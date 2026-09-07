Tezaur oferă dobânzi neimpozabile de până la 7,15%. Ce trebuie verificat înainte de subscriere

Românii pot cumpăra, din 7 septembrie 2026, titluri de stat Tezaur cu dobânzi neimpozabile cuprinse între 6,20% și 7,15% pe an. Noua ediție este deschisă până la începutul lunii octombrie, prin Trezorerie, Poșta Română și Ghișeul.ro. Titlurile vor fi emise însă abia pe 6 octombrie, astfel că banii plătiți în prima zi nu produc dobândă timp de 29 de zile. Perioada de așteptare reduce randamentul efectiv al investiției, raportat la intervalul în care suma este indisponibilă.

Noua ediție Tezaur pune la dispoziția populației trei variante de investiție, diferențiate prin scadență și nivelul dobânzii anuale neimpozabile. Titlurile cu maturitatea de un an oferă o dobândă de 6,20%, cele pe trei ani au o dobândă de 6,75%, iar pentru scadența la cinci ani procentul ajunge la 7,15%.

Nivelurile sunt identice cu cele stabilite de Ministerul Finanțelor pentru ediția precedentă. Data la care sunt emise efectiv noile titluri este însă 6 octombrie 2026, indiferent de momentul în care investitorul efectuează subscrierea.

O persoană care cumpără titlurile chiar pe 7 septembrie achită imediat suma investită, dar dobânda începe să fie calculată după 29 de zile, odată cu data emisiunii.

În acest interval, banii sunt deja transferați și nu mai pot fi utilizați, însă nu generează dobândă în cadrul programului Tezaur. Pentru titlurile cu scadența la un an, perioada suplimentară reduce randamentul efectiv anualizat simplu de la nivelul nominal de 6,20% la aproximativ 5,74%, dacă raportarea se face la întregul interval în care suma rămâne indisponibilă.

Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 1.192/2026, prin care a fost aprobat prospectul emisiunii, stabilește aceleași dobânzi pentru toate persoanele care subscriu în intervalul prevăzut. Cele trei variante oferă 6,20% pe an la scadența de un an, 6,75% pe an la trei ani și 7,15% pe an la cinci ani.

Dobânda acordată nu este influențată de data cumpărării titlurilor. Investitorul care subscrie pe 7 septembrie și cel care efectuează plata pe 30 septembrie prin Ghișeul.ro vor încasa același procent și vor avea aceeași dată a scadenței.

Diferența dintre cele două situații este reprezentată de perioada în care suma nu mai poate fi folosită înainte ca investiția să înceapă efectiv să producă dobândă:

pentru o subscriere realizată pe 7 septembrie, intervalul până la emitere este de 29 de zile;

pentru o subscriere efectuată pe 30 septembrie, prin Ghișeul.ro, perioada scade la șase zile;

pentru o subscriere realizată pe 2 octombrie, la Trezorerie, rămân patru zile până la emiterea titlurilor.

Cumpărarea titlurilor în prima zi a ofertei nu aduce, prin urmare, o dobândă suplimentară și nici nu determină o rambursare mai rapidă a banilor.

Titlurile de stat cu maturitatea de un an au o dobândă nominală de 6,20%, iar venitul obținut nu este supus impozitării. La o investiție de 5.000 de lei, câștigul net este de 310 lei. Pentru 50.000 de lei, dobânda încasată ajunge la 3.100 de lei, iar o subscriere de 200.000 de lei produce un venit de 12.400 de lei.

Sumele încasate la scadență rămân aceleași indiferent dacă titlurile sunt cumpărate la începutul sau spre finalul perioadei de subscriere.

Randamentul efectiv diferă însă atunci când calculul începe din ziua în care investitorul achită suma, nu de la data oficială a emisiunii.

Persoana care subscrie pe 7 septembrie își primește capitalul înapoi pe 6 octombrie 2027, după 394 de zile. Dobânda nominală de 6,20% este obținută astfel într-un interval de 394 de zile de la efectuarea plății, nu în 365 de zile.

