Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a anunțat că actuala schemă de sprijin pentru consumatorii vulnerabili ar putea fi prelungită și după 1 ianuarie 2027. Una dintre variantele analizate de autorități prevede acordarea unui ajutor de 50 de lei pe lună pentru familiile cu venituri mici.

Măsura ar urma să îi ajute pe românii aflați în dificultate financiară să suporte mai ușor costurile facturilor la electricitate. Ministrul a explicat, la Digi24, că Ministerul Energiei oferă suport tehnic pentru această inițiativă, care intră în responsabilitatea Ministerului Muncii.

Dumitru Chisăliță a precizat că Ministerul Energiei contribuie la identificarea soluțiilor prin care sprijinul financiar poate reduce impactul facturilor asupra familiilor cu venituri mici.

În acest context, ministrul a explicat care este implicarea instituției pe care o conduce în elaborarea măsurii de sprijin.

„Este o problemă care se găsește, într-adevăr, la Ministerul Muncii, noi asigurăm suportul tehnic din perspectiva modului în care un astfel de ajutor poate, într-adevăr, să diminueze, să spunem, impactul care se găsește la nivelul familiilor sărace”, a spus Chisăliță.

Ministrul Energiei a confirmat că autoritățile iau în calcul continuarea actualei scheme și după începutul anului 2027. Printre variantele discutate se află păstrarea ajutorului lunar de 50 de lei pentru familiile care se încadrează într-un anumit prag de venit.

„Considerăm că există această posibilitate de a prelungi schema care există în momentul de față și după 1 ianuarie 2027. Sunt și aici mai multe elemente care sunt luate în calcul, nivelul de 50 de lei pe lună pentru familiile care se găsesc într-un prag al venitului pe cap de familie este elementul care este pe masă în momentul de față”, a adăugat el.

Săptămâna trecută, Dumitru Chisăliță anunțase că autoritățile discută mai multe propuneri privind sprijinirea consumatorilor vulnerabili. Ministrul a subliniat atunci că identificarea corectă a beneficiarilor reprezintă una dintre principalele preocupări.

El a explicat că experiența anilor anteriori a arătat că ajutoarele financiare nu au ajuns întotdeauna la persoanele aflate efectiv în dificultate economică.

„Este foarte important, din punctul meu de vedere, să identificăm consumatorii vulnerabili. Istoria celorlalţi ani arată că nu, din păcate, întotdeauna banii necesari au ajuns la persoanele care erau, într-adevăr, vulnerabile şi atunci preocuparea principală este, într-adevăr, să ajutăm acei consumatori care sunt într-o situaţie economică dificilă”, a spus el.

În prezent, consumatorii vulnerabili beneficiază de tichete pentru energie în valoare de 50 de lei pe lună. Banii pot fi utilizați pentru plata facturilor la electricitate.

Ajutorul se acordă în funcție de veniturile beneficiarilor. Categoriile eligibile sunt următoarele:

Persoanele singure care au un venit net lunar de maximum 1.940 de lei.

Familiile al căror venit net lunar pe membru nu depășește 1.784 de lei.

Prelungirea schemei după 1 ianuarie 2027 este, deocamdată, o posibilitate analizată de autorități. Nivelul de 50 de lei pe lună se află printre variantele discutate, potrivit ministrului Energiei.