China face o mutare de 54 de miliarde de dolari. Ce semnal transmite Beijingul

China urmează să aloce aproximativ 360 de miliarde de yuani, echivalentul a 53,6 miliarde de dolari și 39,7 miliarde de lire sterline, pentru consolidarea unor bănci și companii de asigurări deținute de stat. Măsura este coordonată de Ministerul Finanțelor și urmărește să consolideze sistemul financiar și să susțină economia, care a înregistrat o încetinire a ritmului de creștere.

Informația privind injecția de capital a fost anunțată duminică de agenția de presă de stat Xinhua. Potrivit sursei, măsura „va contribui la îmbunătățirea și mai mult a capacităților lor operaționale solide, a capacităților de rezistență la riscuri și a capacității de a servi economia reală”.

Fondurile sunt destinate unui număr de opt instituții financiare de stat, dintre care trei sunt mari creditori și cinci sunt companii de asigurări. Printre beneficiari se numără Banca Industrială și Comercială a Chinei, Banca Agricolă a Chinei și Corporația Chineză de Asigurări de Export și Credit.

Global Times, o altă publicație de stat din China, a descris măsura drept una care „va oferi băncilor și instituțiilor financiare mai multe resurse pentru a le canaliza către credite pentru economia reală, consolidându-le în același timp capacitatea de a rezista șocurilor externe într-o perioadă de incertitudine financiară globală”.

Decizia reprezintă cel mai recent pas adoptat de autoritățile chineze pentru relansarea economiei, afectată de mai multe dificultăți interne și externe. Printre acestea se numără tensiunile comerciale cu statele occidentale, efectele războiului din Iran și schimbările demografice asociate îmbătrânirii populației.

Președintele Xi Jinping a acordat în mod constant o importanță ridicată stabilității financiare, pe care a considerat-o esențială pentru securitatea națională a Chinei. Consolidarea instituțiilor financiare de stat se înscrie astfel în strategia mai amplă a Beijingului de a menține stabilitatea sistemului financiar și de a sprijini activitatea economică.

Anunțul privind capitalizarea băncilor și companiilor de asigurări vine într-o perioadă în care autoritățile chineze încearcă să adapteze structura economiei la mai multe provocări. Forța de muncă este în scădere, piața imobiliară traversează de mai mulți ani o perioadă dificilă, iar competiția comercială și tehnologică dintre China și Statele Unite continuă.

Evoluția economiei este urmărită și prin prisma obiectivelor oficiale de creștere stabilite de Beijing. Datele privind produsul intern brut publicate în luna iulie au indicat o creștere economică de 4,3% în trimestrul al doilea, după un avans de 5% în primele trei luni ale anului.

Ritmul de 4,3% consemnat în trimestrul al doilea s-a situat sub nivelul de creștere înregistrat în primul trimestru și sub obiectivul anual stabilit de autoritățile chineze. Datele reflectă încetinirea activității economice într-un moment în care Beijingul încearcă să susțină cererea și să limiteze efectele problemelor structurale asupra economiei.

În luna martie, autoritățile au stabilit pentru acest an o țintă de creștere economică situată între 4,5% și 5%. Acesta este cel mai redus obiectiv de expansiune economică stabilit de China din 1991.

Reducerea țintei a fost analizată de unii economiști ca o recunoaștere a dificultăților cu care se confruntă economia chineză și ca o modalitate de a oferi Beijingului mai mult spațiu în raport cu performanțele economice efective. În același timp, sprijinirea instituțiilor financiare de stat printr-o injecție de capital de 360 de miliarde de yuani reprezintă una dintre măsurile adoptate pentru consolidarea sistemului financiar.

Fondurile alocate celor opt instituții sunt destinate consolidării poziției financiare a acestora și creșterii capacității lor de a susține economia prin creditare. Măsura are loc într-un context internațional marcat de incertitudine financiară și de presiuni comerciale și tehnologice asupra Chinei.