IMM România avertizează că economia încetinește din cauza crizei politice. Florin Jianu: Criză politică a devenit și o criză economică

Confederația IMM România susține că blocajul politic s-a transformat într-o criză economică, iar lipsa unui guvern cu puteri depline amplifică problemele cu care se confruntă mediul de afaceri. Potrivit organizației, economia dă semne de stagnare, consumul scade, iar costurile pentru companii continuă să crească.

Președintele IMM România, Florin Jianu, a declarat, joi, într-o conferință de presă, că actuala criză politică s-a transformat într-o criză economică, accentuată de lipsa unui guvern cu puteri depline după adoptarea moțiunii de cenzură.

Acesta a afirmat că mediul de afaceri a intrat într-o perioadă de stagnare, iar evoluția Produsului Intern Brut din primul trimestru al anului confirmă încetinirea economiei.

„În absenţa unui guvern cu puteri depline, putem spune că această criză politică a devenit şi o criză economică”, a spus Jianu.

Potrivit lui Jianu, PIB-ul s-a menținut la același nivel față de trimestrul precedent, însă a înregistrat o scădere de 1,2% în serie brută și de 1,1% în serie ajustată sezonier comparativ cu aceeași perioadă din anul trecut.

Președintele IMM România a arătat că mai multe sectoare importante au avut contribuții negative la evoluția economiei.

Comerțul, transporturile, hotelurile și restaurantele au redus creșterea economică cu 0,8 puncte procentuale, în condițiile în care activitatea din aceste domenii a scăzut cu 3,1%.

Industria, care reprezintă aproape 16% din PIB, a avut o contribuție negativă de 0,2 puncte procentuale, iar sectorul IT&C a înregistrat o reducere a activității de 4,1%.

Florin Jianu consideră că unul dintre cele mai importante semnale de îngrijorare îl reprezintă diminuarea consumului populației. Potrivit acestuia, cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor a scăzut cu 1,8%, contribuind negativ cu 1,2 puncte procentuale la evoluția PIB.

Acesta a mai afirmat că începutul anului a fost marcat de reducerea cererii de servicii și de stagnarea comerțului cu ridicata, evoluții care indică o încetinire a activității economice.

Florin Jianu a declarat că majorarea prețurilor producției industriale a afectat competitivitatea companiilor.

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică invocate de acesta, creșterea anuală a prețurilor producției industriale a fost susținută în special de sectorul energetic, unde avansul a fost de 11,65%, și de domeniile conexe.

Totodată, sectorul turistic a raportat o scădere de 7% a sosirilor în structurile de cazare și o diminuare de 11,6% a numărului de înnoptări față de aprilie 2025.

Președintele IMM România a amintit și că rata anuală a inflației a ajuns la 10,9% în luna mai 2026, iar inflația acumulată de la începutul anului este de 3,7%.

Potrivit acestuia, cele mai importante creșteri de prețuri continuă să fie înregistrate în sectorul serviciilor și la unele categorii de bunuri de consum, afectând atât costurile companiilor, cât și bugetele populației.

În plus, scăderea comenzilor noi și a cifrei de afaceri din industrie confirmă reducerea activității economice.

Florin Jianu a făcut referire și la prognoza economică publicată de Comisia Europeană la 21 mai 2026, potrivit căreia economia României este așteptată să stagneze în cursul acestui an.

Potrivit documentului invocat, inflația ridicată, alimentată de creșterea prețurilor la energie, va reduce consumul intern, șomajul va crește, iar deficitul guvernamental va continua să scadă.

Președintele IMM România consideră că întreprinderile mici și mijlocii din sectorul serviciilor sunt printre cele mai expuse, deoarece depind în mod direct de puterea de cumpărare și de încrederea consumatorilor.

IMM România a realizat o analiză privind efectele actualei perioade asupra costului finanțării datoriei publice, investițiilor private, proiectelor de infrastructură, absorbției fondurilor europene și activității întreprinderilor mici și mijlocii.

Potrivit organizației, fiecare episod de blocaj politic se reflectă direct în costul împrumuturilor statului, România având deja cel mai ridicat randament suveran din regiune.

Printre măsurile propuse se numără o coordonare între Banca Națională a României și Ministerul Finanțelor privind calendarul emisiunilor externe, extinderea utilizării titlurilor de stat destinate populației, semnarea unui moratoriu de trei ani privind stabilitatea fiscală, majorarea garanțiilor publice prin FNGCIMM și accelerarea rambursărilor de TVA.

Organizația propune, de asemenea, adoptarea într-o sesiune extraordinară a Parlamentului a legilor-jalon din PNRR, introducerea guvernanței corporative independente la companiile de stat, accelerarea plăților către furnizorii privați, reducerea poverii administrative pentru IMM-uri și activarea unor scheme de ajutor de stat și de minimis pentru investiții.

Florin Jianu a declarat că IMM România a avertizat încă din luna aprilie asupra riscului pierderii a cel puțin 30% din cele 10 miliarde de euro rămase disponibile prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Potrivit acestuia, doar întârzierea adoptării celor cinci legi-jalon ar putea însemna pierderea a aproximativ 10,6 milioane de euro pe zi din fondurile PNRR, raportat la valoarea de 3,9 miliarde de euro aferentă acestor reforme.

În același timp, investițiile private străine amânate din cauza instabilității politice sunt estimate la aproximativ 22 de milioane de euro pe zi, raportat la nivelul investițiilor din 2025.

„IMM România a atras atenţia încă din luna aprilie 2026 asupra riscului de pierdere a cel puţin 30% din cele 10 miliarde de euro rămase din PNRR, corespunzătoare legilor-jalon şi altor ţinte şi jaloane. Doar pentru legislaţia neadoptată, România riscă să piardă aproximativ 10,6 milioane euro PNRR / zi din 2026 (raportat la valoarea de 3,9 miliarde euro aferente celor 5 legi-jalon). Investiţii private străine amânate din cauza instabilităţii politice sunt estimate la aproximativ 22 milioane euro/zi, raportat la valoarea de referinţă de 8,15 miliarde euro din 2025”, remarcă Jianu.

Florin Jianu a adăugat că la aceste valori se adaugă dobânzi la datoria publică estimate la aproximativ 164 de milioane de lei pe zi.

Potrivit estimărilor prezentate de președintele IMM România, pierderile totale generate de actuala criză politică ajung la aproximativ 63,8 milioane de euro pe zi.