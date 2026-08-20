Pensionarii care trebuie să trimită un document până la 30 septembrie. Plata pensiei poate fi suspendată

Pensionarii români care locuiesc în străinătate și își încasează drepturile prin sistemul public de pensii trebuie să confirme periodic că se află în viață. Pentru acest lucru, beneficiarii nerezidenți au obligația de a transmite un certificat de viață de două ori pe an, din proprie inițiativă, fără să aștepte o notificare individuală din partea autorităților.

Al doilea termen din anul 2026 este 30 septembrie. Documentul trebuie să ajungă până la această dată la casa teritorială de pensii competentă. Netransmiterea certificatului până la expirarea termenului legal poate duce la suspendarea plății drepturilor începând cu luna următoare.

Obligația este prevăzută de Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, act normativ care a intrat în vigoare la 1 septembrie 2024. Certificatul de viață are rolul de a permite verificarea administrativă a existenței beneficiarului nerezident care se află în plată.

Procedura se aplică pensionarilor stabiliți în afara României care primesc drepturile într-un cont bancar din străinătate sau din România și care nu au desemnat un mandatar prin procură specială. Nu este vorba despre o obligație care îi privește pe toți pensionarii români și nici despre o cerință aplicabilă tuturor persoanelor care locuiesc peste hotare.

În situația în care titularul are un reprezentant desemnat prin procură specială, acesta are obligația de a informa casa de pensii cu privire la modificările apărute în situația beneficiarului. Printre acestea se pot afla decesul titularului sau schimbarea adresei de domiciliu.

Pentru beneficiarii nerezidenți vizați de procedură, certificatul trebuie transmis de două ori pe an. Prima perioadă de verificare este cuprinsă între 1 ianuarie și 31 martie, iar cea de-a doua se desfășoară între 1 iulie și 30 septembrie.

Prin urmare, certificatul transmis în prima parte a anului nu înlocuiește documentul solicitat pentru perioada următoare. Pentru verificarea aferentă celei de-a doua perioade din 2026, beneficiarul trebuie să îndeplinească din nou această formalitate până la 30 septembrie, informează Digi24.

Pentru ca certificatul să fie recunoscut, titularul trebuie să semneze formularul în fața unei autorități competente din statul în care are domiciliul sau reședința permanentă. Autoritatea, instituția sau persoana abilitată confirmă astfel faptul că beneficiarul s-a prezentat și a semnat documentul.

Potrivit informațiilor publicate de Casa Națională de Pensii Publice, validarea poate fi realizată, în funcție de situație, de instituții de pensii sau de securitate socială, autorități administrative locale, misiuni diplomatice și oficii consulare. În lista entităților care pot certifica documentul se regăsesc și notari publici, avocați, consilieri juridici sau medici de familie din statul de domiciliu ori de reședință.

În anumite state, certificarea poate fi făcută și de asociații românești cu personalitate juridică sau de organisme cu care Casa Națională de Pensii Publice are încheiate protocoale de colaborare. Modelul certificatului de viață a fost aprobat prin Ordinul președintelui CNPP nr. 874/2024.

Formularul este disponibil în mai multe variante bilingve, printre care română-engleză, română-germană, română-spaniolă, română-franceză, română-maghiară și română-italiană.

După completare și certificare, documentul trebuie expediat către casa teritorială de pensii în evidența căreia se află titularul. Transmiterea se poate face prin poștă, fax sau e-mail, utilizând datele de contact oficiale ale instituției competente.

Beneficiarii trebuie să identifice casa teritorială de pensii care le gestionează drepturile și să folosească datele de contact indicate oficial de aceasta. Formularul trebuie să fie completat, semnat și certificat înainte de expediere.

Păstrarea dovezii transmiterii poate fi utilă în cazul unor neclarități legate de respectarea termenului. Totodată, folosirea unei adrese oficiale de contact permite documentului să fie transmis către instituția care are în evidență drepturile beneficiarului.

Pentru obligația aferentă celei de-a doua perioade de verificare din 2026, data-limită este 30 septembrie. Termenul face parte din procedura semestrială prevăzută de legislația privind plata pensiilor către beneficiarii nerezidenți.

În situația în care certificatul de viață nu este prezentat până la 31 martie sau 30 septembrie, în funcție de perioada de verificare, plata drepturilor se suspendă începând cu luna următoare expirării termenului legal.

Astfel, pentru certificatul care trebuie transmis în această toamnă, neprezentarea documentului până la 30 septembrie 2026 poate determina suspendarea plății începând cu luna octombrie. Suspendarea nu înseamnă încetarea definitivă a dreptului la pensie, ci oprirea temporară a plății până la îndeplinirea obligației.

După transmiterea certificatului de viață, plata drepturilor este reluată de la data suspendării, cu respectarea termenului general de prescripție. Reluarea plății este condiționată și de faptul că, între timp, nu a intervenit o altă cauză legală de suspendare sau încetare a dreptului.

Pentru pensionarii nerezidenți aflați în situația prevăzută de lege, certificatul trebuie transmis pentru fiecare dintre cele două perioade de verificare ale anului, inclusiv pentru intervalul 1 iulie-30 septembrie 2026.