Cât de „verzi” sunt, de fapt, mașinile electrice? Un studiu contestă modul în care UE calculează emisiile

Mașinile electrice reduc emisiile de CO₂ comparativ cu vehiculele cu motoare cu ardere internă, dar avantajul ar fi considerabil mai mic decât sugerează metoda de calcul folosită în prezent de Uniunea Europeană. O analiză realizată de cercetători de la Universitatea Tehnică din München (TUM) indică o reducere medie de 41% atunci când este luat în calcul întregul ciclu de viață al automobilului.

Diferența pornește de la modul în care sunt calculate emisiile automobilelor în Uniunea Europeană. Potrivit Regulamentului UE 2019/631, emisiile de CO₂ sunt măsurate la țeava de eșapament. În cazul unei mașini complet electrice, valoarea este zero, deoarece automobilul nu produce gaze de eșapament în timpul deplasării.

Cercetătorii atrag însă atenția că această metodă nu surprinde toate emisiile asociate utilizării unui automobil.

Producția oțelului și aluminiului, fabricarea bateriei, sursa energiei electrice folosite pentru încărcare și recuperarea materiilor prime la sfârșitul duratei de viață pot modifica semnificativ amprenta de carbon a unei mașini electrice.

Dacă energia utilizată pentru încărcare provine din surse regenerabile, rezultatele sunt diferite de situația în care electricitatea este produsă în centrale pe cărbune, arată Merkur.

Studiul nu contestă avantajele climatice ale automobilelor electrice. În aproximativ 92% dintre scenariile analizate, vehiculele electrice pe baterii au generat mai puține emisii decât automobilele cu motoare cu ardere internă.

Reducerea medie a emisiilor a fost de 41%, iar în cele mai favorabile situații avantajul a ajuns până la 89%.

Rezultatele variază însă foarte mult în funcție de modul în care este fabricată și utilizată mașina.

În cazuri rare, caracterizate de o producție cu emisii foarte ridicate și utilizarea electricității provenite din combustibili fosili pentru încărcare, o mașină electrică poate genera pe întregul ciclu de viață cu până la 21% mai multe emisii decât un automobil cu motor cu ardere internă.

Cercetarea realizată de consorțiul interdisciplinar CirculaTUM este o meta-analiză. Autorii nu au comparat un singur model electric cu unul pe benzină sau motorină, ci au evaluat rezultatele mai multor cercetări existente.

În total au fost analizate 19 studii științifice, care au inclus 47 de scenarii privind impactul automobilelor asupra mediului.

Analiza a fost solicitată la începutul anului de președintele Universității Tehnice din München, Thomas F. Hofmann, în contextul deciziilor politice privind viitorul industriei auto europene așteptate în această toamnă.

Rezultatele capătă o miză politică importantă în contextul planurilor Uniunii Europene pentru sectorul auto și al obiectivului privind eliminarea treptată a mașinilor noi cu motoare cu ardere internă începând din 2035.

Premierul landului Bavaria, Markus Söder, a invocat deja concluziile cercetării pentru a susține reevaluarea regulilor europene înaintea votului asupra pachetului privind industria auto programat pentru luna noiembrie.

Principala critică adusă actualului sistem european este că valoarea de zero grame de CO₂ atribuită unei mașini electrice reflectă ceea ce se întâmplă în timpul deplasării, nu întreaga amprentă de carbon rezultată din producerea, alimentarea și reciclarea automobilului.

Concluziile cercetării indică astfel că mașinile electrice oferă în majoritatea situațiilor un avantaj climatic față de cele cu motoare cu ardere internă, dar dimensiunea acestuia poate varia foarte mult în funcție de modul în care automobilul și energia necesară acestuia sunt produse.