MIPE pune în joc aproape 574 de milioane de lei pentru firme. IMM-urile pot obține finanțare printr-un nou instrument european

MIPE anunță lansarea unui nou instrument financiar destinat microîntreprinderilor și IMM-urilor care întâmpină dificultăți în accesarea creditării în condițiile actuale de piață. Prin Programul PoCIDIF 2021–2027, sunt disponibile 573,9 milioane de lei din fonduri europene pentru investiții în modernizare, inovare și dezvoltare. Fondurile sunt administrate de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri și vizează creșterea competitivității mediului de afaceri din România.

MIPE pune la dispoziția mediului de afaceri un nou instrument financiar prin care microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii, dar și companiile mici cu capitalizare de piață medie pot beneficia de sprijin pentru investiții și dezvoltare. Programul este implementat prin PoCIDIF 2021–2027 și urmărește să faciliteze accesul la finanțare pentru firmele viabile din punct de vedere economic, care întâmpină dificultăți în obținerea creditelor în condiții de piață.

Sumele pot fi utilizate pentru modernizarea activităților economice, introducerea unor tehnologii noi, dezvoltarea de produse și servicii inovatoare, precum și pentru creșterea competitivității companiilor pe piețele în care activează.

Potrivit informațiilor publicate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, mecanismul financiar este gestionat de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri și urmărește să stimuleze investițiile cu impact direct asupra dezvoltării economice și tehnologice.

„Obiectivul nostru este de a transforma resursele europene în oportunități concrete de dezvoltare pentru companiile românești și pentru economia națională. Prin PoCIDIF, susținem investițiile care generează inovare, modernizare și locuri de muncă, oferind IMM-urilor acces la finanțare în condiții mai avantajoase și predictibile”, a declarat Alina Gîrbea, secretar de stat și coordonator al programului PoCIDIF.

Prin acest program, MIPE și-a stabilit mai multe obiective strategice care vizează consolidarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii. Unul dintre principalele scopuri este îmbunătățirea accesului la finanțare pentru firmele care au perspective solide de dezvoltare, dar care întâmpină bariere în relația cu sistemul financiar tradițional.

De asemenea, instrumentul financiar de tip garanție este conceput pentru a contribui la dezvoltarea tehnologică a companiilor beneficiare și pentru a încuraja investițiile în modernizarea capacităților de producție, a proceselor industriale și a structurilor organizaționale.

Programul urmărește inclusiv creșterea rezilienței firmelor în fața schimbărilor economice și climatice, prin susținerea proiectelor care permit adaptarea activităților și îmbunătățirea performanțelor operaționale pe termen lung.

Totodată, autoritățile intenționează să creeze o sursă de finanțare reînnoibilă, capabilă să genereze noi cicluri de investiții și să asigure o utilizare sustenabilă a resurselor alocate prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021–2027.

Alocarea financiară totală pentru instrumentul de garantare de portofoliu plafonată, combinat cu sprijin acordat sub formă de grant într-o operațiune unică, se ridică la 573.945.327,60 lei.

Din această sumă, 429.997.380,86 lei reprezintă contribuția Uniunii Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională, ceea ce transformă programul într-unul dintre cele mai importante mecanisme de sprijin destinate mediului antreprenorial în actuala perioadă de programare europeană.

Beneficiarii eligibili sunt microîntreprinderile, întreprinderile mici, întreprinderile mijlocii și întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie, care pot utiliza finanțarea pentru proiecte de dezvoltare, modernizare și inovare.

În paralel, programul urmărește și mobilizarea resurselor proprii ale intermediarilor financiari și ale managerului Fondului de Sprijin pentru Garanții, pentru a amplifica efectul investițiilor realizate cu fondurile europene alocate prin PoCIDIF.

Pe lângă condițiile de finanțare, MIPE atrage atenția asupra obligațiilor de comunicare și identitate vizuală care trebuie respectate de beneficiarii proiectelor finanțate prin PoCIDIF 2021–2027.

Cerințele sunt prevăzute în Ghidul de identitate vizuală „Vizibilitate, transparență și comunicare în perioada de programare 2021–2027”, document care stabilește modul de utilizare și afișare a elementelor grafice aferente programelor europene.

Ghidul reglementează formatul și ordinea afișării siglelor Uniunii Europene, Guvernului României, Programului PoCIDIF și MIPE, precum și modalitatea de prezentare a acestora pe documente oficiale, site-uri web, panouri informative, plăci permanente și materiale promoționale.

Documentul stabilește, de asemenea, regulile privind utilizarea mesajelor standard referitoare la contribuția Uniunii Europene, desfășurarea campaniilor media și social media, comunicările electronice și obligațiile beneficiarilor privind păstrarea dovezilor care atestă respectarea cerințelor de vizibilitate.

Ministerul avertizează că nerespectarea normelor privind identitatea vizuală și comunicarea proiectelor finanțate din fonduri europene poate conduce la aplicarea unor corecții financiare beneficiarilor.

Aici puteți consulta „Ghidul de identitate vizuală Vizibilitate, transarență, și comunicare în perioada de programare 2021-2027”: