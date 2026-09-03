Bug periculos în Google Messages. Mesaje vechi și informații personale ajung la persoane greșite
Femeie cu telefon mobil / SURSA FOTO: Dreamstime
O problemă apărută în Google Messages poate face ca texte din conversații vechi să fie trimise către alte persoane decât cele cărora le erau destinate. Mai mulți utilizatori au relatat situații în care aplicația a înlocuit mesajul sau adăugat un mesaj suplimentar din discuții purtate chiar și cu ani în urmă.
Mesajul scris de utilizator poate fi înlocuit cu unul dintr-o conversație veche
Problema a fost semnalată de mai mulți utilizatori pe Reddit și pe forumul comunității Google. Potrivit relatărilor, atunci când o persoană încearcă să trimită un mesaj unui anumit contact, Google Messages poate prelua un text complet diferit dintr-o conversație mai veche și îl poate trimite în locul celui scris.
Un utilizator care spune că folosește un Google Pixel 9a a relatat că, atunci când îi scrie unei persoane, aplicația preia uneori în mod aleatoriu texte din conversațiile purtate cu altcineva cu ani în urmă.
Un alt utilizator a povestit că o conversație privată purtată cu o persoană cu care ieșise la o întâlnire a ajuns să fie trimisă mamei sale.
Există și o înregistrare video în care problema poate fi observată în timpul utilizării aplicației. Persoana încearcă să trimită mesajul „Am schimbat codul de la ușă”, însă acesta este înlocuit automat cu un text provenit dintr-o conversație mai veche.
Printre mesajele trimise greșit s-ar afla și coduri de verificare
Problema poate avea implicații importante pentru confidențialitatea utilizatorilor, în condițiile în care mesajele vechi pot conține informații personale.
Unele dintre relatările utilizatorilor indică inclusiv situații în care coduri de verificare mai vechi și alte date personale au fost trimise către persoane cărora nu le erau destinate.
Nu este clar din informațiile disponibile cât de răspândită este problema și nici care este cauza exactă. Cert este că metodele obișnuite folosite pentru rezolvarea problemelor nu par să funcționeze în toate cazurile.
Ștergerea memoriei cache și reinstalarea aplicației nu rezolvă mereu problema
Utilizatorii afectați spun că au încercat mai multe soluții, printre care repornirea telefonului și ștergerea memoriei cache a aplicației.
Au fost încercate inclusiv dezactivarea și reactivarea serviciilor RCS și reinstalarea Google Messages, însă problema ar fi continuat să apară.
Unii utilizatori susțin că revenirea telefonului la setările din fabrică a eliminat problema. Există însă o condiție importantă: mesajele vechi nu trebuie restaurate ulterior.
O asemenea soluție poate însemna pierderea istoricului conversațiilor și nu reprezintă, prin urmare, o variantă convenabilă pentru majoritatea celor afectați.
Google anunță că a început distribuirea unei remedieri
Google a confirmat că a primit informațiile necesare despre problemă și că acestea au fost transmise echipei de ingineri pentru investigare. Compania a anunțat ulterior că o remediere este deja în curs de distribuire.
„În prezent distribuim o soluție care va ajunge la toată lumea în următoarele săptămâni. Vă rugăm să vă asigurați că folosiți cea mai recentă versiune Google Messages”, a transmis compania.
Până când actualizarea ajunge la toți utilizatorii, cei care folosesc Google Messages ar trebui să acorde o atenție suplimentară textului afișat înainte de trimiterea unui mesaj, mai ales în cazul conversațiilor care conțin informații personale.
Recomandările noastre
Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.