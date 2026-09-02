Examenul de admitere la liceu ar putea fi eliminat. Decizia finală va fi luată de Senat

Comisia pentru învățământ a Senatului a decis, miercuri, eliminarea prevederii care permite liceelor să organizeze un examen suplimentar de admitere în clasa a IX-a. Proiectul urmează să ajungă pe 8 septembrie în plenul Senatului, care este for decizional.

Legea 198/2023 privind învățământul preuniversitar prevede în prezent posibilitatea ca liceele să organizeze un concurs propriu de admitere în clasa a IX-a, după susținerea Evaluării Naționale.

Examenul suplimentar putea fi organizat pentru maximum 50% din numărul de locuri disponibile la liceul respectiv.

Prevederea a intrat în vigoare la 1 septembrie 2026, odată cu începerea noului an școlar. La numai câteva zile, senatorii din Comisia pentru învățământ au decis însă eliminarea acesteia din lege.

Modificarea nu este încă definitivă. Proiectul de lege trebuie să fie adoptat și de plenul Senatului, votul fiind programat pentru 8 septembrie.

Președintele Comisiei pentru învățământ, Ștefan Pălărie, a anunțat că reprezentanții tuturor partidelor din comisie au ajuns la un consens asupra eliminării examenului.

„În acest moment, în unanimitate, toți reprezentanții partidelor au decis într-o singură voce, ascultând vocile societății, să elimine definitiv, prin modificarea legii, acest examen paralel de admitere la liceu”, a declarat Ștefan Pălărie.

Eliminarea prevederii a fost susținută și de foștii miniștri ai Educației Daniel Funeriu și Mircea Miclea, precum și de reprezentanții Consiliului Elevilor și ai Asociației de părinți.

Ministerul Educației urmează să emită un nou ordin privind metodologia de examen.

Discuțiile din Comisia pentru învățământ nu s-au limitat la examenul suplimentar organizat de licee. Senatorii au convenit și asupra necesității analizării actualului sistem al Evaluării Naționale.

Ștefan Pălărie a anunțat că ar urma să fie constituit un grup de lucru format din reprezentanți ai partidelor și ai Ministerului Educației, care să discute reorganizarea examenului susținut la finalul clasei a VIII-a.

În prezent, Evaluarea Națională este restrânsă la probele de Limba și literatura română și Matematică, sistem criticat, potrivit președintelui comisiei, de experții consultați.

„Rămâne în continuare, tot unanim acceptată, obligația morală, așa a fost numită, de a constitui un grup de lucru între partide, alături de Ministerul Educației, pentru a reorganiza Evaluarea Națională de clasa a VIII-a”, a precizat Ștefan Pălărie.

Pentru moment, modificarea concretă aflată în procedură legislativă este eliminarea examenului suplimentar de admitere organizat de licee. Proiectul va intra pe 8 septembrie în dezbaterea plenului Senatului.