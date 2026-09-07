Un nou an școlar, o problemă veche. Ce spune Nicușor Dan despre reformele din educație
SURSA FOTO: Administrația Prezidențială - Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj cu ocazia începerii noului an școlar, adresat profesorilor, elevilor și părinților. Șeful statului a subliniat rolul cadrelor didactice în orice proces de schimbare din educație și a arătat că reformele și investițiile nu pot avea succes fără profesori respectați, bine pregătiți și susținuți.
Mesajul președintelui pentru profesori
Nicușor Dan le-a mulțumit profesorilor pentru „tenatictate și dăruire” și a vorbit despre responsabilitatea pe care aceștia o au față de fiecare elev. Președintele a subliniat că activitatea cadrelor didactice presupune nu doar respectarea programelor și regulilor, ci și profesionalism și preocupare pentru elevi.
„Stimați profesori,
Vă mulțumesc pentru tenacitate și dăruire. Știu că, dincolo de programe, reguli și provocări administrative, munca dumneavoastră înseamnă responsabilitate, profesionalism și grijă pentru fiecare elev. Am toată aprecierea pentru oamenii școlii și cred că nicio reformă și nicio investiție nu pot avea succes fără profesori respectați, bine pregătiți și susținuți, inclusiv prin condiții de muncă și de salarizare care să reflecte importanța profesiei.
În ultimele decenii, societatea românească s-a schimbat profund, iar domeniul educației a fost vizat de aceste transformări, unele pozitive, altele care au generat nemulțumiri. Uneori, schimbările au venit prea repede, fără timpul necesar pentru pregătire și adaptare, alteori nu au fost implementate până la final sau deloc”, a transmis președintele Nicușor Dan.
Președintele: Această succesiune de reforme și reguli a generat, de multe ori, lipsă de încredere și demotivare
Șeful statului a mai arătat că succesiunea reformelor și a regulilor din educație a contribuit, în anumite situații, la apariția neîncrederii și demotivării. În opinia exprimată în mesaj, schimbările din sistem trebuie pregătite responsabil și fundamentate pe rezultate și date.
„În ultimele decenii, societatea românească s-a schimbat profund, iar domeniul educației a fost vizat de aceste transformări, unele pozitive, altele care au generat nemulțumiri. Uneori, schimbările au venit prea repede, fără timpul necesar pentru pregătire și adaptare, alteori nu au fost implementate până la final sau deloc. Această succesiune de reforme și reguli a generat, de multe ori, lipsă de încredere și demotivare. Educația are nevoie de măsuri gândite cu responsabilitate, construite pe date, pe evaluarea reală a rezultatelor și pe ceea ce funcționează cu adevărat în beneficiul elevilor. Orice schimbare trebuie să fie însoțită de dialog, resurse și timp pentru a produce efecte”, a mai transmis președintele.
Ce le-a transmis Nicușor Dan elevilor
În mesajul adresat elevilor, președintele României a pus accent pe rolul educației în pregătirea pentru viitor. Acesta a descris școala nu doar ca pe un loc destinat acumulării de cunoștințe, ci și ca pe un spațiu în care elevii își dezvoltă personalitatea și își formează deprinderi utile pe termen lung.
„Dragi elevi,
Începeți acest nou an școlar cu încrederea că va fi o captivantă descoperire de noi cunoștințe, idei, informații. Cea mai sigură investiție în viitorul vostru este educația. Școala nu este doar locul în care acumulați cunoștințe, ci și locul în care începeți să vă descoperiți, să vă dezvoltați și vă pregătiți pentru viață. Curiozitatea, disciplina, răbdarea și dorința de a învăța nu sunt importante doar pentru școala. Sunt deprinderi care vă vor ajuta mereu, mult timp după ce veți termina studiile și veți deveni adulți.
Școala este și spațiul în care vă faceți noi cunoștințe, creșteți și vă maturizați. Nu neglijați interacțiunile cu ceilalți. Mediul online vă poate oferi opțiuni care să vă capteze interesul, dar nimic nu poate înlocui experiența unică a timpului petrecut alături de colegi și prieteni”, a mai subliniat Nicușor Dan.
