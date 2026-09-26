Microsoft vrea să lanseze un „nou sistem de operare”. Cum se numește și cui se adresează

Microsoft pregătește cea mai amplă schimbare de până acum pentru Copilot, cu obiectivul de a transforma inteligența artificială dintr-un simplu asistent într-un sistem capabil să execute sarcini în numele utilizatorului. CEO-ul Microsoft, Satya Nadella, l-a numit „un nou OS pentru muncă”.

Noua versiune va putea lucra în aplicațiile Office, construi aplicații și coordona autonom activități desfășurate în Teams, Outlook și alte servicii Microsoft. Testarea publică a noilor funcții urmează să înceapă în următoarele săptămâni.

Noua versiune Copilot destinată mediului de afaceri reunește mai multe instrumente într-o singură platformă. Una dintre componente se numește Home. Utilizatorii vor putea discuta cu Copilot, iar sistemul va putea analiza fișierele disponibile pentru a recomanda acțiuni și modalități prin care poate ajuta.

Copilot va putea prelua și anumite sarcini în aplicațiile Microsoft 365, precum Word, Excel și PowerPoint. Sistemul va putea, de exemplu, să creeze automat documente pe care utilizatorul să le verifice și să le modifice ulterior.

Microsoft integrează astfel mai profund Copilot în propriile aplicații de productivitate, în timp ce funcțiile Office devin, la rândul lor, disponibile direct din Copilot.

We’re building Copilot as a new OS for work that spans every model, every form factor, and every task. Today, we’re announcing our biggest update to Copilot to date, bringing four things together: · Autopilot: proactive and long-running agent built for the enterprise

· Code:… pic.twitter.com/W2ClHHkCK3 — Satya Nadella (@satyanadella) September 25, 2026

O altă componentă anunțată de Microsoft este Code. Aceasta va permite crearea de aplicații prin instrucțiuni formulate în limbaj natural. Instrumentul utilizează aceleași tehnologii folosite de GitHub Copilot și va putea construi aplicațiile în interiorul infrastructurii companiei utilizatorului.

Potrivit Microsoft, Code utilizează Microsoft IQ pentru a păstra informații despre contextul în care lucrează utilizatorul, fără să se limiteze la ceea ce este afișat în acel moment pe ecran.

Prin această integrare, compania încearcă să aducă funcțiile GitHub Copilot și în fluxurile de lucru ale angajaților care nu lucrează exclusiv cu instrumente de programare.

Cel mai ridicat nivel de automatizare este oferit de Autopilot, noua denumire a instrumentului Scout. Utilizatorul îi poate atribui sistemului un rol și un obiectiv, după care agentul poate continua să execute diferite sarcini fără să mai aștepte instrucțiuni pentru fiecare etapă.

Autopilot poate programa întâlniri, reveni către diferite persoane, monitoriza canale de comunicare și începe sau relua proiecte.

Sistemul funcționează în cloud și poate continua să lucreze permanent, inclusiv în Teams, Outlook și documente, menținând în același timp legătura cu membrii echipei.

Directorul general al Microsoft, Satya Nadella, descrie noua abordare drept construirea unui „nou OS pentru muncă”, care să poată funcționa cu diferite modele, dispozitive și tipuri de sarcini.

„Construim Copilot ca pe un nou OS pentru muncă, care acoperă fiecare model, fiecare tip de dispozitiv și fiecare sarcină”, a transmis Nadella.

Noua arhitectură este construită în jurul Autopilot, Code, Home și integrării Office. Microsoft introduce și Today, o funcție care va identifica și afișa proactiv cele mai importante informații din Microsoft 365, fără ca utilizatorul să fie nevoit să le solicite.

Copilot va putea fi invocat și direct în Teams.