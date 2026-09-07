INS: PIB-ul a rămas nemodificat față de trimestrul I din 2026. Economia a scăzut cu 0,7% în primul semestru

Produsul Intern Brut al României a rămas nemodificat în trimestrul al doilea din 2026, comparativ cu primele trei luni ale anului. Față de perioada similară din 2025, economia s-a contractat atât pe seria brută, cât și pe cea ajustată sezonier. Datele publicate luni de INS indică o scădere a PIB și la nivelul întregului semestru întâi. Construcțiile și investițiile au avut contribuții pozitive, însă consumul populației, industria și comerțul au tras economia în jos.

Datele INS arată că Produsul Intern Brut a stagnat în trimestrul al doilea din 2026 față de trimestrul precedent, dar a coborât cu 0,4% pe seria brută și cu 2% pe seria ajustată sezonier în comparație cu aceeași perioadă din 2025.

La nivelul primelor șase luni ale anului, economia României a înregistrat o scădere de 0,7% pe seria brută și de 1,6% pe seria ajustată sezonier, raportat la semestrul întâi din 2025.

„Faţă de acelaşi trimestru din anul 2025, Produsul Intern Brut a înregistrat, în trimestrul II 2026, o scădere cu 0,4% pe seria brută şi cu 2,0% pe seria ajustată sezonier; În semestrul I 2026, Produsul Intern Brut a scăzut, comparativ cu semestrul I 2025 cu 0,7% pe seria brută şi cu 1,6% pe seria ajustată sezonier; Seria ajustată sezonier a Produsului Intern Brut trimestrial nu s-a modificat semnificativ în urma revizuirii estimărilor pentru trimestrul II 2026 în varianta provizorie, faţă de varianta „semnal” publicată în Comunicatul de presă nr. 204 din 14 august 2026″, arată INS într-un comunicat de presă.

Valoarea Produsului Intern Brut ajustat sezonier, estimată pentru trimestrul al doilea din 2026, s-a ridicat la 521,099 miliarde de lei, calculată în prețuri curente.

Comparativ cu trimestrul întâi, PIB-ul nu a înregistrat nicio modificare, în timp ce raportarea la trimestrul al doilea din 2025 indică o contracție de 2%. Pentru întregul semestru întâi, Produsul Intern Brut ajustat sezonier a fost estimat la 1.023,03 miliarde de lei, în prețuri curente, cu 1,6% mai mic în termeni reali decât în perioada similară a anului trecut.

Calculele realizate pe baza seriei brute arată că economia României a generat un PIB de 494,44 miliarde de lei în trimestrul al doilea din 2026. Valoarea este exprimată în prețuri curente, iar în termeni reali reprezintă o scădere de 0,4% față de trimestrul corespunzător din 2025.

În primele șase luni ale anului, PIB-ul calculat pe seria brută a fost estimat la 900,35 miliarde de lei, în prețuri curente. Comparativ cu semestrul întâi din 2025, economia s-a contractat în termeni reali cu 0,7%.

Contribuțiile diferitelor ramuri economice la evoluția PIB au variat considerabil în primul semestru din 2026, iar construcțiile au înregistrat cel mai important aport pozitiv. Sectorul, care a reprezentat 6,2% din formarea PIB, și-a majorat volumul de activitate cu 12,3% și a avut o contribuție pozitivă de 0,7 puncte procentuale.

Activitățile de spectacole, culturale și recreative, reparațiile produselor de uz casnic și celelalte servicii au contribuit cu 0,4 puncte procentuale. Aceste domenii au avut o pondere de 4,3% în formarea PIB, pe fondul unei creșteri a volumului de activitate cu 11,7%.

Agricultura, silvicultura și pescuitul au avut o contribuție pozitivă de 0,1 puncte procentuale. Ramurile respective au reprezentat 1,7% din PIB, iar volumul activității lor a avansat cu 3,5%.

Cea mai mare contribuție negativă a venit din zona comerțului cu ridicata și cu amănuntul, reparării autovehiculelor și motocicletelor, transportului și depozitării, hotelurilor și restaurantelor. Aceste activități au reprezentat 21,6% din formarea PIB, însă volumul lor s-a redus cu 3,9%, generând o contribuție negativă de 0,9 puncte procentuale.

Industria, cu o pondere de 16% în economie, a avut o contribuție negativă de 0,5 puncte procentuale, după ce volumul activității a scăzut cu 2,9%.

Sectorul informațiilor și comunicațiilor a contribuit negativ cu 0,3 puncte procentuale. Ponderea sa în formarea PIB a fost de 7,3%, iar volumul activității s-a diminuat cu 3,5%.

Tranzacțiile imobiliare au avut, la rândul lor, o contribuție negativă de 0,3 puncte procentuale. Sectorul a reprezentat 7,5% din PIB, în condițiile în care volumul activității s-a redus cu 4,5%.

Administrația publică și apărarea, asigurările sociale din sistemul public, învățământul, sănătatea și asistența socială au cumulat o pondere de 12,7% în formarea PIB. Volumul de activitate din aceste domenii a scăzut cu 1,7%, iar contribuția la evoluția economiei a fost negativă, de 0,2 puncte procentuale.

Intermedierile financiare și asigurările nu au avut o contribuție la modificarea PIB, deși volumul activității din acest sector a crescut cu 1,2%. Domeniul a reprezentat 3,7% din formarea economiei în primul semestru din 2026.

Nici activitățile profesionale, științifice și tehnice, alături de serviciile administrative și activitățile suport, nu au influențat modificarea PIB. Acestea au avut o pondere de 7,6% în economie, iar volumul activității s-a redus cu 0,6%.

Impozitele nete pe produs au reprezentat 11,4% din PIB și au avut o contribuție pozitivă de 0,3 puncte procentuale. Volumul acestora s-a majorat cu 2,5% față de primul semestru din 2025.

Analiza PIB din perspectiva utilizării arată că reducerea consumului populației a avut una dintre cele mai importante influențe negative asupra economiei în primele șase luni din 2026. Cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor s-a diminuat cu 2,5% și a contribuit negativ, cu 1,5 puncte procentuale, la modificarea PIB.

Cheltuiala pentru consumul final individual al administrațiilor publice a crescut cu 1,7% și a avut o contribuție pozitivă de 0,1 puncte procentuale.

Consumul final colectiv efectiv al administrațiilor publice s-a majorat cu 6%, contribuind cu 0,6 puncte procentuale la evoluția PIB.

Formarea brută de capital fix, indicator care reflectă investițiile realizate în economie, a avansat cu 10,9% în primul semestru din 2026. Această evoluție a avut o contribuție pozitivă de 2,4 puncte procentuale la modificarea PIB.

Exportul net a înregistrat însă o contribuție negativă de 0,1 puncte procentuale. Situația a fost determinată de creșterea cu 1,6% a volumului importurilor de bunuri și servicii, într-un ritm superior avansului de 1,3% consemnat de exporturi, potrivit datelor INS.