Taina Prohodului Maicii Domnului. Ce semnificație are rânduiala din ajunul Sfintei Maria

În ajunul praznicului Adormirii Maicii Domnului, pe 14 august, numeroși credincioși participă la slujbele oficiate în biserici și mănăstiri. Unul dintre momentele importante ale acestei seri este cântarea Prohodului Maicii Domnului, rânduială prin care este evocată trecerea Fecioarei Maria din viața pământească spre cea veșnică.

Slujba este legată de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, prăznuită pe 15 august, și ocupă un loc important în tradiția ortodoxă românească. În tradiția populară, sărbătoarea este cunoscută și sub denumirea de „Paștele verii” sau „Paștele din miezul verii”. Credincioșii participă la slujbe pentru rugăciune și reculegere, păstrând o rânduială transmisă de-a lungul generațiilor.

Prin cântările Prohodului sunt amintite adormirea și îngroparea Maicii Domnului, dar și mutarea sa la viața cerească. Mesajul slujbei este legat astfel nu doar de despărțirea trupească, ci și de credința în viața veșnică și în înviere.

Prohodul este cântat, potrivit rânduielii menționate, în seara de 14 spre 15 august, în jurul epitafului sau al icoanei care reprezintă Adormirea Maicii Domnului. În bisericile unde este săvârșită privegherea, cântările sunt integrate în Utrenie. În alte parohii, unde este oficiată doar Vecernia, acestea pot fi rostite înainte de încheierea slujbei.

„Începând cu seara de 14 august, în multe biserici și mănăstiri din țară se cântă Prohodul Maicii Domnului. Este o sărbătoare iubită de români, denumită popular și „Paștele din miezul verii”, unde românii o petrec pe Fecioara Maria așa cum îl petrec și pe Hristos în Săptămâna Sfintelor Sale Pătimiri. Prohodul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu se cântă, potrivit rânduielii ortodoxe, în seara de 14 spre 15 august, în jurul epitafului sau al icoanei care înfățișează Adormirea Maicii Domnului. Acolo unde se săvârșește privegherea, cântările sunt incluse în Utrenie, iar în parohiile în care se oficiază numai Vecernia pot fi rostite înainte de încheierea slujbei. În multe lăcașuri de cult, momentul este urmat de o procesiune în jurul bisericii. Credincioșii însoțesc astfel, în mod simbolic, așezarea în mormânt a Fecioarei Maria, purtând lumânări aprinse și intonând imnurile praznicului.”, a transmis pentru Digi24.ro Părintele Gabriel Cazacu.

În numeroase lăcașuri de cult, după momentul liturgic are loc și o procesiune în jurul bisericii. Participanții poartă lumânări aprinse și însoțesc simbolic așezarea în mormânt a Fecioarei Maria.

„Denumirea de „prohod” poate sugera o slujbă dominată de tristețe, însă înțelesul său religios este mai profund. Cântările amintesc de moartea și îngroparea Maicii Domnului, dar vorbesc în același timp despre mutarea Sa la viața cerească și despre speranța în înviere.

În centrul rânduielii se află credința că moartea nu reprezintă sfârșitul existenței, ci trecerea către viața veșnică. Din acest motiv, sobrietatea momentului este însoțită de lumină și nădejde, iar Fecioara Maria este cinstită drept Cea prin care Fiul lui Dumnezeu a venit în lume.”, a adăugat Părintele.

Semnificația religioasă a Prohodului depășește, astfel, dimensiunea unei cântări dedicate morții. Textele liturgice amintesc despre adormirea și îngroparea Maicii Domnului, dar pun în legătură aceste momente cu trecerea la viața cerească. Rânduiala exprimă credința că moartea nu este privită ca un sfârșit al existenței, ci ca trecere spre viața veșnică.

Prin această perspectivă, caracterul sobru al slujbei este însoțit de ideea de nădejde și de credința în înviere. Maica Domnului este cinstită în tradiția ortodoxă și pentru rolul său în venirea Fiului lui Dumnezeu în lume.

Prohodul Maicii Domnului este împărțit în trei părți, cunoscute drept „stări”. Acestea sunt formate din strofe scurte, cântate alternativ de clerici și credincioși. Textele fac referire la adormirea Maicii Domnului, la așezarea sa în mormânt și la mutarea sa la cer.

Cântările includ, totodată, mărturisiri referitoare la întruparea lui Hristos și la mântuirea oamenilor. Prin conținutul lor, cele trei părți urmăresc parcursul duhovnicesc asociat praznicului Adormirii Maicii Domnului. Una dintre strofele reprezentative este: „Te mărim pe tine, Preacurată Maică, Și preasfântă adormirea ta o cinstim, Și mutarea ta de pe pământ la cer.”

Versurile pun accentul pe cinstirea Fecioarei Maria și pe mutarea sa de pe pământ la cer. Prohodul nu se limitează la evocarea despărțirii trupești, ci leagă acest moment de perspectiva vieții veșnice. Textul integral al Prohodului Maicii Domnului poate fi consultat pe Doxologia.

În ajunul praznicului Adormirii Maicii Domnului poate fi rostită și o rugăciune de mulțumire adresată Născătoarei de Dumnezeu. Textul cuprinde mulțumiri pentru ajutor și ocrotire, precum și cereri de iertare și de întărire sufletească.