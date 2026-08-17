Mihai Daraban avertizează că economia încetinește. Investițiile sunt puse pe pauză, iar energia scumpă lovește competitivitatea

Douăzeci de organizații patronale și sindicale vor o întâlnire cu președintele Nicușor Dan, în contextul prelungirii negocierilor pentru formarea unui nou Guvern. Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, susține că incertitudinea politică începe să se vadă în deciziile companiilor și avertizează asupra încetinirii economiei.

Un număr de 20 de organizații patronale și sindicale îl cheamă la dialog pe președintele Nicușor Dan. Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), a explicat că una dintre principalele preocupări este perioada lungă de incertitudine provocată de negocierile politice.

Potrivit acestuia, mediul de afaceri a intrat într-o perioadă de așteptare și de prudență excesivă. Negocierile politice pot continua, însă economia are nevoie de predictibilitate și de decizii rapide.

Daraban a explicat la B1 TV că organizațiile încearcă să grăbească procesul de formare a unui nou Guvern, deoarece companiile au început să adopte o poziție de expectativă. În aceste condiții, investițiile sunt amânate, iar investitorii străini sunt mai puțin dispuși să vină în România.

Președintele CCIR a invocat cele mai recente date disponibile de la Ministerul Finanțelor privind persoanele juridice române care și-au depus bilanțurile la autoritățile fiscale.

Acesta a precizat că nu se referă la evoluția produsului intern brut, ci strict la situația companiilor. Economia continuă să crească din această perspectivă, însă ritmul este mai redus.

În anul precedent, numărul societăților suplimentare care au depus bilanțuri crescuse cu aproximativ 50.000. Acum, creșterea ar fi de numai aproximativ 20.000 de societăți.

Și evoluția cifrei de afaceri indică o încetinire.

„Încercăm să punem cărbune pe foc, cum se spune pe românește. Încercăm să grăbim procesul acesta de formarea a unui nou guvern, pentru că s-a intrat într-o fază din acesta, cel puțin în mediul de business, într-o fază de așteptare, de prudență excesivă, de expectativă … Poate dânșii în politică își permit negocierile, dar în economie nu prea e loc de negocieri. Noi vrem să-i spunem, pentru că avem și ultimele date de la Finanțe, cu toți cei care au depus bilanțul la organele fiscale. Este o creștere a economiei, dar repet, eu nu vorbesc de PIB, eu vorbesc de economia strictă, de persoanele juridice române care te pun bilanțul la organele fiscale. Este o creștere, dar e mai lentă decât cu un an înainte. Dacă un an înainte am avut, să zicem, 50.000 de societăți în plus care au depus bilanțul, iată că avem doar 20.000 de societăți. Am avut o creștere (a cifrei de afaceri) anul trecut de 37 de miliarde, acum avem de 30 de miliarde de euro. Și profitul a înregistrat și el o scădere. Deci trendul este descendent. Dacă nu se iau măsuri… Oamenii așteaptă, poate mediul de business nu este atât de lovit, dar s-a creat această prudență excesivă. Oamenii nu mai investesc. Cei de afară nu vin să investească. Ne trec gloanțele pe la urechi. Un glonț s-a numit Fitch, alt glonț Moody’s, o să fie al treilea glonț cu Standard & Poor’s. Și ce dovedesc cifrele noastre? Oricât am produce, nu putem satisface apetitul de consum al statului. Deci dacă nu se face o reformă majoră la nivel de stat, de cheltuire a banului public, nu va exista acel buget confortabil de unde să putem vorbi de facilități acordate mediului de business”, a explicat Mihai Daraban.

Mihai Daraban a vorbit și despre situația de securitate din regiune. Acesta nu consideră că apropierea geografică de războiul din Ucraina reprezintă principala problemă pentru investitori.

România resimte inevitabil efectele faptului că se află în apropierea unei zone de conflict, însă apartenența la NATO oferă garanții de securitate.

Problema care afectează mult mai puternic deciziile investitorilor este, potrivit acestuia, costul energiei.

Daraban susține că energia din România este de peste trei ori mai scumpă decât în China și de aproximativ două ori mai scumpă decât în Statele Unite. În aceste condiții, companiile românești pierd din competitivitate.