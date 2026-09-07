Hidroelectrica modifică prețul la energie. Diferența care se va vedea pe factură
SURSA FOTO: DREAMSTIME-Hidroelectrica
Hidroelectrica va majora prețul energiei electrice furnizate populației cu peste 7%, potrivit ofertelor transmise în ultimele zile. Creșterea îi vizează pe clienții noi ai companiei, dar și pe consumatorii ale căror contracte actuale ajung la termen.
Hidroelectrica scumpește energia. Majorarea care va apărea pe facturi
Compania de stat are peste 1,2 milioane de clienți, iar modificarea tarifelor va fi resimțită de consumatorii care încheie noi contracte sau care trebuie să își prelungească relația contractuală după expirarea actualului acord.
Majorarea prețului energiei furnizate de Hidroelectrica este estimată la aproximativ 8 lei pentru fiecare 100 de kWh consumați. Valoarea exactă a facturii depinde de cantitatea de energie utilizată lunar și de tarifele și taxele care se adaugă prețului energiei.
Prețul energiei crește din luna octombrie
Hidroelectrica va aplica noile prețuri începând cu luna octombrie pentru consumatorii noi și pentru cei ale căror contracte expiră. Prețul energiei va crește de la 0,45 lei la 0,515 lei pe kWh, ceea ce reprezintă o majorare de peste 14% la componenta de energie.
Consumatorii nu vor achita însă direct această valoare, deoarece la prețul energiei se adaugă tarifele aferente rețelei și taxele. După includerea acestor componente, creșterea prețului final facturat va fi de aproximativ 7%.
În aceste condiții, prețul final al energiei ar putea porni de la 1,19 lei/kWh și ar putea ajunge la aproximativ 1,27 lei/kWh. Diferența se va reflecta în valoarea facturii lunare, în funcție de consumul fiecărei gospodării.
Pentru un consum de 100 de kWh pe lună, factura ar putea fi mai mare cu aproximativ 8 lei. În cazul unui consum lunar de 300 de kWh, majorarea ar putea ajunge la circa 24 de lei.
Cine va resimți majorarea
Noile tarife îi vizează în primul rând pe clienții care vor semna contracte cu Hidroelectrica după aplicarea noilor prețuri. De asemenea, vor fi afectați clienții existenți ale căror contracte ajung la expirare și care vor trece la noile condiții comerciale.
Hidroelectrica are în prezent peste 1,2 milioane de clienți, astfel că modificarea prețurilor se aplică într-un context în care compania are un portofoliu important de consumatori casnici.
Impactul asupra facturii va fi diferit de la un consumator la altul. O gospodărie care utilizează 100 de kWh lunar va avea o creștere estimată de aproximativ 8 lei, în timp ce pentru un consum de 300 de kWh majorarea estimată este de aproximativ 24 de lei.
Creșterea prețurilor este asociată cu scăderea debitului Dunării, care influențează producția de energie hidro. În acest context, energia necesară poate fi cumpărată de pe alte piețe, unde prețurile sunt mai ridicate.
Modificarea prețului vine astfel după creșterea costului componentei de energie, de la 0,45 lei la 0,515 lei/kWh, iar consumatorii vizați vor regăsi diferența în prețul final achitat pentru energia electrică, potrivit Digi24.
Recomandările noastre
Mă numesc Antonia Hendrik și lucrez la Evenimentul Zilei din anul 2013, în redacția online. Din 2026 am făcut o schimbare importantă pe plan profesional, m-am transferat la capital.ro Pasiunea pentru actualitate și dorința de a fi conectată la evenimentele importante m-au determinat să aleg jurnalismul. În timpul activității mele de redactor online, am abordat tot felul de subiecte. Am scris despre politică națională și internațională, am urmărit teme din educație și social, dar și evenimente sportive, fiind pasionată de sport. Îmi place să documentez atent fiecare subiect și să ofer informații corecte și relevante cititorilor. Consider că jurnalismul presupune nu doar transmiterea știrilor, ci și înțelegerea contextului în care acestea se întâmplă. Experiențele profesionale acumulate la Evenimentul Zilei m-au ajutat să mă adaptez rapid cerințelor unei redacții dinamice și să privesc fiecare articol ca pe o nouă provocare, mai ales pe teme economice.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.