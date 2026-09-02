Dell dă lovitura pe piața inteligenței artificiale. Comenzile pentru servere AI au ajuns la 60,9 miliarde de dolari

Acțiunile Dell Technologies au înregistrat o creștere puternică în tranzacțiile premergătoare deschiderii bursei de miercuri, urcând cu până la 10%. Evoluția vine după ce compania producătoare de laptopuri și servere și-a majorat estimările și a raportat venituri și profituri ajustate record pentru al doilea trimestru al anului fiscal 2027.

Principalul motor al rezultatelor este activitatea legată de serverele destinate inteligenței artificiale. Dell a anunțat comenzi record în valoare de 60,9 miliarde de dolari pentru servere AI și a încheiat trimestrul cu un portofoliu de comenzi restante, cunoscut drept backlog, de 95 de miliarde de dolari, de asemenea un nivel record.

Compania a raportat în același timp creșteri și în activitățile tradiționale de servere, rețele și stocare, ceea ce arată că avansul nu se limitează la segmentul de infrastructură pentru inteligență artificială, conform Yahoo! Finance.

Dell Technologies a obținut venituri record de 47 de miliarde de dolari în trimestrul analizat, în creștere cu 58% față de aceeași perioadă a anului anterior.

Profitul pe acțiune a ajuns la 6,34 dolari, ceea ce reprezintă o creștere de 273% comparativ cu anul precedent. La nivel ajustat, câștigul pe acțiune a urcat cu 203%, până la 7,04 dolari.

Rezultatele au determinat compania să își îmbunătățească și perspectivele pentru întregul an fiscal 2027. Dell și-a majorat prognoza de venituri cu 25 de miliarde de dolari, până la 192 de miliarde de dolari. Noul nivel estimat reprezintă o creștere de aproape 70% față de anul precedent.

Creșterea comenzilor este legată de accelerarea adoptării inteligenței artificiale în rândul companiilor. Clienții din segmentul enterprise își extind utilizarea tehnologiilor AI și apelează inclusiv la servere instalate local pentru rularea interogărilor asociate sistemelor de inteligență artificială agentică.

Dell beneficiază astfel de cererea tot mai mare pentru infrastructura necesară dezvoltării și utilizării aplicațiilor AI, iar compania estimează că această tendință va continua să susțină rezultatele.

Evoluția acțiunilor Dell este deosebit de puternică și la nivelul întregului an. Titlurile companiei au crescut cu peste 230% de la începutul anului.

Și acțiunile Hewlett Packard Enterprise, unul dintre competitorii Dell, au avut o evoluție importantă, urcând cu 110% de la începutul anului. Titlurile HPE au avansat și în tranzacțiile after-hours după publicarea rezultatelor Dell.