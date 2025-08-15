Pe 15 august, creștinii ortodocși sărbătoresc Adormirea Maicii Domnului, numită în popor Sfânta Maria Mare, una dintre cele mai vechi și cinstite praznice închinate Fecioarei Maria. Această zi are o semnificație aparte în calendarul religios: potrivit tradiției, este momentul în care Maica Domnului și-a încheiat viața pământească, fiind ridicată la cer de Fiul său, Mântuitorul Iisus Hristos.

Sărbătoarea este precedată de Postul Adormirii Maicii Domnului, ținut timp de două săptămâni, din 1 până în 14 august. Este un post aspru, în care credincioșii se abțin de la carne, lactate și ouă, iar miercurea și vinerea nu consumă nici ulei sau vin, excepție făcând zilele cu dezlegare la pește, cum este Schimbarea la Față (6 august).

În 2025, Sfânta Maria Mare cade într-o zi de vineri, ceea ce pentru mulți credincioși este un semn al unei zile cu încărcătură spirituală și mai puternică, dar și cu o mai mare rigoare în respectarea rânduielilor.

De-a lungul secolelor, comunitățile rurale au păstrat un set de reguli și interdicții pentru această zi, considerând că încălcarea lor poate aduce necazuri sau neșansă:

Munca fizică este oprită – nu se lucrează câmpul, nu se cose, nu se spală haine și nu se face curățenie. Se spune că gospodăriile în care aceste reguli nu sunt respectate pot fi lovite de boli, pagube sau recolte slabe.

Nu se aprinde focul – în unele zone din Moldova și Maramureș, tradiția impune ca focul să fie stins încă din ajunul sărbătorii. Credința populară spune că flacăra aprinsă în aceste zile poate atrage nenorociri, incendii sau boală în casă.

Scăldatul este interzis – băile în râuri sau lacuri sunt considerate periculoase. Bătrânii spun că „apele sunt spurcate” în această perioadă și pot aduce înec sau boli.

Părul nu se taie – mai ales în rândul tinerelor fete, există credința că tăierea părului în această zi le aduce ghinion în dragoste și „le taie norocul”. Părul aruncat la gunoi este văzut ca o risipire a energiei personale.

Pe lângă interdicții, ziua de 15 august este plină de obiceiuri menite să aducă binecuvântare și ocrotire divină:

Rugăciuni pentru sarcină ușoară – femeile însărcinate merg la biserică și se roagă la Maica Domnului pentru protecție și sănătate, atât pentru ele, cât și pentru pruncul nenăscut.

Busuiocul sub pernă – fetele nemăritate își pun busuioc sfințit sub pernă în noaptea dinaintea sărbătorii, pentru a-și visa ursitul.

Pomenirea celor adormiți – dimineața, credincioșii merg la biserică, participă la Sfânta Liturghie, duc flori și colivă, iar apoi tămâiază mormintele rudelor și împart alimente celor sărmani.

Recolta binecuvântată – în unele sate, oamenii aduc primele roade ale toamnei la biserică pentru a fi sfințite, crezând că astfel pământul va rămâne roditor și anul următor.

Adormirea Maicii Domnului nu este doar o sărbătoare religioasă, ci și un moment de coeziune comunitară. În multe localități din România, 15 august coincide cu hramuri de biserici, târguri și sărbători populare, ocazii de întâlnire și de întărire a legăturilor între oameni.

Respectarea tradițiilor și a superstițiilor este, pentru credincioși, o formă de recunoștință față de Maica Domnului și o garanție a protecției divine. Iar în această zi, liniștea, rugăciunea și gesturile de bunătate rămân cele mai puternice arme împotriva încercărilor vieții.