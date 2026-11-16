Eticheta „Made in Italy” reprezintă unul dintre cele mai puternice instrumente de capital simbolic și comercial la nivel global, susținând o economie în care exporturile de bunuri și servicii generează aproximativ 32,2% din Produsul Intern Brut (PIB). Dincolo de percepția publică dominată de modă și gastronomie, arhitectura economică a Italiei — a noua economie a lumii, cu un PIB nominal estimat la circa 2.700 de miliarde de dolari — se sprijină pe un spectru industrial mult mai vast. O analiză a celor mai sonore nume născute în Peninsulă evidențiază o structură de producție diversificată, în care bunurile de larg consum coexistă cu industria grea, serviciile financiare și tehnologia de apărare.

La nivelul consumatorului global, identitatea economică italiană este ancorată în trei sectoare cu o valoare adăugată ridicată, care contribuie decisiv la cele aproximativ 75% din exporturile naționale generate de industriile strategice.

Industria auto și a vehiculelor pe două roți: Lanțul de producție auto generează o cifră de afaceri de circa 113,3 miliarde de euro , echivalentul a 5,8% din PIB-ul Italiei și 9% din cifra de afaceri a industriei prelucrătoare. Portofoliul național acoperă întregul spectru al pieței: segmentul de lux și performanță este reprezentat de Ferrari , Lamborghini și Maserati , completate de tradiția sportivă a Alfa Romeo și Lancia , dar și de producția de volum asigurată de Fiat . Pe segmentul moto și al mobilității urbane se disting Ducati și Piaggio , în timp ce ecosistemul componentelor auto — care singur exportă bunuri în valoare de peste 23,5 miliarde de euro anual — este susținut de giganți precum producătorul de anvelope Pirelli .

Sectorul modei și al bunurilor de lux: Cu o valoare adăugată de aproximativ 75 de miliarde de euro , industria modei contribuie cu 5,1% la PIB-ul național și generează exporturi de circa 65 de miliarde de euro (aproximativ 10% din totalul exporturilor Italiei ), peste 55% dintre acestea fiind destinate piețelor din afara Uniunii Europene. Sectorul reunește case de modă istorice și grupuri globale precum Gucci , Prada , Armani , Versace , Dolce & Gabbana , Valentino și Fendi , alături de jucători specializați în bijuterii ( Bulgari ), articole tehnice ( Moncler ), modă casual ( Benetton , Diesel ) sau gigantul industriei optice Luxottica .

Industria alimentară și a băuturilor: Sectorul agroalimentar (incluzând agricultura primară și industria alimentară, a băuturilor și a tutunului) generează o valoare adăugată de 89 de miliarde de euro, reprezentând 4,4% din valoarea adăugată națională, iar exporturile de profil au atins un nivel record de 72,5–73 de miliarde de euro. De la pastele Barilla și produsele de cofetărie Ferrero, până la cultura cafelei reprezentată de Lavazza și Illy, aceste companii transformă produsele de bază în repere globale de consum, fiind completate pe segmentul băuturilor de mărci cu tradiție precum Peroni, Campari și Martini.

Dincolo de bunurile destinate consumatorului final, reziliența economiei italiene — în care sectorul serviciilor deține o pondere de peste 73% din PIB, iar industria circa 24% — este asigurată de infrastructura critică, sistemul bancar și industria de securitate:

Energie și utilități: Într-o economie dependentă de importurile de resurse primare, companii precum Eni (petrol și gaze) și Enel (energie electrică) gestionează rețele strategice și proiecte energetice la scară globală, având un rol central în tranziția energetică și securitatea aprovizionării.

Servicii financiare și asigurări: Stabilitatea fluxurilor de capital și finanțarea celor aproape 4,9 milioane de întreprinderi mici și mijlocii (care generează o treime din PIB-ul Italiei) sunt susținute de grupuri financiare de prim rang precum asigurătorul Generali și instituția bancară Intesa Sanpaolo .

Apărare și aerospațial: Pe fondul creșterii alocărilor bugetare pentru apărare la circa 1,3%–2% din PIB și al cererii externe ridicate, acest sector reprezintă un motor major de investiții și exporturi nete. Componenta tehnologică și industrială este dominată de Leonardo, unul dintre principalii actori europeni în domeniul aerospațial și al securității, alături de Beretta, unul dintre cei mai vechi și recunoscuți producători de armament din lume.

Sector / Pilon economic Contribuție estimată la PIB / Valoare adăugată Exporturi anuale estimate Branduri reprezentative Auto și componente ~5,8% din PIB (cifră de afaceri de 113,3 mld. €) >41,5 mld. € (vehicule și componente) Ferrari, Fiat, Lamborghini, Maserati, Alfa Romeo, Lancia, Ducati, Piaggio, Pirelli Modă și bunuri de lux ~5,1% din PIB (~75 mld. € valoare adăugată) ~65 mld. € (~10% din exporturile totale) Gucci, Prada, Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Valentino, Fendi, Bulgari, Moncler, Benetton, Diesel, Luxottica Agroalimentar și băuturi ~4,4% din valoarea adăugată națională (89 mld. €) ~72,5–73 mld. € (nivel record) Barilla, Ferrero, Lavazza, Illy, Peroni, Campari, Martini Energie, finanțe și apărare Infrastructură critică, servicii (~73% din PIB) și buget apărare (~1,3%–2% din PIB) Contribuție majoră prin contracte globale și exporturi aerospațiale Eni, Enel, Generali, Intesa Sanpaolo, Beretta, Leonardo

Priviți în ansamblu, acești actori economici demonstrează că eticheta „Made in Italy” nu este doar un simplu indicator de origine geografică sau un atribut estetic, ci expresia unui ecosistem economic complex, capabil să genereze valoare adăugată atât în atelierele de design, cât și în uzinele de înaltă tehnologie sau în marile centre financiare.