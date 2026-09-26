Cea mai mare economie din Europa reduce taxele pentru carburanți. Șoferii vor plăti mai puțin din octombrie

Germania a aprobat vineri reducerea taxelor pentru carburanți, într-o nouă încercare de a proteja populația și companiile de creșterea puternică a prețurilor provocată de războiul cu Iranul.

Camera inferioară a Parlamentului german a aprobat legea, iar camera superioară nu a formulat obiecții. În aceste condiții, măsura poate intra în vigoare. Costul reducerii taxelor este estimat la 2,5 miliarde de euro pentru guvernul federal și landurile germane, conform informațiilor publicate de Reuters.

Taxele pe benzină și motorină vor fi reduse cu 0,17 euro, respectiv 17 cenți, pe litru. Reducerea se va aplica începând din luna octombrie și până la sfârșitul lunii decembrie. Prin această măsură, guvernul german urmărește să atenueze impactul scumpirii carburanților asupra gospodăriilor și mediului de afaceri.

În condițiile în care conflictul din Orientul Mijlociu nu dă semne de detensionare, coaliția condusă de cancelarul Friedrich Merz a fost nevoită să reintroducă măsuri de sprijin pentru consumatori și companii. Decizia vine după intervențiile temporare adoptate anterior în acest an pentru a reduce presiunea creșterii prețurilor.

Germania aplicase deja o reducere a taxelor pe carburanți în lunile mai și iunie. Măsura precedentă a costat 1,6 miliarde de euro și a contribuit temporar la diminuarea presiunilor inflaționiste. Noua reducere, care va fi valabilă timp de trei luni, va presupune un cost suplimentar estimat la 2,5 miliarde de euro pentru guvernul federal și landuri.

La precedenta aplicare a reducerii taxelor, în lunile mai și iunie, prețurile carburanților au scăzut vizibil. Cu toate acestea, companiile petroliere nu au transferat integral către șoferi avantajul fiscal. Vicepreședintele grupului parlamentar al SPD, Armand Zorn, a susținut noua măsură, explicând că obiectivul acesteia este reducerea cheltuielilor suportate zilnic de un număr mare de persoane.

Potrivit lui Armand Zorn, studiile referitoare la programul anterior arată că aproximativ 80-90% din reducerea fiscală a ajuns la consumatori. Diferența rămasă ar trebui recuperată, în opinia politicianului social-democrat, prin combinarea reducerii fiscale cu plafonarea prețurilor și prin exercitarea unei presiuni mai mari asupra companiilor petroliere, inclusiv prin legislația din domeniul concurenței.

Pe lângă reducerea taxelor, coaliția germană intenționează să introducă temporar și un plafon pentru prețurile carburanților, după modelul aplicat în Luxemburg și Belgia. Mecanismul ar urma să fie introdus cel târziu până la 1 ianuarie 2027. În cele două țări, ministerele economiei stabilesc în zilele lucrătoare prețuri maxime pentru benzină și motorină, iar aceste niveluri nu pot fi depășite la stațiile de alimentare.