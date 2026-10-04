WICKED vine pentru prima dată în România! Fenomenul care a cucerit lumea ajunge la București

Musicalul WICKED, unul dintre cele mai cunoscute spectacole de acest gen la nivel internațional, va fi prezentat pentru prima dată în România. Producția va ajunge la București, la Romexpo, Pavilionul Central, unde sunt programate șapte reprezentații în perioada 31 martie – 4 aprilie 2027, potrivit eventim.ro.

Broadway Entertainment Group și Events au anunțat venirea spectacolului în România, pentru un sezon cu un număr limitat de reprezentații. Biletele au fost puse în vânzare vineri, 2 octombrie 2026, exclusiv prin Eventim.

Prețurile biletelor pornesc de la 186 de lei, la care se adaugă taxele aferente sistemului de vânzare. Informațiile privind biletele și eventualele oferte speciale sunt disponibile pe platforma Eventim.

WICKED a fost văzut până acum de peste 65 de milioane de spectatori la nivel mondial. Producțiile spectacolului au ajuns în peste 130 de orașe din 16 țări, iar turneul programat la București marchează prima prezență a musicalului în România.

Noua producție aduce pe scenă povestea celor două personaje feminine care se află în centrul universului WICKED, înainte de evenimentele cunoscute din povestea lui Dorothy și a sosirii sale în Oz. Spectacolul urmărește parcursul a două tinere cu personalități și destine diferite.

Una dintre ele este neînțeleasă, dar are un talent extraordinar și s-a născut cu pielea de culoare verde-smarald. Cealaltă este frumoasă, ambițioasă și admirată de cei din jur. Relația dintre cele două începe ca o prietenie neașteptată și evoluează ulterior într-o rivalitate care le va influența destinele.

Povestea lor va duce către personajele cunoscute sub numele de Glinda cea Bună și Vrăjitoarea cea Rea din Vest. Spectacolul propune astfel o perspectivă diferită asupra personajelor din universul Oz și urmărește evenimentele care au loc înaintea poveștii consacrate.

Producția care va fi prezentată la București reunește peste 100 de artiști, membri ai echipei tehnice și ai orchestrei. Spectacolul include, de asemenea, peste 350 de costume și o serie de momente muzicale devenite cunoscute publicului internațional. Printre piesele asociate musicalului se numără „Defying Gravity”, „Popular” și „For Good”, cântece care fac parte din repertoriul consacrat al producției.

Sorina Burlacu, Director General Events, a vorbit despre venirea producției la București și despre interesul pentru musicalurile internaționale pe piața românească.

„WICKED este un fenomen global, iar România nu putea să nu fie prezentă pe harta turneelor acestui musical. Așa cum am obișnuit deja publicul, aducem show-uri spectaculoase, mai ales pe nișa de musical-uri unde am observat o cerere mare și în țara noastră. Sunt convinsă ca publicul român va primi cu mare bucurie un musical precum WICKED, show care a ridicat în picioare, în ropote de aplauze, atâtea milioane de spectatori din întreaga lume”, a transmis Sorina Burlacu.

La rândul său, Liz Koops, CEO Broadway Entertainment Group, a descris venirea producției în România drept un moment important pentru turneul internațional al spectacolului.

„Este o adevărată onoare să aducem WICKED în România și să prezentăm acest musical emblematic unui public nou. Acest turneu scrie istorie, iar noi suntem încântați să facem parte dintr-un asemenea moment de referință pentru lumea teatrului”, a declarat Liz Koops.

WICKED are în spate o istorie internațională care se întinde pe mai multe decenii. Musicalul a devenit cunoscut atât prin spectacolele de teatru, cât și prin albumul distribuției originale de pe Broadway, recompensat cu un premiu Grammy și certificat multi-platină.

Povestea a fost adaptată și pentru marele ecran, într-o producție cu Ariana Grande și Cynthia Erivo în rolurile principale. Filmul a generat încasări globale de peste 750 de milioane de dolari și a atras peste 70 de milioane de spectatori, potrivit informațiilor prezentate de organizatori.

Spectacolul WICKED va putea fi văzut la București timp de cinci zile. Organizatorii au programat șapte reprezentații la Romexpo, Pavilionul Central, în perioada 31 martie – 4 aprilie 2027. Prima reprezentație este programată miercuri, 31 martie 2027, de la ora 19:30. Joi, 1 aprilie, și vineri, 2 aprilie, spectacolele vor începe tot la ora 19:30.

