Ce le transmite Nadia Comăneci copiilor din Republica Moldova la 50 de ani de la primul „10 perfect” din istoria gimnasticii

Când o adolescentă de 14 ani din Onești urca pe aparate la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, tabelele electronice de marcaj nu aveau programate suficiente cifre pentru a afișa perfecțiunea. Cinci decenii mai târziu, acel „1.00” istoric continuă să construiască punți între generații și între cele două maluri ale Prutului, în cadrul expoziției „Poduri olimpice”, găzduite la Palatul Republicii din Chișinău.

Pentru tinerii sportivi din Republica Moldova — proaspăt întorși cu medalii și rezultate remarcabile de la Jocurile Olimpice de Tineret de la Dakar — mesajul transmis de Nadia Comăneci la Chișinău depășește granițele gimnasticii și vorbește despre caracter, perseverență și curaj.

„Vouă, dragi copii și tineri sportivi, vă transmit un îndemn din suflet: nu vă temeți niciodată să visați la nota 10! Drumul spre excelență cere muncă și perseverență, dar fiecare antrenament vă aduce mai aproape de podium”, este mesajul pe care legenda sportului mondial l-a adresat tinerilor prezenți la Palatul Republicii.

Deși un eveniment neprevăzut a reținut-o departe de Chișinău în zilele inaugurării, spiritul său a fost adus în fața copiilor de echipa care i-a fost alături de-a lungul carierei și proiectelor caritabile: Virgil Munteanu (vicepreședintele Fundației Nadia Comăneci), Ingrid Istrate (directoarea CSM Onești) și Mihai Covaliu (președintele COSR).

Organizată de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, condus de secretarul de stat Constantin-Valentin Răducanu, alături de partenerii olimpici din România și Republica Moldova (reprezentați de Nicolae Juravschi), expoziția a fost gândită nu doar ca o retrospectivă muzeală, ci ca o experiență vie pentru copii:

Piese de patrimoniu sportiv: Peste 50 de fotografii de colecție, medalii, trofee, replici ale costumelor de concurs și un film documentar despre parcursul gimnastei.

Podiumul campionilor pentru copii: Micii gimnaști de la Școala Sportivă „Speranța” au urcat pe un podium simbolic, primind medalii comemorative și descoperind povestea primului 10 olimpic.

Jurnalul „Mesaje pentru Nadia”: Copiii prezenți la atelierul „Gânduri pentru o campioană” și-au făcut fotografii instant, le-au lipit într-un jurnal dedicat și au scris gânduri personale care vor ajunge direct la Nadia Comăneci.

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Anul 2026 marchează oficial jubileul celor 50 de ani de la performanța de la Montreal — un an în care Nadia Comăneci a fost decorată cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce, cea mai înaltă distincție a statului român, iar Banca Națională a Moldovei a emis o monedă comemorativă din argint de 50 de lei (în tiraj de 1.500 de piese) în onoarea sa.

Cu un palmares impresionant de 25 de medalii la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale și Europene (dintre care 16 de aur), Nadia Comăneci rămâne dovada că perfecțiunea în sport nu este un accident, ci rezultatul pasiunii dublate de disciplină zilnică. Expoziția de la Palatul Republicii poate fi vizitată gratuit până duminică, 15 noiembrie, ora 18:00.