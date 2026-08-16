Nicușor Dan, apariție neobișnuită la Făgăraș. Șeful statului a fost surprins în ținută lejeră, alături de cei doi copii (FOTO)

Nicușor Dan a fost surprins într-o ipostază mai puțin obișnuită, în timpul unei vizite la Făgăraș, unde s-a aflat alături de familie și rude. Șeful statului a renunțat la ținuta oficială și a apărut îmbrăcat într-un tricou și pantaloni scurți.

Nicușor Dan a ajuns la Făgăraș după ce a participat la slujba de la Mănăstirea Dejani, unde și-a petrecut sărbătoarea Sfintei Maria printre credincioși. Ulterior, șeful statului și-a vizitat rudele din Făgăraș și Ileni, printre acestea aflându-se și o mătușă.

La vizita din zona Făgărașului au participat și partenera președintelui, Mirabela Grădinaru, precum și cei doi copii ai cuplului.

Vizita lui Nicușor Dan în zona Făgărașului a avut loc de sărbătoarea Sfintei Maria, după participarea la slujba de la Mănăstirea Dejani. Ulterior, programul său a inclus întâlniri cu rudele din Ileni și Făgăraș.

Imaginile și informațiile despre vizita șefului statului au fost publicate de Monitorul de Făgăraș.

Amintim că Nicușor Dan nu a participat la manifestările organizate pe litoral cu ocazia Zilei Marinei Române. În aceeași perioadă, președintele s-a aflat la Mănăstirea Dejani, din județul Brașov. Mănăstirea este situată la aproximativ 14 kilometri de municipiul Făgăraș, localitatea în care s-a născut șeful statului.

Este pentru al doilea an consecutiv când Nicușor Dan nu este prezent personal la ceremoniile dedicate Zilei Marinei Române organizate la Constanța.

La evenimentele de anul acesta, Administrația Prezidențială a fost reprezentată de consilierul prezidențial Marius-Gabriel Lazurca. Acesta a transmis mesajul președintelui cu ocazia Zilei Marinei Române.

Lipsa acestuia de la eveniment a atras mai multe critici, inclusiv din partea deputatului Mihai Fifor. Acesta a scris că șeful statului a lipsit pentru al doilea an consecutiv de la eveniment și notează că acesta s-a aflat, în schimb, în Făgăraș, unde a fost prezent într-un cadru relaxat și îmbrăcat lejer.