Calculat pentru întreaga perioadă în care banii sunt indisponibili, randamentul anualizat simplu coboară la aproximativ 5,74%.

Efectul perioadei de așteptare poate fi calculat prin dobânda suplimentară care ar fi fost necesară pentru ca procentul anual de 6,20% să fie aplicat tuturor celor 394 de zile dintre plată și rambursare. La 5.000 de lei, diferența este de aproximativ 24,63 lei, la 50.000 de lei ajunge la circa 246,30 lei, iar pentru 200.000 de lei este de aproximativ 985,21 lei.

Aceste valori nu reprezintă sume reținute de Ministerul Finanțelor și nici diminuări nominale ale capitalului investit. Persoana care cumpără titlurile primește integral dobânda stabilită în prospectul emisiunii.

Diferența reprezintă un cost de oportunitate, deoarece suma nu poate fi menținută, în cele 29 de zile, într-un depozit, într-un cont de economii sau într-un alt instrument financiar care oferă dobândă.

Valoarea câștigului ratat depinde de randamentul produsului alternativ pe care investitorul l-ar fi putut utiliza. Dacă suma ar fi fost păstrată într-un cont fără dobândă, perioada de așteptare nu ar fi generat o pierdere efectivă în numerar. Randamentul Tezaur raportat la întregul interval dintre plată și rambursare rămâne însă mai mic din cauza celor 29 de zile suplimentare.

Persoanele care folosesc Ghișeul.ro pot subscrie până pe 30 septembrie, la ora 23:30. Un investitor care cumpără titlurile în ultima zi își imobilizează banii numai șase zile înaintea datei emisiunii, dar primește aceeași dobândă ca o persoană care a plătit pe 7 septembrie.

Pentru titlul cu maturitatea de un an, între cumpărarea efectuată pe 30 septembrie 2026 și rambursarea din 6 octombrie 2027 sunt 371 de zile. În această situație, randamentul anualizat simplu este de aproximativ 6,10%, apropiindu-se de dobânda nominală de 6,20%.

La unitățile Trezoreriei Statului, subscrierile sunt acceptate până pe 2 octombrie. Investitorul care cumpără titlurile la această dată așteaptă patru zile până la emitere, iar randamentul anualizat simplu, calculat pentru cele 369 de zile până la rambursare, este de aproximativ 6,13%.

Aceste comparații nu includ dobânzile pe care suma le-ar putea produce înainte de momentul subscrierii. Dacă banii sunt păstrați într-un cont purtător de dobândă până aproape de închiderea ofertei, venitul obținut în această perioadă se adaugă ulterior câștigului generat de titlurile Tezaur.

Perioada generală în care pot fi cumpărate titlurile se încheie pe 2 octombrie 2026, dar data-limită este stabilită separat pentru fiecare canal de distribuție:

prin Ghișeul.ro, subscrierile sunt deschise până pe 30 septembrie, la ora 23:30;

prin oficiile Poștei Române din mediul rural, ultima zi este 30 septembrie;

prin oficiile poștale din mediul urban, titlurile pot fi cumpărate până pe 1 octombrie;

la unitățile Trezoreriei Statului, termenul se încheie pe 2 octombrie.

Prin Ghișeul.ro poate fi realizată o subscriere de minimum 1.000 de lei, iar limita maximă este de 200.000 de lei pentru fiecare emisiune. Plata se efectuează cu cardul și este disponibilă persoanelor fizice care au împlinit vârsta de 18 ani.

În cazul operațiunilor efectuate la Trezorerie sau prin Poșta Română, fiecare titlu are o valoare nominală de un leu. Investiția poate începe astfel de la această sumă, cu respectarea condițiilor aplicabile canalului prin care este făcută subscrierea.

Dobânzile obținute de investitori sunt neimpozabile. Titlurile pot fi transferate sau răscumpărate înainte de scadență, însă rambursarea anticipată poate conduce la pierderea dobânzilor corespunzătoare subscrierii retrase.

Ministerul Finanțelor va folosi sumele atrase prin această ediție a programului Tezaur pentru finanțarea deficitului bugetar și pentru refinanțarea datoriei publice.