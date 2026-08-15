EXCLUSIV Milioane de pelerini se îndreaptă spre Dronka, pe urmele Sfintei Familii. Fecioara Maria este celebrată timp de 15 zile în Egipt

Unul dintre cele mai mari pelerinaje creștine din Egipt este în plină desfășurare la Mănăstirea Fecioarei Maria de la Dronka, în provincia Assiut. Între 7 și 21 august 2026, credincioși din întregul Egipt urcă spre așezământul construit pe muntele din vestul orașului Assiut, în timpul Postului Maicii Domnului. Locul are o semnificație aparte pentru creștinii copți, tradiția Bisericii legându-l de una dintre ultimele opriri ale Sfintei Familii în Egipt înainte de întoarcerea spre Palestina.

Mănăstirea Dronka devine, timp de 15 zile, centrul uneia dintre cele mai ample manifestări religioase din Egipt dedicate Fecioarei Maria. Programul din 2026 a început pe 7 august și se încheie pe 21 august, perioadă în care sunt organizate zilnic liturghii, rugăciuni și celebrările spirituale cunoscute sub numele de „Nahda”.

Dimensiunea pelerinajului este dificil de surprins într-o singură cifră, estimările publicate în ultimii doi ani fiind diferite. În august 2025, episcopul Yoannis, mitropolitul de Assiut, estima la aproximativ 1,5 milioane numărul vizitatorilor din Egipt și din străinătate pe parcursul celor 15 zile. În ultima zi a celebrărilor din 2025, presa egipteană relata însă că peste un milion de oameni ajunseseră la Dronka numai pentru noaptea finală.

Amploarea evenimentului a fost descrisă ulterior chiar de Biserica Ortodoxă Coptă. În octombrie 2025, cu ocazia vizitei Papei Tawadros al II-lea la Dronka, episcopul Yoannis a afirmat că mănăstirea primește peste cinci milioane de pelerini în perioada Postului Fecioarei Maria și a prezentat celebrarea drept cea mai mare de acest fel dedicată Maicii Domnului.

Pelerinajul nu îi aduce la Dronka numai pe creștinii copți. La manifestările dedicate Fecioarei Maria participă atât creștini, cât și musulmani, dar și vizitatori veniți din afara Egiptului. În noaptea finală a celebrărilor din august 2025 au fost prezenți, între alții, pelerini din Etiopia, Eritreea și Sudan.

Cele 15 zile schimbă ritmul întregii zone. În 2026, programul anunțat pentru „Nahda” se desfășoară seara, între orele 18:00 și 22:00, iar episcopul Yoannis conduce slujbele dedicate Postului Maicii Domnului. Liturghia este oficiată zilnic, în timp ce serile sunt rezervate rugăciunilor și cântărilor religioase.

Procesiunile și slujbele dedicate Fecioarei Maria reprezintă unul dintre momentele centrale ale celebrărilor. Icoanele, cântările diaconilor și rugăciunile transformă complexul de pe muntele Assiut într-un imens spațiu de pelerinaj.

Organizarea devine însă o provocare atunci când într-un singur loc ajung atât de mulți oameni. Pentru sezonul 2026, conducerea mănăstirii a stabilit inclusiv reguli speciale pentru rezervarea camerelor destinate celor care vor să rămână peste noapte.

Episcopul Yoannis le-a cerut credincioșilor să nu rezerve spații pe care apoi să le lase neocupate și să comunice exact perioada în care vor rămâne la mănăstire.

„Cine își ține camera din mănăstire închisă chiar și pentru o singură zi, fără să se afle în ea, va avea mai puțină binecuvântare de la Fecioara Maria. Cine o ține închisă două zile va avea binecuvântarea redusă de două ori, iar cine o ține închisă trei zile, de trei ori. Toată lumea trebuie să fie pe deplin sinceră și clară cu noi. Cine dorește să rămână peste noapte trebuie să ne spună exact ziua sosirii și ziua plecării”, a transmis episcopul Yoannis.

Dincolo de amploarea actuală a pelerinajului, semnificația Dronka pentru creștinii Egiptului este legată de tradiția călătoriei Sfintei Familii. Mănăstirea se află pe muntele din vestul Assiutului, într-un loc considerat una dintre ultimele opriri ale Fecioarei Maria, ale Pruncului Iisus și ale Sfântului Iosif în Egipt.

În centrul acestei tradiții se află peștera de la Dronka. Relatările Bisericii Copte susțin că Sfânta Familie a ajuns în această zonă și a rămas aici pentru o perioadă înainte de a porni pe drumul de întoarcere. Presa egipteană prezenta și în august 2025 Dronka drept ultima etapă a traseului Sfintei Familii pe teritoriul Egiptului.

Importanța peșterii a fost reafirmată oficial în 2025. Pe 3 octombrie, Papa Tawadros al II-lea, conducătorul Bisericii Ortodoxe Copte, a consacrat Biserica Peșterii de la Mănăstirea Dronka, în prezența a 28 de mitropoliți și episcopi. Altarul principal a fost consacrat în numele Fecioarei Maria, iar altarul lateral în numele Sfintei Familii.

Ceremonia a avut și o puternică încărcătură simbolică. Papa Tawadros al II-lea a intrat în biserică precedat de un cor de diaconi care intonau imnuri, după care au început rugăciunile de consacrare.

Dronka oferă în fiecare august una dintre cele mai vizibile imagini ale creștinismului egiptean contemporan. În 2025, autoritățile provinciei Assiut s-au implicat direct în organizarea și securizarea celebrărilor, iar în ultima noapte guvernatorul provinciei a participat la eveniment alături de mulțimea de pelerini.

Pentru vizitatori au fost organizate mijloace de transport către zona peșterii, inclusiv vehicule destinate persoanelor cu dizabilități, iar mănăstirea a pregătit spații pentru șederea pelerinilor și pentru desfășurarea slujbelor.

Caracterul internațional al pelerinajului s-a văzut și în 2025. Sute de membri ai comunităților etiopiană și eritreeană au participat la ultima noapte a celebrărilor, alături de copți veniți din diferite provincii ale Egiptului.

Pentru creștinii care ajung la Dronka, însă, centrul întregului pelerinaj rămâne Fecioara Maria și memoria trecerii Sfintei Familii prin Egipt. În fiecare august, postul, liturghiile, cântările și procesiunile readuc această tradiție în prezent, pe muntele unde milioane de oameni continuă să urce pentru rugăciune.