Noua convenție semnată între FNGCIMM și Intesa Sanpaolo Bank vizează companiile mici și mijlocii care au contractat credite garantate prin programele guvernamentale IMM Invest Plus și IMM Plus.

Facilitatea permite refinanțarea creditelor pentru capital de lucru deja existente și poate fi accesată inclusiv de firmele care au obținut finanțările inițiale prin alte instituții bancare participante în programele de garantare.

Potrivit celor două instituții, obiectivul principal este sprijinirea IMM-urilor într-o perioadă în care accesul la finanțare rămâne dificil pentru multe companii.

Noua facilitate vine cu mai multe condiții menite să reducă presiunea financiară asupra IMM-urilor.

Conform convenției, firmele eligibile vor putea beneficia de:

refinanțarea creditelor de capital de lucru existente;

garanții de stat de până la 80% din valoarea creditului;

finanțări garantate de până la 4 milioane de lei;

perioade de rambursare de până la 36 de luni;

eliminarea garanțiilor suplimentare pentru finanțările de până la 500.000 de lei.

Pentru multe IMM-uri, refinanțarea reprezintă o soluție importantă în contextul costurilor mai ridicate de finanțare și al dificultăților generate de inflație, volatilitatea economică și scăderea consumului în anumite sectoare.

Directorul general al FNGCIMM, Cătălin Leonte, susține că parteneriatul cu Intesa Sanpaolo Bank vine într-un moment în care multe firme se confruntă cu presiuni financiare importante.

“Convenția semnată între FNGCIMM și Intesa Sanpaolo Bank reconfirmă angajamentul comun de a rămâne alături de antreprenori într-o perioadă caracterizată de volatilitate și ajustări dificile, care afectează în mod direct accesul la finanțare al IMM-urilor. Refinanțarea creditelor garantate, consolidează accesul companiilor la soluții de finanțare, iar mediul antreprenorial în ansamblul său beneficiază de mai multă stabilitate, predictibilitate și încredere, elemente atât de necesare în susținerea investițiilor și a dezvoltării pe termen lung”, a declarat Cătălin Leonte, Directorul general al FNGCIMM.

Potrivit acestuia, refinanțarea creditelor garantate poate ajuta companiile să își stabilizeze fluxurile financiare și să continue investițiile chiar și într-un climat economic mai dificil.

Și reprezentanții Intesa Sanpaolo Bank spun că sectorul IMM rămâne una dintre principalele priorități strategice ale băncii.

„Intesa Sanpaolo Bank are un lung istoric de susținere a antreprenorilor români, iar sectorul IMM rămâne o prioritate strategică pentru noi. IMM-urile sunt motorul economiei românești: creează locuri de muncă, generează inovație și contribuie la dezvoltarea țării. Într-un context economic care aduce cu sine și provocări, ne dorim să fim parte din soluție pentru oamenii de afaceri, iar această facilitate de refinanțare garantată este unul dintre instrumentele prin care îi susținem. În esență, un astfel de instrument poate fi o punte între ce au construit antreprenorii până azi și ce vor putea construi de mâine”, a declarat Alessio Cioni, Director General și CEO Intesa Sanpaolo Bank România.

Banca afirmă că noua facilitate oferă antreprenorilor posibilitatea menținerii mecanismului de garantare și a continuității activității economice.

În ultimii ani, programele IMM Invest Plus și IMM Plus au reprezentat unele dintre cele mai importante mecanisme de sprijin pentru companiile românești.

Prin aceste programe:

statul garantează o mare parte din creditele acordate de bănci;

IMM-urile pot obține mai ușor finanțare;

costurile de acces la creditare sunt reduse;

firmele primesc sprijin pentru capital de lucru și investiții.

Pentru multe companii, garanțiile oferite prin FNGCIMM au devenit esențiale în accesarea finanțărilor bancare, mai ales în perioadele marcate de incertitudine economică.

Noua convenție vine astfel ca o continuare a acestor programe și urmărește să ofere firmelor posibilitatea de a-și reorganiza obligațiile financiare și de a evita presiuni suplimentare asupra cash-flow-ului.

Semnarea convenției are loc într-un context economic complicat pentru mediul de afaceri.

În ultimii ani, IMM-urile s-au confruntat cu:

creșterea dobânzilor;

inflație ridicată;

costuri mai mari la energie și materii prime;

dificultăți privind lichiditățile;

scăderea consumului în anumite sectoare economice.

În aceste condiții, refinanțarea creditelor și menținerea accesului la capital de lucru au devenit priorități pentru multe companii.

Instituțiile financiare și statul încearcă astfel să limiteze riscul blocajelor financiare și al reducerii investițiilor în economie.

Intesa Sanpaolo este unul dintre cele mai mari grupuri bancare din Europa, cu active financiare ale clienților de peste 1,5 trilioane de euro la finalul anului 2025.

În România, subsidiara locală a grupului italian și-a consolidat poziția după fuziunea cu First Bank, realizată în 2025.

Potrivit datelor oficiale, Intesa Sanpaolo Bank România are:

59 de sucursale la nivel național;

servicii dedicate persoanelor fizice, IMM-urilor și companiilor;

apartenență la Divizia Bănci Internaționale a grupului, care deservește peste 7,4 milioane de clienți în 12 țări.

La rândul său, FNGCIMM rămâne una dintre cele mai importante instituții implicate în garantarea creditelor pentru IMM-uri și în implementarea programelor guvernamentale de sprijin economic.