Președintele le-a transmis astfel elevilor să nu neglijeze relațiile și experiențele construite la școală. Mesajul său a făcut referire la echilibrul dintre timpul petrecut online și interacțiunile directe cu colegii și prietenii.
Apelul adresat părinților
Pentru părinți, Nicușor Dan a evidențiat necesitatea implicării familiei în procesul educațional. Președintele a arătat că școala contribuie atât la dobândirea de cunoștințe, cât și la formarea copiilor, iar acest proces are nevoie de sprijinul familiei.
„Dragi părinți,
În școală nu doar se dobândește cunoaștere, ci se formează și oameni, iar acest lucru nu se poate realiza fără contribuția și implicarea familiei. Copiii au nevoie de sprijin, de încredere și de exemple. Ceea ce se învață la școală trebuie să continue firesc și acasă. La rândul lor, profesorii au nevoie de susținerea și respectul părinților. Atunci când școala și familia devin parteneri, șansele de reușită ale fiecărui copil cresc exponențial.
România are încă multe restanțe de rezolvat în educație. Sunt copii care învață în condiții dificile, comunități care așteaptă soluții la problemele stringente cu care se confruntă. Nu trebuie să ignorăm aceste realități. Dar este la fel de important să vedem și lucrurile care merg bine și, mai ales, potențialul extraordinar al tinerei generații”, a mai arătat Nicușor Dan în postarea sa de pe social media.
Președintele a vorbit și despre problemele care persistă în sistemul de educație, menționând situația copiilor care învață în condiții dificile și a comunităților care așteaptă soluții. În același timp, acesta a evidențiat necesitatea de a fi observate și aspectele pozitive, precum și potențialul generației tinere.
Educația, considerată o prioritate pentru viitor
În partea finală a mesajului, Nicușor Dan a indicat obiectivul privind accesul copiilor la educație, indiferent de localitatea sau comunitatea în care s-au născut și de posibilitățile materiale ale familiilor lor.
„Obiectivul nostru trebuie să fie simplu și clar: fiecare copil din România să aibă acces la educație, indiferent unde s-a născut, în ce comunitate trăiește sau care sunt posibilitățile materiale ale familiei sale. Educația rămâne una dintre cele mai importante responsabilități pe care le avem față de viitorul României.
O țară nu se schimbă peste noapte. Dar, fără acces la o educație de calitate, capabilă să răspundă transformărilor profunde care au loc în lume și mai ales cerințelor unei societăți aflate într-o metamorfoză accelerată, nu putem spera că vom reuși să așezăm România pe un parcurs de dezvoltare durabilă.
De aceea, a face din educație o prioritate este nu doar o responsabilitate pentru prezent, ci mai ales o alegere pe care o facem acum pentru generațiile de mâine. La începutul acestui an școlar, vă doresc tuturor să aveți încredere în acest drum și în puterea de a-l face, împreună, mai bun. Mult succes elevilor, profesorilor și părinților!”, a concluzionat președintele României în postarea sa.
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Mă numesc Antonia Hendrik și lucrez la Evenimentul Zilei din anul 2013, în redacția online. Din 2026 am făcut o schimbare importantă pe plan profesional, m-am transferat la capital.ro Pasiunea pentru actualitate și dorința de a fi conectată la evenimentele importante m-au determinat să aleg jurnalismul. În timpul activității mele de redactor online, am abordat tot felul de subiecte. Am scris despre politică națională și internațională, am urmărit teme din educație și social, dar și evenimente sportive, fiind pasionată de sport. Îmi place să documentez atent fiecare subiect și să ofer informații corecte și relevante cititorilor. Consider că jurnalismul presupune nu doar transmiterea știrilor, ci și înțelegerea contextului în care acestea se întâmplă. Experiențele profesionale acumulate la Evenimentul Zilei m-au ajutat să mă adaptez rapid cerințelor unei redacții dinamice și să privesc fiecare articol ca pe o nouă provocare, mai ales pe teme economice.
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