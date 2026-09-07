Ce se întâmplă cu combustibilul navelor? Rezervele scad, iar prețurile au explodat

Piața combustibilului destinat navelor și centralelor electrice se îndreaptă spre o posibilă penurie în al treilea trimestru, pe măsură ce rafinăriile afectate de războaie și de perturbările traficului petrolier își concentrează producția pe motorină și alte produse rafinate.

Deși prețul țițeiului nu a înregistrat creșteri majore în ultimele luni, produsele rafinate s-au scumpit puternic. Grevele și atacurile au afectat activitatea unor rafinării din Rusia și Orientul Mijlociu, în timp ce fluxurile de transport maritim au fost restricționate.

China a redus, la rândul său, capacitatea de rafinare și exporturile, pentru a evita diminuarea stocurilor. Reducerea ofertei de păcură riscă să majoreze costurile pentru armatori și producătorii de energie electrică, care se confruntă deja cu perturbări provocate de război.

Costurile mai ridicate ale combustibilului utilizat pentru alimentarea navelor ar putea avea efecte și asupra tarifelor de transport maritim. Asia este considerată regiunea cea mai expusă, întrucât depinde în cea mai mare măsură de fluxurile de petrol provenite din zona Golfului, afectate de războiul din Iran, potrivit celor relatate de Reuters.

Singapore, cel mai mare centru de bunkeraj din lume, importă mai mult de jumătate din necesarul său de aproape 1 milion de barili pe zi, potrivit datelor de import analizate de Kpler. Firma de consultanță Rystad are o perspectivă similară asupra evoluției pieței.

Energy Aspects estimează că deficitul de păcură ar putea ajunge la 218.000 de barili pe zi în trimestrul al treilea. Ar fi primul deficit estimat de companie după trimestrul al treilea din 2025, când acesta a fost de numai 6.000 de barili pe zi.

„Din cauza întreruperii prelungite a aprovizionării din Orientul Mijlociu, ne așteptăm ca aprovizionarea cu păcură să rămână extrem de limitată în trimestrul al treilea”, a declarat pentru Reuters analistul Valerie Panopio de la Rystad.

Păcura se alătură benzinei, motorinei și combustibilului pentru avioane printre produsele rafinate care întâmpină dificultăți în a ține pasul cu cererea. Prețurile motorinei din Statele Unite au atins niveluri record vineri, după reluarea ostilităților dintre SUA și Iran și atacurile ucrainene asupra rafinăriilor din Rusia.

Rafinăriile au acordat prioritate unor produse cu marje mai ridicate, ceea ce a accentuat presiunea asupra disponibilității păcurii. Rafinăria Dangote din Nigeria, cu o capacitate de procesare de 650.000 de barili pe zi, și-a majorat exporturile de motorină, benzină și combustibil pentru avioane, în timp ce livrările de păcură au scăzut, potrivit Kpler.

Dangote și alte rafinării au posibilitatea de a utiliza păcura ca materie primă pentru unitățile de rafinare secundară, transformând-o în alți combustibili. Această flexibilitate permite rafinăriilor să direcționeze mai multă materie primă către produsele pentru care cererea și randamentele sunt mai mari.

„Stocurile record de benzină și motorină vor stimula rafinăriile la nivel global să maximizeze producția unităților secundare cu mai multe barile de păcură, ceea ce va duce la o reducere a balanței păcurii”, a declarat Royston Huan, analist la Energy Aspects.

Presiunea se reflectă și în nivelul stocurilor de produse rafinate. Stocurile de benzină deținute independent în centrul Amsterdam-Rotterdam-Anvers au coborât pe 27 august la cel mai redus nivel din ultimii aproape cinci ani.

În Statele Unite, stocurile de distilate de pe Coasta de Est, categorie care include motorina, au scăzut la un nivel record în săptămâna încheiată pe 28 august. Evoluția indică o disponibilitate mai redusă a unor produse rafinate, în timp ce rafinăriile încearcă să răspundă cererii pentru combustibili cu marje mai ridicate.

Nivelurile stocurilor de păcură și evoluția prețurilor indică deja presiuni pe piață. Datele compilate de Reuters arată că stocurile se află cu aproximativ 30% sub mediile sezoniere pe trei ani în principalele centre de bunkeraj din Singapore, Amsterdam-Rotterdam-Anvers și Fujairah.

O altă presiune vine din modificarea rutelor navelor. Pentru a evita strâmtoarea Bab el-Mandeb și Marea Roșie, considerate puncte importante pentru traficul petrolier și afectate de amenințările militanților Houthi, navele aleg rute mai lungi. Panopio a remarcat că aceste trasee suplimentare cresc, la rândul lor, consumul de combustibil.

Principalul combustibil utilizat pentru transportul maritim, păcura cu conținut foarte scăzut de sulf, s-a scumpit cu 76% de la începutul războiului din Iran. La 1 septembrie, prețul ajunsese în Singapore la puțin sub 825 de dolari pe tonă metrică, echivalentul a aproximativ 130 de dolari pe baril, potrivit datelor platformei de prețuri pentru bunkeraj ZeroNorth.

Creșterea este mai mare decât cea înregistrată de țițeiul Brent în aceeași perioadă. Cotația Brent a urcat cu aproximativ 40%, ceea ce evidențiază diferența dintre evoluția prețului materiei prime și cea a combustibilului destinat navelor.

Producția de produse rafinate din Rusia a fost afectată de atacurile cu drone lansate de Ucraina. Exporturile rusești de păcură au coborât în august la un minim record de 591.000 de barili pe zi, față de o medie de peste 860.000 de barili pe zi în 2025, potrivit datelor Kpler disponibile din 2017.

Și Orientul Mijlociu a înregistrat o scădere semnificativă a exporturilor. Datele Kpler arată că livrările de păcură din regiune au fost cu 45% mai mici față de anul precedent, ajungând la o medie de 447.000 de barili pe zi în perioada martie-august.

Printre rafinăriile afectate se numără Al-Zour din Kuweit, un important exportator de păcură. Aceasta a expediat o singură încărcătură de 26.000 de barili pe zi începând din martie, comparativ cu aproximativ 191.000 de barili pe zi în perioada ianuarie-februarie, conform datelor Kpler.

Perturbările producției și transportului petrolier se suprapun astfel cu orientarea rafinăriilor către motorină, benzină și combustibil pentru avioane, în timp ce disponibilitatea păcurii pentru nave și centrale electrice este tot mai restrânsă.