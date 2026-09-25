România, singura economie care intră în contracție în 2026. Florin Cîțu critică politicile economice: Cererea internă a scăzut din cauza creșterii taxelor și a restrângerii libertăților economice

Fostul premier Florin Cîțu susține că România este singura dintre economiile analizate de Fondul Monetar Internațional, Comisia Europeană și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică care intră în contracție în 2026 din cauza scăderii cererii interne.

Cîțu a publicat un mesaj pe Facebook în care leagă evoluția cererii interne de creșterea taxelor, de propunerile Ministerului Finanțelor, de restrângerea libertăților economice și de intervențiile puternice în economie.Potrivit fostului premier, România este singura economie dintre cele analizate de FMI, Comisia Europeană și OCDE care intră în contracție în 2026 ca urmare a scăderii cererii interne.

Cîțu susține că reducerea cererii interne are drept cauze creșterea taxelor, în contextul propunerilor Ministerului Finanțelor, restrângerea libertăților economice și intervențiile statului în economie.

„România este SINGURA, dintre toate economiile analizate de FMI, CE și OCDE, care intră în contracție în 2026 din cauza scăderii cererii interne. Iar cererea internă a scăzut din cauza creșterii taxelor (propunerea Ministerului Finanțelor), a restrângerii libertăților economice și a intervențiilor cu bocancii în economie. Asta da performanță”, a scris Cîțu pe Facebook.

Afirmațiile sale vin în contextul unor prognoze diferite privind evoluția economiei României în 2026. Comisia Europeană estima în mai 2026 o creștere economică de 0,1%, după un avans de 0,7% în 2025. În aceeași prognoză, Comisia Europeană arăta că eforturile de consolidare fiscală și inflația ridicată, alimentată de creșterea prețurilor la energie, urmau să reducă semnificativ consumul intern.

Ulterior, OCDE a publicat o prognoză potrivit căreia PIB-ul României urma să se contracte cu 0,1% în 2026, după contracțiile producției din ultimul trimestru al anului 2025 și primul trimestru din 2026. Organizația estima că consumul privat va rămâne slab până la jumătatea anului 2026, pe fondul consolidării fiscale, al creșterii mai lente a salariilor și al inflației ridicate.

Mesajul publicat de Florin Cîțu poate fi vizualizat aici.

OCDE arată, în analiza sa pentru România, că politica de consolidare fiscală limitează creșterea economică pe termen scurt. Organizația estima în raportul său din 2026 că politica fiscală mai strictă, înghețarea salariilor și pensiilor din sectorul public până la sfârșitul anului 2026 și impactul temporar al majorării TVA și accizelor urmau să afecteze veniturile reale.

Într-o prognoză ulterioară, OCDE a estimat o contracție de 0,1% a PIB-ului României în 2026, urmând ca economia să revină pe creștere în 2027, cu un avans estimat la 2,5%. Potrivit aceleiași surse, consumul privat urma să rămână slab până la jumătatea anului, în timp ce investițiile, susținute de fondurile europene, urmau să reprezinte principalul factor de creștere.

Comisia Europeană a indicat, la rândul său, că orientarea fiscal-bugetară a României urma să fie contracționistă în 2026. Potrivit estimărilor, aceasta urma să aibă o magnitudine de 2,5% din PIB în 2026, după 2,2% din PIB în 2025.