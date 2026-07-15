A fost publicată Carta Albă a IMM-urilor din 2026. Aproape 1.800 de firme au participat la analiza mediului de afaceri

Confederația patronală IMM România a lansat miercuri, la sediul Băncii Naționale a României (BNR), o nouă ediție a Cartei Albe a IMM-urilor, document care analizează situația actuală a întreprinderilor mici și mijlocii și principalele provocări cu care se confruntă mediul de afaceri din România.

Carta Albă a IMM-urilor a fost realizată în prima jumătate a acestui an pe baza unui eșantion reprezentativ la nivel național, care a inclus aproximativ 1.800 de întreprinderi mici și mijlocii din toate județele țării și din toate domeniile de activitate. Documentul oferă o radiografie detaliată a mediului antreprenorial autohton, evidențiind principalele caracteristici și tendințe din sectorul IMM.

Potrivit organizatorilor, analiza se concentrează în special asupra unor teme esențiale pentru activitatea întreprinderilor mici și mijlocii. Printre acestea se numără finanțarea activității, accesarea fondurilor europene și politicile de personal, domenii considerate fundamentale pentru dezvoltarea și competitivitatea companiilor.

Totodată, Carta Albă conturează un portret-robot complex al antreprenorului român, prezentând percepțiile acestuia asupra contextului economic actual, precum și viziunea sa privind evoluția mediului de afaceri în perioada următoare.

Evenimentul organizat la sediul Băncii Naționale a României (BNR) a reunit reprezentanți ai autorităților, ai mediului academic și ai sectorului financiar, precum și lideri ai organizațiilor de afaceri. În cadrul conferinței au susținut intervenții Florin Jianu, președintele IMM România, Leonardo Badea, prim-viceguvernator al BNR, Radu Burnete, consilier prezidențial pentru politici economice și sociale, Ovidiu Nicolescu, președinte de onoare al IMM România, Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, Daniel Dăianu, academician și președinte al Consiliului Fiscal, Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice din București, Tudorel Andrei, membru corespondent al Academiei Române și președinte al Institutului Național de Statistică, Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali, Sterică Fudulea, președintele Consiliului Economic și Social, precum și Ionuț Stanimir, Director Marketing și Comunicare al BCR.

Evenimentul poate fi urmărit aici.

Confederația patronală IMM România este una dintre cele mai importante organizații patronale din România, care reprezintă interesele întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) în relația cu autoritățile publice, instituțiile europene și alte organizații economice.