertainment Television și studiourile Disney, precum și departamentele corporative. Compania a anunțat, totodată, că evaluează în continuare modalități de reducere a costurilor cu forța de muncă și a cheltuielilor generale și administrative.