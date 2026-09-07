Guvernatorul BNR încasează 88.648 de lei net. Ce prime și indemnizații primesc angajații

Salariile și indemnizațiile acordate la Banca Națională a României ajung la zeci de mii de lei net pe lună. Mugur Isărescu primește cea mai mare indemnizație dintre membrii Consiliului de administrație al BNR. Datele publicate de banca centrală și prezentate luni, 7 septembrie, includ și salariile aferente funcțiilor de conducere. La veniturile lunare se pot adăuga prime, bani din profit și indemnizații acordate la pensionare.

Salariile și indemnizațiile din conducerea BNR diferă în funcție de poziția ocupată, iar cel mai mare venit lunar net îi revine guvernatorului băncii centrale. Mugur Constantin Isărescu, președintele Consiliului de administrație și guvernatorul Băncii Naționale a României, încasează lunar o indemnizație netă de 88.648 de lei.

Leonardo Badea ocupă funcțiile de vicepreședinte al Consiliului de administrație și prim-viceguvernator. Indemnizația sa lunară netă este de 84.670 de lei.

Viceguvernatorii Florin Georgescu și Cosmin-Ștefan Marinescu, care sunt și membri ai Consiliului de administrație, primesc fiecare câte 79.395 de lei net pe lună.

Indemnizația lunară netă stabilită pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de administrație se ridică la 26.370 de lei. De această sumă beneficiază Aura-Gabriela Socol, Roberta Alma Anastase, Csaba Bálint și Cristian Popa.

Alexandru Nazare, actualul ministru al Finanțelor, are stabilită tot o indemnizație netă de 26.370 de lei. Plata acesteia este însă suspendată, în conformitate cu Hotărârea Parlamentului României nr. 25/2025.

Indemnizațiile lunare nu reprezintă singurele venituri pe care le pot încasa membrii Consiliului de administrație al BNR. Informațiile publicate de banca centrală arată că aceștia pot beneficia și de sume suplimentare, acordate prin hotărâri ale Consiliului de administrație.

Membrii executivi pot primi prime de cel mult 2,8 indemnizații nete lunare. Pentru membrii neexecutivi, plafonul este stabilit la maximum 1,8 indemnizații nete lunare.

Dacă Banca Națională a României obține profit într-un exercițiu financiar, membrii Consiliului de administrație pot încasa și o sumă calculată în raport cu indemnizația lunară.

Membrii executivi ai Consiliului de administrație pot beneficia și de o indemnizație de pensionare, dacă îndeplinesc cumulativ condițiile privind vârsta standard și stagiul minim de cotizare pentru pensionarea la limita de vârstă în perioada mandatului. Valoarea acordată este echivalentă cu cinci sau zece indemnizații lunare, în funcție de numărul mandatelor exercitate.

Lista beneficiilor suplimentare cuprinde și sume acordate cu prilejul unor evenimente. Printre acestea se află banii destinați copiilor minori de Ziua Internațională a Copilului și de Crăciun, precum și sumele oferite la nașterea unui copil.

Salariile corespunzătoare funcțiilor de conducere din structurile Băncii Naționale a României ating, la rândul lor, valori de zeci de mii de lei net pe lună.

În centrala BNR, un director primește un salariu net lunar cuprins între 22.977 și 49.885 de lei, în funcție de nivelul salarial. Salariile directorilor adjuncți sunt cuprinse între 18.060 și 36.126 de lei net.

Un șef de serviciu poate încasa lunar între 12.331 și 31.739 de lei net. În cazul unui șef de birou, salariul net se situează între 10.470 și 20.794 de lei.

Salariile acordate în structurile teritoriale ale BNR sunt mai reduse decât cele din centrala instituției, dar depășesc numeroase venituri din sectorul public. Un director din teritoriu poate primi între 11.470 și 22.513 lei net, iar salariul unui șef de serviciu variază între 10.984 și 15.893 de lei net. Șefii de birou încasează între 10.724 și 11.569 de lei net pe lună.

Salariații Băncii Naționale a României pot primi mai multe categorii de venituri suplimentare pe lângă salariile lunare. Beneficiile sunt prevăzute în Contractul colectiv de muncă negociat la nivelul instituției.

Angajații pot beneficia de prime în valoare de cel mult 2,8 salarii nete lunare. Acestora li se poate adăuga o sumă din fondul de participare a salariaților la profit, stabilită în funcție de valoarea fondului constituit potrivit articolului 43 din Legea nr. 312/2004.

La pensionare, salariații pot primi o indemnizație calculată în funcție de vechimea acumulată în cadrul BNR. Valoarea acesteia este cuprinsă între trei și 12 salarii de bază.

Contractul colectiv de muncă include și sume acordate pentru diferite evenimente familiale. Sunt prevăzute beneficii pentru copiii minori de Ziua Internațională a Copilului și de Crăciun, precum și bani acordați la nașterea fiecărui copil.

Angajații BNR pot beneficia, de asemenea, de un bonus anual de performanță. Acordarea acestuia depinde de rezultatele obținute în urma evaluării profesionale.