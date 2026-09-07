Hidroelectrica modifică prețul la energie. Diferența care se va vedea pe factură

Hidroelectrica va majora prețul energiei electrice furnizate populației cu peste 7%, potrivit ofertelor transmise în ultimele zile. Creșterea îi vizează pe clienții noi ai companiei, dar și pe consumatorii ale căror contracte actuale ajung la termen.

Compania de stat are peste 1,2 milioane de clienți, iar modificarea tarifelor va fi resimțită de consumatorii care încheie noi contracte sau care trebuie să își prelungească relația contractuală după expirarea actualului acord.

Majorarea prețului energiei furnizate de Hidroelectrica este estimată la aproximativ 8 lei pentru fiecare 100 de kWh consumați. Valoarea exactă a facturii depinde de cantitatea de energie utilizată lunar și de tarifele și taxele care se adaugă prețului energiei.

Hidroelectrica va aplica noile prețuri începând cu luna octombrie pentru consumatorii noi și pentru cei ale căror contracte expiră. Prețul energiei va crește de la 0,45 lei la 0,515 lei pe kWh, ceea ce reprezintă o majorare de peste 14% la componenta de energie.

Consumatorii nu vor achita însă direct această valoare, deoarece la prețul energiei se adaugă tarifele aferente rețelei și taxele. După includerea acestor componente, creșterea prețului final facturat va fi de aproximativ 7%.

În aceste condiții, prețul final al energiei ar putea porni de la 1,19 lei/kWh și ar putea ajunge la aproximativ 1,27 lei/kWh. Diferența se va reflecta în valoarea facturii lunare, în funcție de consumul fiecărei gospodării.

Pentru un consum de 100 de kWh pe lună, factura ar putea fi mai mare cu aproximativ 8 lei. În cazul unui consum lunar de 300 de kWh, majorarea ar putea ajunge la circa 24 de lei.

Noile tarife îi vizează în primul rând pe clienții care vor semna contracte cu Hidroelectrica după aplicarea noilor prețuri. De asemenea, vor fi afectați clienții existenți ale căror contracte ajung la expirare și care vor trece la noile condiții comerciale.

Hidroelectrica are în prezent peste 1,2 milioane de clienți, astfel că modificarea prețurilor se aplică într-un context în care compania are un portofoliu important de consumatori casnici.

Impactul asupra facturii va fi diferit de la un consumator la altul. O gospodărie care utilizează 100 de kWh lunar va avea o creștere estimată de aproximativ 8 lei, în timp ce pentru un consum de 300 de kWh majorarea estimată este de aproximativ 24 de lei.

Creșterea prețurilor este asociată cu scăderea debitului Dunării, care influențează producția de energie hidro. În acest context, energia necesară poate fi cumpărată de pe alte piețe, unde prețurile sunt mai ridicate.

Modificarea prețului vine astfel după creșterea costului componentei de energie, de la 0,45 lei la 0,515 lei/kWh, iar consumatorii vizați vor regăsi diferența în prețul final achitat pentru energia electrică, potrivit Digi24.