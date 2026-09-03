Românii se lovesc de un nou obstacol când cer un credit ipotecar. Ce salarii ar trebui să aibă pentru 64.000 de euro

Tot mai mulți români întâmpină dificultăți atunci când încearcă să obțină un credit ipotecar, în condițiile în care prețurile locuințelor au crescut mai repede decât veniturile. Dezvoltatorii imobiliari și brokerii de credite spun că numărul solicitărilor respinse de bănci este în creștere, din păcate.

Potrivit acestora, aproximativ unul din doi oameni care solicită un credit ajunge să primească un răspuns negativ din partea băncii. Situația este și mai dificilă în anumite zone din Capitală, unde pot fi respinse până la 8 din 10 cereri.

Diferența dintre nivelul veniturilor și prețurile locuințelor face ca accesul la finanțare să fie tot mai dificil. Dezvoltatorii ajung să rămână cu locuințe nevândute, în timp ce pentru o parte dintre cumpărători planurile de achiziție rămân, deocamdată, doar pe hârtie.

Creșterea prețurilor din sectorul imobiliar pune presiune suplimentară asupra celor care vor să cumpere o locuință prin credit. Un specialist în vânzări explică faptul că nivelul salariilor reprezintă una dintre cauzele numărului ridicat de respingeri.

„Gradul mare de respingeri se raportează şi la salariile mici din România, de la momentul actual versus preţurile foarte ridicate din cauza cotei mari de TVA”, a afirmat Alina Dincă, specialist în vânzări.

Economiștii atrag atenția și asupra efectelor inflației asupra accesului la credite. Atunci când prețurile cresc mai rapid decât veniturile, devine mai dificil atât pentru cumpărători să strângă avansul necesar, cât și să se încadreze pentru împrumutul dorit.

„În primul trimestru din 2026 avem o creştere cu 7,8% a preţurilor la nivel general faţă de primul trimestru din 2025- conform datelor pe care le avem de la Eurostat, în timp ce veniturile au crescut cu doar 3,5%. Deci am avut o creştere mai accelerată a preţurilor în sectorul imobiliar decât creşterea veniturilor, din care practic trebuie să strângem avansul necesar pentru achiziţia unei locuinţe”, a explicat Anreea Nica, analist financiar.

Adrian Mitroi, analist economic, spune că piața imobiliară își păstrează valorile chiar și în condițiile în care puterea de cumpărare este afectată de situația economică.

„Imobiliarele ţin cu dinţii de valoarea lor, chiar dacă puterea de cumpărare în condiţii economice mai slabe scade drastic”, a ecplicat Adrian Mitroi, analist economic.

În același timp, diferența dintre prețurile locuințelor și nivelul salariilor este remarcată și de cumpărători. Aceștia spun că prețurile s-au apropiat de cele din Europa de Vest, în timp ce veniturile nu au ținut același ritm.

„Ne apropiem foarte mult de preţurile Europei de Vest, însă încă mai avem de recuperat când vine vorba de salarii. Raportat la acum cinci ani s-au dublat. Veniturile nu cresc, noi trebuie să avem mai multe joburi”, a declarat o persoană pentru Observator.

Pentru aprobarea unui credit ipotecar, banca nu analizează doar valoarea salariului. Sunt luate în calcul mai multe elemente care țin de situația financiară și profesională a solicitantului.

Potrivit brokerului de credite Mihai Marcovici, contează inclusiv domeniul în care lucrează persoana care solicită împrumutul, vechimea la locul de muncă și istoricul de creditare.

„Contează foarte mult profesia, starea civilă, locul de muncă în primul rând- dacă este stabil sau nu, vechimea la actualul loc de muncă, istoricul de creditare, industria în care lucrezi, istoricul tău bancar – eşti clientul băncii respective, dacă-ţi încasezi salariul prin cont”, a declarat Mihai Marcovici, broker de credite.

Nivelul venitului rămâne însă unul dintre principalele criterii atunci când este stabilită suma pe care o poate împrumuta o persoană. Pentru o garsonieră care costă 75.000 de euro, cumpărătorul trebuie să aibă un venit de aproximativ 6.000 de lei pentru a putea accesa finanțarea necesară.

În cazul unui împrumut de 64.000 de euro, rata lunară, calculată în echivalent în moneda națională, ajunge la aproximativ 1.900 de lei. Astfel, nivelul venitului trebuie să permită atât plata ratei, cât și respectarea condițiilor de îndatorare impuse de bancă.

Pentru locuințele mai spațioase, suma necesară pentru achiziție crește, iar acest lucru se reflectă și în nivelul venitului solicitat pentru obținerea creditului. În cazul unui apartament cu două sau trei camere, aceeași persoană are nevoie de un salariu net de peste 8.500 de lei pentru a putea obține împrumutul necesar achiziției.

Diferența față de situația unei garsoniere arată impactul pe care valoarea locuinței îl are asupra capacității de finanțare. Pe măsură ce suma împrumutată crește, banca analizează dacă venitul solicitantului permite plata ratei și respectarea criteriilor de eligibilitate.

Pentru persoanele care nu reușesc să se încadreze singure pentru suma necesară, există și posibilitatea apelării la un membru al familiei care să participe la credit în calitate de co-debitor.

Mihai Marcovici explică faptul că sprijinul unui membru al familiei poate fi o soluție pentru clienții care nu îndeplinesc singuri criteriile necesare pentru obținerea finanțării.

„Clienţii care nu se mai încadrează pot apela la un ajutor din familie, să le fie co-debitor şi, atunci, le este mult mai facil să obţină creditul respectiv. Sau inclusiv susţinerea către bancă, gândindu-se la client şi la situaţia lui individuală şi personală. E posibil ca anumiţi clienţi – îşi pierd locul de muncă, dar îşi găsesc destul de uşor un alt loc de muncă”, a afirmat Mihai Marcovici.

Potrivit celui mai recent raport al Băncii Naționale, gradul de îndatorare al populației a crescut cu 9,5% în 2025.