Sâmbătă, 3 aprilie, sunt programate două reprezentații, una de la ora 14:00 și una de la ora 19:30. Duminică, 4 aprilie, publicul va putea vedea spectacolul de la orele 11:00 și 15:30. Durata unei reprezentații este de două ore și 20 de minute, la care se adaugă o pauză de 20 de minute între acte. Biletele sunt disponibile prin Eventim, iar prețurile pornesc de la 186 de lei, plus taxele aferente sistemului de vânzare.

Echipa artistică a producției îi include pe Stephen Schwartz, responsabil pentru muzică și versuri, și pe Winnie Holzman, autorul libretului. Spectacolul are la bază romanul scris de Gregory Maguire. Aranjamentele muzicale sunt semnate de Alex Lacamoire și Stephen Oremus, regia îi aparține lui John Stefaniuk, iar scenografia și costumele sunt realizate de Morgan Large. Orchestrațiile sunt semnate de Will Stuart, iar coregrafia îi aparține lui Floriano Nogueira.

Supervizarea muzicală este asigurată de Richard Morris, lighting design-ul îi aparține lui Ben Cracknell, sound design-ul este semnat de Shannon Slaton, iar video design-ul este realizat de Aaron Rhyne. Echipa de creație este completată de Feliciano San Roman, responsabil pentru designul perucilor, și Malwina Suwinska, care semnează make-up design-ul.

Producția prezentată în turneu a fost lansată inițial la São Paulo, în Brazilia, în 2023. Spectacolul a fost prezentat de Instituto Artium de Cultura împreună cu producătorii originali Carlos A. Cavalcanti și Cleto Baccic. Broadway Entertainment Group se află în prezent în turneu cu mai multe producții internaționale, printre acestea numărându-se The Phantom of the Opera, The Little Prince, Disney Princess – The Concert, Slava’s Snowshow și DreamWorks’ SHREK.

Compania a prezentat anterior producții precum The Wizard of Oz, Disney’s Beauty and the Beast, Sister Act, CATS și Evita de Andrew Lloyd Webber, Broken Wings, Thriller! Live, Piaf! Le Spectacle, Formidable! Aznavour, Spamalot, Ghost the Musical, Kinky Boots, The Illusionists și The Kite Runner.

CEO-ul Broadway Entertainment Group, Liz Koops, activează de peste 25 de ani în producția de spectacole internaționale și a coordonat turnee în 40 de țări. Compania operează din Dubai, Australia, Asia și Regatul Unit.

Events activează pe piața românească de live entertainment din anul 2000 și are în portofoliu concerte, spectacole, festivaluri, expoziții și producții internaționale. Compania și-a început activitatea prin producția turneului național al formației Iris. Ulterior, portofoliul său s-a extins cu proiecte precum concertul The Rolling Stones – „A Bigger Bang”, organizat în 2007, Coca-Cola Live Festival, cu participarea unor artiști precum The Prodigy, Incubus, Pussycat Dolls și The Rasmus, dar și pregătirea ceremoniei de deschidere a finalei UEFA Europa League de la București.

În zona producțiilor de amploare, Events a adus în România cinci spectacole Cirque du Soleil: Saltimbanco în 2012, Alegría în 2013, Quidam în 2015, Varekai în 2017 și OVO în 2024. Portofoliul companiei include și concerte susținute de artiști precum Aerosmith, Linkin Park, The Cranberries, LP, Seal, Billy Idol, Ed Sheeran, Bryan Adams, Till Lindemann, Pink Martini, David Garrett și Deep Purple.

În 2025, Events a adus la București musicalul „Fantoma de la Operă”, iar compania are în portofoliu și producțiile Sensation – Ocean of White și Source of Light. Activitatea Events s-a extins și în zona expozițiilor, prin proiecte precum The Human Body Exhibition, prezentat în 2013, Imagine Van Gogh, în 2024, și BODY WORLDS – Vital, în 2025. La nivel internațional, compania produce și dezvoltă expoziții precum The Art of Banksy – Without Limits și BODY WORLDS.

WICKED va fi prezentat pentru prima dată în România la Romexpo, Pavilionul Central, între 31 martie și 4 aprilie 2027, cu șapte reprezentații programate pe parcursul celor cinci zile.