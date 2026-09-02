Pe ce dau europenii cei mai mulți bani. Trei categorii au ajuns să reprezinte 46% din consumul gospodăriilor

Aproape jumătate din totalul cheltuielilor pentru consum ale gospodăriilor din Uniunea Europeană este concentrată în trei mari categorii. În ianuarie 2026, alimentele și băuturile nealcoolice, locuința, apa și energia, precum și transportul au reprezentat împreună 46% din cheltuielile de consum ale gospodăriilor din UE.

Importanța acestor categorii este evidențiată și de evoluția prețurilor. Fiecare dintre cele trei categorii a înregistrat creșteri substanțiale de preț în cel puțin unul dintre anii recenți, contribuind la evoluția generală ascendentă a prețurilor de consum din această perioadă, potrivit datelor publicate de Eurostat.

Între ianuarie 2025 și ianuarie 2026, ponderea cheltuielilor gospodăriilor din UE s-a modificat în cazul mai multor categorii.

„În ianuarie 2026, aproape jumătate (46,0%) din totalul cheltuielilor de consum ale gospodăriilor din Uniunea Europeană au fost direcționate către trei categorii: alimente și băuturi nealcoolice; locuință, apă și energie; și transport. Fiecare dintre aceste categorii a înregistrat creșteri semnificative ale prețurilor în cel puțin unul dintre anii recenți, ceea ce evidențiază importanța lor în creșterea generală a prețurilor de consum din această perioadă”, informează Eurostat.

Cea mai importantă creștere a fost înregistrată în cazul cheltuielilor pentru recreere, sport și cultură. Ponderea acestora în totalul cheltuielilor de consum a urcat cu 1,2 puncte procentuale într-un singur an.

O creștere a fost consemnată și pentru restaurante și servicii de cazare, unde ponderea cheltuielilor a avansat cu 0,3 puncte procentuale. În cazul educației, creșterea a fost de 0,1 puncte procentuale.

În același interval, alte categorii au pierdut din ponderea pe care o dețineau în totalul cheltuielilor de consum ale gospodăriilor. Cea mai mare scădere a fost înregistrată în cazul transportului, a cărui pondere în cheltuielile gospodăriilor a coborât cu 0,4 puncte procentuale între ianuarie 2025 și ianuarie 2026.

A doua cea mai importantă diminuare a fost consemnată pentru informații și comunicații. Ponderea acestei categorii în totalul cheltuielilor de consum a scăzut cu 0,3 puncte procentuale.

Datele privind structura cheltuielilor gospodăriilor fac parte din publicația Key figures on Europe, ediția 2026. Documentul prezintă evoluții recente din Uniunea Europeană în domenii precum populația și societatea, economia, mediul de afaceri, mediul înconjurător și resursele naturale.