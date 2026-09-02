Pensie redusă cu 85% pentru cei care continuă să lucreze. Senatul a dat undă verde. Cine rămâne doar cu 15% din bani

Senatul a adoptat tacit, miercuri, proiectul de lege inițiat de Guvern care introduce noi reguli pentru cumulul pensiei cu veniturile obținute din sectorul public. Beneficiarii pensiilor de serviciu sau ai pensiilor militare de stat care vor să continue să lucreze în instituțiile publice vor putea face acest lucru doar dacă acceptă reducerea cu 85% a pensiei pe întreaga perioadă în care sunt angajați. Proiectul merge acum la Camera Deputaților, care este for decizional.

Proiectul vizează beneficiarii pensiilor de serviciu și ai pensiilor militare de stat care continuă să lucreze în instituțiile publice.

Aceștia ar urma să poată rămâne în activitate numai dacă optează pentru reducerea cu 85% a cuantumului pensiei pe întreaga perioadă în care obțin și venituri din sectorul public.

Măsura urmărește evitarea cumulării integrale a două venituri provenite din fonduri publice.

Noile prevederi nu se aplică însă pensionarilor care își desfășoară activitatea în sectorul privat. Astfel, restricția prevăzută de proiect privește continuarea activității în instituțiile publice.

Proiectul nu este încă lege în vigoare. După adoptarea tacită de către Senat, documentul urmează să fie dezbătut și votat de Camera Deputaților.

Actul normativ stabilește reguli și pentru funcționarii publici care ajung la vârsta standard de pensionare.

Aceștia vor putea solicita continuarea activității cu cel puțin 30 de zile înainte de îndeplinirea condițiilor de pensionare.

Activitatea va putea fi prelungită anual, până la împlinirea vârstei de 70 de ani, însă va fi necesară aprobarea conducătorului instituției.

Proiectul Guvernului conține și prevederi referitoare la reorganizările instituționale în urma cărora pot fi făcute eliberări din funcție.

Instituțiile vor avea obligația să pună la dispoziția funcționarilor aflați în preaviz posturile publice vacante corespunzătoare.

Dacă mai mulți funcționari îndeplinesc condițiile pentru ocuparea aceleiași funcții, va putea fi organizat un examen de selecție. Pe durata desfășurării examenului, perioada de preaviz va fi suspendată.

Proiectul introduce și o perioadă maximă de șase ani pentru suspendările determinate de desfășurarea unor activități în organisme ale Uniunii Europene sau în cadrul organizațiilor internaționale. Scopul este evitarea blocării pentru perioade foarte lungi a unor funcții publice.

Sunt prevăzute, de asemenea, reguli tranzitorii pentru încetarea detașărilor aflate în desfășurare, finalizarea procedurilor deja începute și efectuarea unor transferuri strict în interesul serviciului.

Senatul nu a dat un vot propriu-zis asupra proiectului în termenul prevăzut pentru dezbatere și adoptare. Termenul era 28 iulie, astfel că inițiativa a fost considerată adoptată tacit.

Nota privind adoptarea tacită a fost prezentată în plen de președintele Senatului, Mircea Abrudean, care a condus ședința.

Senatorul USR Violeta Alexandru a criticat situația și a apreciat că adoptarea tacită reprezintă „un deserviciu”.

La rândul său, senatorul PNL Maria Horga a susținut că proiectul „a fost blocat de către PSD pentru că are alergie la reforme”.

Proiectul de lege privind unele măsuri aplicabile funcționarilor publici și personalului contractual plătit din fonduri publice ajunge în continuare la Camera Deputaților, care are ultimul cuvânt în Parlament. Abia după parcurgerea procedurii legislative și, dacă va fi adoptat, promulgarea și publicarea în Monitorul Oficial, noile reguli vor putea intra în vigoare.