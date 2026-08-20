Se schimbă ziua în care intră pensia pe card în septembrie. Motivul îi privește pe milioane de pensionari

Pensionarii care își primesc drepturile bănești pe card vor avea parte de o modificare a datei de plată în luna septembrie. Motivul este legat de ziua în care este stabilită, în mod obișnuit, virarea pensiilor și de faptul că aceasta cade într-o zi nelucrătoare.

În România, aproximativ 2,1 milioane de persoane primesc pensia prin intermediul factorilor poștali. Pentru acești pensionari, distribuirea pensiilor prin Poșta Română se desfășoară în perioada 1-15 septembrie, iar calendarul nu va fi modificat luna viitoare.

Pensiile distribuite prin poștă vor fi livrate potrivit programului obișnuit, fără schimbări față de lunile precedente. Modificarea vizează pensionarii care primesc banii direct în contul bancar.

Data obișnuită pentru plata pensiilor pe card este 12 ale fiecărei luni, însă în septembrie această zi cade sâmbătă. Fiind zi nelucrătoare, virarea nu poate avea loc în condițiile obișnuite.

Conform Casei de Pensii, pensia intră pe card în data de 12 a fiecărei luni, dar nu mai târziu de data de 13 a fiecărei luni. Din informațiile Newsweek, pensiile pe card vor fi livrate mai devreme, adică vineri, pe 11 septembrie.

Astfel, pensionarii care își primesc banii pe card ar urma să aibă sumele disponibile cu o zi înainte de data obișnuită. Devansarea este determinată de faptul că 12 septembrie este sâmbătă, zi nelucrătoare.

Pentru pensionarii care primesc pensia în străinătate, plata se efectuează în perioada 19-22 septembrie în conturile Citibank. În situația în care beneficiarul are cont la o altă bancă, transferul poate necesita încă două-trei zile până când suma este disponibilă pe card.

În jur de 2.500.000 de pensionari primesc pensia pe card. În ultimii ani, această modalitate de plată a devenit preferată de tot mai mulți beneficiari, în special de pensionarii care locuiesc în mediul urban.

Primirea pensiei prin intermediul contului bancar permite accesul mai rapid la bani și elimină necesitatea deplasării la ghișee sau la oficiile poștale. Ora la care suma devine disponibilă nu este însă aceeași pentru toți pensionarii.

Virarea banilor diferă în funcție de banca la care beneficiarul are deschis contul, dar și de oraș. Prin urmare, pensionarii nu primesc neapărat pensia la aceeași oră, chiar dacă plata este făcută în aceeași zi.

Sursa menționată a monitorizat procesul de virare a pensiilor și a constatat că CEC începe să trimită banii în jurul orei 9.00. Procesul este rapid, iar în jurul orei 10.00 virările sunt încheiate.

ING Bank începe, de asemenea, să vireze primele pensii în jurul orei 10.00. În cazul acestei bănci, procesul de plată este încheiat în jurul orei 12.00. În cazul celorlalte bănci, banii sunt virați după ora 14.00. În unele situații, procesul de virare poate continua până în jurul orei 18.00.

Ora la care pensia devine disponibilă în cont nu este, astfel, identică pentru toți beneficiarii. Diferențele sunt determinate de modul în care fiecare bancă procesează virările primite.

Există și o situație distinctă în cazul pensionarilor care primesc pentru prima dată pensia. Prima pensie este transmisă prin poștă, chiar dacă beneficiarul a optat pentru plata ulterioară în cont bancar.

Începând cu a doua lună, plata se face pe card, iar pensia este virată în contul indicat de beneficiar, potrivit modalității de plată stabilite.