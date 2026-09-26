Fujikura pregătește un nou val de concedieri în România. Peste 300 de posturi dispar la fabrica din Dej

Fujikura Automotive România pregătește un nou val de disponibilizări la fabrica din Dej, județul Cluj. Compania intenționează să desființeze 309 posturi, iar concedierile ar urma să înceapă la sfârșitul lunii octombrie, la aproximativ un an după o altă restructurare importantă.

Noile concedieri colective fac parte dintr-un proces de reducere a capacității de producție a fabricii din Dej. Potrivit informațiilor transmise angajaților, disponibilizările sunt programate să înceapă la sfârșitul lunii octombrie. În total, reorganizarea vizează 309 posturi.

Dintre acestea, 45 sunt ocupate de personal indirect productiv. Alte 16 locuri de muncă din zona TESA urmează să fie desființate.

Fujikura Automotive produce în România cabluri și cablaje destinate industriei auto. Printre clienții companiei se află și grupul Volkswagen.

Fujikura invocă inclusiv estimările financiare pentru anul fiscal aprilie 2026 – martie 2027 pentru a explica procesul de reorganizare. Compania se așteaptă la o reducere a cifrei de afaceri. Unul dintre motive este ajungerea la finalul ciclului de viață a principalului proiect derulat de unitatea de producție.

Situația vine după ce afacerile Fujikura Automotive România au scăzut deja în ultimii ani.

În 2024, compania a înregistrat o cifră de afaceri de aproximativ 100 de milioane de lei, cu 3,38% sub nivelul din anul precedent. Profitul raportat a fost de 2,65 milioane de lei, iar numărul angajaților era de 758.

Anul trecut, cifra de afaceri a coborât la 90,7 milioane de lei. Compania a trecut de la profit la o pierdere de aproximativ două milioane de lei, iar numărul raportat al angajaților a ajuns la 477.

Fabrica din Dej a mai trecut printr-un proces important de restructurare în 2025. Atunci, Fujikura a decis disponibilizarea a aproximativ 230 de angajați. Reducerea numărului de salariați a fost pusă la acel moment pe seama reorganizării activității și a scăderii cererii pentru produsele realizate la Dej.

Primăria Dej explica atunci că aproximativ jumătate dintre persoanele vizate de concedieri proveneau din zona Dej-Gherla. Autoritățile locale și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Cluj monitorizau situația.

Estimarea autorităților era că o parte importantă dintre persoanele disponibilizate ar putea găsi locuri de muncă la alte companii din Dej sau din localitățile apropiate.

Fujikura este un conglomerat japonez cu activități în producția de fibră optică, echipamente pentru telecomunicații, cabluri și diferite componente electrice și electronice.

În România, grupul este prezent în special în industria auto, unde produce diferite tipuri de cablaje pentru automobile.

Fujikura Automotive România desfășoară activități în Cluj-Napoca, Dej și Sibiu. Fabrica din Dej este una dintre unitățile de producție ale grupului pe piața românească.

Printre clienții companiei se numără Volkswagen, grup care trece, la rândul său, printr-un amplu proces de restructurare.