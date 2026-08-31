Românii care au muncit în SUA primesc o veste importantă. Regula care se schimbă de la 1 septembrie

De la 1 septembrie, românii care au lucrat atât în România, cât și în Statele Unite vor putea beneficia de o nouă regulă privind stabilirea anumitor drepturi de pensie. Perioadele de asigurare realizate în cele două țări vor putea fi luate în calcul împreună, în situațiile prevăzute de acordul dintre România și SUA.

Odată cu intrarea în vigoare a acordului bilateral se aplică și aranjamentul administrativ aferent. Documentul stabilește procedurile prin care instituțiile române și americane vor face schimb de informații și vor gestiona solicitările persoanelor care au perioade de asigurare în ambele sisteme.

Acordul de securitate socială dintre România și SUA a fost semnat la București, la 23 martie 2023, și ratificat de România în ianuarie 2024. Prevederile sale vizează, printre altele, pensiile și ajutoarele de deces din sistemul public românesc, dar și programul federal american destinat prestațiilor pentru bătrânețe, urmași și dizabilitate.

Una dintre regulile importante permite valorificarea perioadelor de asigurare realizate în celălalt stat atunci când o persoană nu poate îndeplini condițiile pentru obținerea unei prestații doar pe baza perioadelor acumulate în România sau în Statele Unite.

Pentru aplicarea mecanismului în Statele Unite, solicitantul trebuie să fi acumulat cel puțin șase trimestre de asigurare potrivit legislației americane. România poate lua, la rândul său, în calcul perioadele de asigurare certificate de autoritățile din SUA, cu condiția ca acestea să nu se suprapună cu perioade deja recunoscute în sistemul public românesc.

Totalizarea perioadelor nu înseamnă însă că cele două sisteme de pensii sunt reunite. Fiecare stat stabilește prestația potrivit propriilor prevederi legale și ține cont de perioadele de asigurare realizate în propriul sistem.

Prin urmare, perioadele lucrate în celălalt stat pot contribui la îndeplinirea condițiilor necesare pentru acordarea unei prestații, atunci când acestea nu sunt suficiente în baza perioadelor realizate într-o singură țară. Calculul drepturilor rămâne însă separat pentru fiecare sistem.

Procedurile prin care aceste perioade vor fi verificate și transmise între autorități sunt stabilite prin aranjamentul administrativ care intră în vigoare odată cu acordul bilateral.

Aranjamentul administrativ stabilește instituțiile responsabile de gestionarea solicitărilor. În România, Casa Națională de Pensii Publice este desemnată organism de legătură, în timp ce, în Statele Unite, această responsabilitate revine Administrației de Securitate Socială.

În România, casele teritoriale de pensii sunt instituțiile competente pentru acordarea prestațiilor prevăzute de legislația română. Acestea vor colabora cu organismele desemnate din cele două state pentru soluționarea cererilor care implică perioade de asigurare realizate atât în România, cât și în SUA.

Solicitările vor fi formulate pe baza unor documente și formulare convenite de autoritățile celor două țări. Atunci când o instituție primește o cerere referitoare la o prestație care intră în competența celeilalte țări, documentele vor fi transmise organismului de legătură corespunzător.

Instituțiile române și americane vor putea transmite între ele și documentele care atestă perioadele de asigurare realizate de solicitant în fiecare dintre cele două sisteme.

Prestațiile stabilite potrivit acordului vor fi plătite direct beneficiarilor. Plata se poate efectua indiferent dacă persoana îndreptățită locuiește în România sau în Statele Unite, cu respectarea regulilor stabilite de statul care acordă și efectuează plata.

Regulile se referă și la persoanele care merg temporar la muncă în celălalt stat. Salariații și lucrătorii independenți aflați în anumite situații pot rămâne supuși exclusiv sistemului de securitate socială din țara de origine atunci când sunt trimiși temporar să lucreze în celălalt stat.

Perioada pentru care poate fi aplicată această regulă nu poate depăși cinci ani. Astfel, persoana care se află temporar la muncă în celălalt stat poate evita supunerea obligatorie la sistemul de securitate socială al țării în care își desfășoară temporar activitatea, în condițiile prevăzute de acord.

Pentru dovedirea legislației aplicabile este emis un certificat care atestă faptul că persoana rămâne asigurată potrivit legislației statului de origine și este exceptată de la asigurarea obligatorie în celălalt stat.

Documentul emis pentru stabilirea legislației aplicabile trebuie păstrat pe toată perioada în care persoana își desfășoară activitatea în celălalt stat. Acesta poate fi prezentat autorităților atunci când este solicitat.

Aranjamentul administrativ stabilește astfel procedurile necesare pentru aplicarea efectivă a acordului dintre România și Statele Unite, inclusiv schimbul de documente și informații între instituțiile desemnate.

Atât acordul bilateral de securitate socială, cât și aranjamentul administrativ aferent intră în vigoare la 1 septembrie. Aranjamentul va rămâne aplicabil pe întreaga perioadă în care acordul de securitate socială dintre România și Statele Unite este valabil, potrivit cedlor relatate de Mediafax.