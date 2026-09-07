Un nou an școlar, o problemă veche. Ce spune Nicușor Dan despre reformele din educație

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj cu ocazia începerii noului an școlar, adresat profesorilor, elevilor și părinților. Șeful statului a subliniat rolul cadrelor didactice în orice proces de schimbare din educație și a arătat că reformele și investițiile nu pot avea succes fără profesori respectați, bine pregătiți și susținuți.

Nicușor Dan le-a mulțumit profesorilor pentru „tenatictate și dăruire” și a vorbit despre responsabilitatea pe care aceștia o au față de fiecare elev. Președintele a subliniat că activitatea cadrelor didactice presupune nu doar respectarea programelor și regulilor, ci și profesionalism și preocupare pentru elevi.

„Stimați profesori,

Vă mulțumesc pentru tenacitate și dăruire. Știu că, dincolo de programe, reguli și provocări administrative, munca dumneavoastră înseamnă responsabilitate, profesionalism și grijă pentru fiecare elev. Am toată aprecierea pentru oamenii școlii și cred că nicio reformă și nicio investiție nu pot avea succes fără profesori respectați, bine pregătiți și susținuți, inclusiv prin condiții de muncă și de salarizare care să reflecte importanța profesiei. În ultimele decenii, societatea românească s-a schimbat profund, iar domeniul educației a fost vizat de aceste transformări, unele pozitive, altele care au generat nemulțumiri. Uneori, schimbările au venit prea repede, fără timpul necesar pentru pregătire și adaptare, alteori nu au fost implementate până la final sau deloc”, a transmis președintele Nicușor Dan.

Șeful statului a mai arătat că succesiunea reformelor și a regulilor din educație a contribuit, în anumite situații, la apariția neîncrederii și demotivării. În opinia exprimată în mesaj, schimbările din sistem trebuie pregătite responsabil și fundamentate pe rezultate și date.

„În ultimele decenii, societatea românească s-a schimbat profund, iar domeniul educației a fost vizat de aceste transformări, unele pozitive, altele care au generat nemulțumiri. Uneori, schimbările au venit prea repede, fără timpul necesar pentru pregătire și adaptare, alteori nu au fost implementate până la final sau deloc. Această succesiune de reforme și reguli a generat, de multe ori, lipsă de încredere și demotivare. Educația are nevoie de măsuri gândite cu responsabilitate, construite pe date, pe evaluarea reală a rezultatelor și pe ceea ce funcționează cu adevărat în beneficiul elevilor. Orice schimbare trebuie să fie însoțită de dialog, resurse și timp pentru a produce efecte”, a mai transmis președintele.

În mesajul adresat elevilor, președintele României a pus accent pe rolul educației în pregătirea pentru viitor. Acesta a descris școala nu doar ca pe un loc destinat acumulării de cunoștințe, ci și ca pe un spațiu în care elevii își dezvoltă personalitatea și își formează deprinderi utile pe termen lung.

„Dragi elevi,

Începeți acest nou an școlar cu încrederea că va fi o captivantă descoperire de noi cunoștințe, idei, informații. Cea mai sigură investiție în viitorul vostru este educația. Școala nu este doar locul în care acumulați cunoștințe, ci și locul în care începeți să vă descoperiți, să vă dezvoltați și vă pregătiți pentru viață. Curiozitatea, disciplina, răbdarea și dorința de a învăța nu sunt importante doar pentru școala. Sunt deprinderi care vă vor ajuta mereu, mult timp după ce veți termina studiile și veți deveni adulți. Școala este și spațiul în care vă faceți noi cunoștințe, creșteți și vă maturizați. Nu neglijați interacțiunile cu ceilalți. Mediul online vă poate oferi opțiuni care să vă capteze interesul, dar nimic nu poate înlocui experiența unică a timpului petrecut alături de colegi și prieteni”, a mai subliniat Nicușor Dan.

Președintele le-a transmis astfel elevilor să nu neglijeze relațiile și experiențele construite la școală. Mesajul său a făcut referire la echilibrul dintre timpul petrecut online și interacțiunile directe cu colegii și prietenii.

Pentru părinți, Nicușor Dan a evidențiat necesitatea implicării familiei în procesul educațional. Președintele a arătat că școala contribuie atât la dobândirea de cunoștințe, cât și la formarea copiilor, iar acest proces are nevoie de sprijinul familiei.

„Dragi părinți,

În școală nu doar se dobândește cunoaștere, ci se formează și oameni, iar acest lucru nu se poate realiza fără contribuția și implicarea familiei. Copiii au nevoie de sprijin, de încredere și de exemple. Ceea ce se învață la școală trebuie să continue firesc și acasă. La rândul lor, profesorii au nevoie de susținerea și respectul părinților. Atunci când școala și familia devin parteneri, șansele de reușită ale fiecărui copil cresc exponențial. România are încă multe restanțe de rezolvat în educație. Sunt copii care învață în condiții dificile, comunități care așteaptă soluții la problemele stringente cu care se confruntă. Nu trebuie să ignorăm aceste realități. Dar este la fel de important să vedem și lucrurile care merg bine și, mai ales, potențialul extraordinar al tinerei generații”, a mai arătat Nicușor Dan în postarea sa de pe social media.

Președintele a vorbit și despre problemele care persistă în sistemul de educație, menționând situația copiilor care învață în condiții dificile și a comunităților care așteaptă soluții. În același timp, acesta a evidențiat necesitatea de a fi observate și aspectele pozitive, precum și potențialul generației tinere.

În partea finală a mesajului, Nicușor Dan a indicat obiectivul privind accesul copiilor la educație, indiferent de localitatea sau comunitatea în care s-au născut și de posibilitățile materiale ale familiilor lor.