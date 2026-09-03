Bug periculos în Google Messages. Mesaje vechi și informații personale ajung la persoane greșite

O problemă apărută în Google Messages poate face ca texte din conversații vechi să fie trimise către alte persoane decât cele cărora le erau destinate. Mai mulți utilizatori au relatat situații în care aplicația a înlocuit mesajul sau adăugat un mesaj suplimentar din discuții purtate chiar și cu ani în urmă.

Problema a fost semnalată de mai mulți utilizatori pe Reddit și pe forumul comunității Google. Potrivit relatărilor, atunci când o persoană încearcă să trimită un mesaj unui anumit contact, Google Messages poate prelua un text complet diferit dintr-o conversație mai veche și îl poate trimite în locul celui scris.

Un utilizator care spune că folosește un Google Pixel 9a a relatat că, atunci când îi scrie unei persoane, aplicația preia uneori în mod aleatoriu texte din conversațiile purtate cu altcineva cu ani în urmă.

Un alt utilizator a povestit că o conversație privată purtată cu o persoană cu care ieșise la o întâlnire a ajuns să fie trimisă mamei sale.

Există și o înregistrare video în care problema poate fi observată în timpul utilizării aplicației. Persoana încearcă să trimită mesajul „Am schimbat codul de la ușă”, însă acesta este înlocuit automat cu un text provenit dintr-o conversație mai veche.

Problema poate avea implicații importante pentru confidențialitatea utilizatorilor, în condițiile în care mesajele vechi pot conține informații personale.

Unele dintre relatările utilizatorilor indică inclusiv situații în care coduri de verificare mai vechi și alte date personale au fost trimise către persoane cărora nu le erau destinate.

Nu este clar din informațiile disponibile cât de răspândită este problema și nici care este cauza exactă. Cert este că metodele obișnuite folosite pentru rezolvarea problemelor nu par să funcționeze în toate cazurile.

Utilizatorii afectați spun că au încercat mai multe soluții, printre care repornirea telefonului și ștergerea memoriei cache a aplicației.

Au fost încercate inclusiv dezactivarea și reactivarea serviciilor RCS și reinstalarea Google Messages, însă problema ar fi continuat să apară.

Unii utilizatori susțin că revenirea telefonului la setările din fabrică a eliminat problema. Există însă o condiție importantă: mesajele vechi nu trebuie restaurate ulterior.

O asemenea soluție poate însemna pierderea istoricului conversațiilor și nu reprezintă, prin urmare, o variantă convenabilă pentru majoritatea celor afectați.

Google a confirmat că a primit informațiile necesare despre problemă și că acestea au fost transmise echipei de ingineri pentru investigare. Compania a anunțat ulterior că o remediere este deja în curs de distribuire.

„În prezent distribuim o soluție care va ajunge la toată lumea în următoarele săptămâni. Vă rugăm să vă asigurați că folosiți cea mai recentă versiune Google Messages”, a transmis compania.

Până când actualizarea ajunge la toți utilizatorii, cei care folosesc Google Messages ar trebui să acorde o atenție suplimentară textului afișat înainte de trimiterea unui mesaj, mai ales în cazul conversațiilor care conțin informații personale.